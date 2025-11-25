Reklama
Agnieszka Kaczorowska odejdzie z Klanu? Postawiła sprawę jasno

Agnieszka Kaczorowska wyjaśniła, dlaczego nie weźmie udziału w kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami. W rozmowie opowiedziała też o rodzinie i swojej wieloletniej roli w Klanie. Teraz wiadomo więcej o tym, co dalej z Bożenką i jej dalszymi planami w serialu.
Zuzanna Bogucka
Tagi:  agnieszka kaczorowska 
klan
Kaczorowska fot. Instagram @agakaczor
Agnieszka Kaczorowska udzieliła wywiadu dla Onet Rano, w którym opowiedziała o swoich zawodowych planach. Oprócz wyjaśnienia, dlaczego nie zobaczymy jej w kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami, aktorka ujawniła także, czy zamierza kontynuować odgrywanie roli Bożenki w popularnym serialu Klan. W rozmowie poruszyła też temat nowych wyzwań i projektów, które pozwalają jej rozwijać się artystycznie, podkreślając, że wszystkie decyzje podejmuje świadomie i zgodnie ze swoimi priorytetami.

Co dalej z rolą Bożenki w Klanie?

Agnieszka Kaczorowska zaskoczyła internautów decyzją o opuszczeniu Tańca z Gwiazdami, o czym poinformowała tuż po finale ostatniego sezonu. W rozmowie z Odetą Moro w Onet Rano aktorka opowiedziała o kulisach swojej decyzji, wskazując przede wszystkim na potrzebę rozwoju i podejmowania nowych wyzwań. Podkreśliła również, że jej wybór wynikał z osobistych aspiracji oraz świadomego kierowania własną ścieżką zawodową:

Przede wszystkim intensywność projektów. Po drugie, ja chcę iść dalej. Uwielbiam zajmować się rzeczami, które są dla mnie nowymi wyzwaniami. Bardzo nie lubię zasiedzieć się w jednym miejscu. Ciągle te projekty staram się tak dobierać, aby się cały czas rozwijać.

W tym samym wywiadzie aktorka odniosła się także do swojej roli w serialu Klan, w którym od 26 lat wciela się w postać Bożenki. Mimo długiego stażu w produkcji, Kaczorowska podkreśliła, że nie zamierza rezygnować z udziału w serialu, który jest dla niej bliski sercu:

Od 1999, więc dokładnie 26 lat już. Klan zawsze był i myślę, że zawsze będzie w moim życiu, bo on mi w niczym nie przeszkadza. Przez to, że to nie jest intensywny projekt, bo ja mam tam zaledwie kilka dni w miesiącu.

Dodatkowo Kaczorowska odniosła się do życia rodzinnego i przyszłości swoich córek, zaznaczając, jak istotne jest dla niej utrzymanie równowagi między karierą a sprawami prywatnymi. W podejmowaniu decyzji zawodowych kieruje się przede wszystkim rozwagą, dbając zarówno o własne ambicje, jak i komfort rodziny.

Wywiad Onet Radio z Agnieszką Kaczorowską

Źródło: Onet Rano

