Kristen Stewart ze Zmierzchu wyreżyserowała swój pierwszy film. Oto zwiastun

Kristen Stewart rozwija się artystycznie. Po nominowanej do Oscara roli w Spencer postanowiła spróbować swoich sił w roli reżyserki. Pierwsze efekty jej pracy możecie zobaczyć poniżej, w pierwszym zwiastunie The Chronology of Water​.
Paulina Guz
Tagi:  The Chronology of Water 
Zmierzch kristen stewart
The Chronology of Water Fot. Materiały prasowe
Opublikowano pierwszy oficjalny zwiastun The Chronology of Water. To pełnometrażowy debiut reżyserski Kristen Stewart, aktorki znanej między innymi z takich produkcji jak Zmierzch, Spencer i Motyl Still Alice, a zarazem adaptacja bestsellerowych wspomnień Lidii Yuknavitch. Widowisko miało przedpremierowy pokaz na prestiżowym Festiwalu Filmowym w Cannes, na którym widownia przyjęła go ciepło i owacje na stojąco trwały ponad sześć minut. Obecnie ma 94% pozytywnych opinii krytyków w Rotten Tomatoes przy 34 recenzjach, co jest bardzo wysokim wynikiem. Wszystko wskazuje więc na to, że jest na co czekać. 

The Chronology of Water - zwiastun filmu 

Kristen Stewart wyreżyserowała swój pierwszy film! Opinie nie pozostawiają złudzeń

The Chronology of Water - obsada, fabuła, premiera

Reżyserką The Chronology of Water jest Kristen Stewart. Aktorka zdobyła sławę dzięki roli w Zmierzchu, jednak największe uznanie widzów zyskała dzięki zagraniu Księżnej Diany w Spencer. Za ten występ dostała nawet nominację do Oscara. W obsadzie The Chronology of Water są Imogen Poots, Thora Birch, Jim Belushi, Earl Cave, Tom Sturridge, Charlie Carrick i Kim Gordon. Poots wciela się w główną bohaterkę o imieniu Lidia. To młoda kobieta, która w latach 80. znajduje ucieczkę przed agresywnym ojcem w zawodach pływackich. Gdy jej sportowe marzenia legną w gruzach, będzie musiała stawić czoło porażce, problemom miłosnym, autodestrukcyjnym impulsom i uzależnieniu. Odkryje jednak swój głos i ratunek w akcie pisania.

Kiedy oficjalna premiera The Chronology of Water? Film trafi do kin w Nowym Jorku i Los Angeles 5 grudnia 2025 roku, a premiera w całym kraju odbędzie się 9 stycznia 2026 roku.

Źródło: Deadline

Co o tym sądzisz?
