Roztańczony PGE Narodowy: transmisja - gdzie oglądać koncert?

fot. Pexels / Facebook @Roztańczony PGE Narodowy

Już 27 września 2025 roku PGE Narodowy w Warszawie ponownie będzie miejscem dużego wydarzenia muzycznego. Tegoroczna edycja widowiska, zatytułowanego Najlepsi z Najlepszych, zgromadzi na jednej scenie artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne – od disco polo, przez pop, aż po rap. W programie znalazły się zarówno utwory dobrze znane publiczności, jak i występy na specjalnie przygotowanej Scenie Disco dla fanów tanecznych rytmów. Organizatorzy zapowiadają widowisko z wykorzystaniem efektów świetlnych i wizualnych, które mają podkreślić skalę wydarzenia i jego charakter. Wydarzenie będzie można również śledzić na żywo w telewizji.

Na scenie PGE Narodowego wydarzenie rozpocznie największa parada w historii tego wydarzenia, w której udział weźmie blisko 700 osób. Wśród nich znajdzie się 350-osobowy chór oraz 100 par tanecznych wybranych w specjalnym konkursie. Po imponującym otwarciu publiczność będzie mogła bawić się przy największych hitach, które rozgrzeją stadion do czerwoności. Wśród wykonawców pojawią się m.in. Justyna Steczkowska, Doda, Zenek Martyniuk, Skolim oraz wielu innych popularnych artystów. Specjalnym gościem tegorocznej edycji będzie światowa legenda – zespół Boney M, którego utwory od dekad cieszą się uznaniem fanów na całym świecie.

Początek koncertu zaplanowano na godzinę 18:30, a zakończenie przewidziano na 23:30. Całość wydarzenia poprowadzą Milena i Ilona Krawczyńskie, Olek Sikora, Rafał Maserak oraz Kamil Baleja, którzy zadbają o sprawny przebieg koncertu i wprowadzenie widzów w wyjątkową atmosferę muzycznego widowiska.

Roztańczony PGE Narodowy: transmisja w tv. Gdzie oglądać koncert?

Roztańczony Narodowy 2025 będzie transmitowany 27 września na żywo w Polsacie, a transmisja rozpocznie się o godzinie 19:55. Następnie, po godzinie 23:20, muzyczna zabawa przeniesie się do Polo TV, gdzie widzowie będą mogli cieszyć się największymi hitami.