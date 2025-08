Katarzyna Zillmann jest srebrną medalistką igrzysk olimpijskich w Tokio. Co warto o niej wiedzieć?

fot. materiały prasowe Polsat

Katarzyna Zillmann to wioślarka, wicemistrzyni olimpijska, mistrzyni świata i Europy. Teraz spróbuje swoich sił w nowej dyscyplinie, a jej fani i kibice będą mogli poznać ją jeszcze bliżej. Sportowczyni jest jedną z uczestniczek 17. edycji programu Taniec z Gwiazdami, którą można oglądać w Polsacie od niedzieli 14 września 2025 roku. Choć oficjalnie pary jesiennej odsłony tanecznego show nie zostały jeszcze ujawnione, to Katarzyna Zillmann w rozmowie z Pudelkiem zdradziła, że o kryształową kulę zawalczy w kobiecym duecie, który stworzy z Janją Lesar. Co warto wiedzieć o sportsmence?

Ile lat ma Katarzyna Zillmann i skąd pochodzi?

Katarzyna Zillmann urodziła się 26 lipca 1995 roku. W 2025 roku skończyła 30 lat. Pochodzi z Torunia.

Jakie wykształcenie ma Katarzyna Zillmann?

Katarzyna Zillmann studiowała socjologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Czy Katarzyna Zillmann jest w związku?

Katarzyna Zillmann od kilku lat jest w szczęśliwym związku. Jej partnerką jest Julia Walczak, która jest kajakarką. Obie aktywnie wspierają społeczność LGBT. Katarzyna Zillmann jest doradczynią ministra sportu ds. praw kobiet i walki z dyskryminacją płciową w sporcie.

Jak zaczęła się kariera sportowa Katarzyny Zillmann?

Katarzyna Zillmann wioślarstwo zaczęła uprawiać w 2009 roku i już po 6 latach została finalistką mistrzostw świata juniorów i młodzieżowców. W kolejnych latach zdobyła mistrzostwo świata młodzieżowców. Wielokrotnie stawała na podium Pucharu Świata. W 2018 roku razem z Agnieszką Kobus-Zawojską, Martą Wieliczko i Marią Springwald zdobyła mistrzostwo świata i Europy w czwórce podwójnej. W kolejnym sezonie osada wywalczyła wicemistrzostwo świata, a w 2021 roku zdobyły srebrny medal igrzysk olimpijskich w Tokio.

Katarzyna Zillmann prowadzi profil na Instagramie o nazwie @kzillmann.

