Kristen Stewart ze Zmierzchu wyreżyserowała swój pierwszy film. Oto zwiastun

Opublikowano pierwszy oficjalny zwiastun The Chronology of Water. To pełnometrażowy debiut reżyserski Kristen Stewart, aktorki znanej między innymi z takich produkcji jak Zmierzch, Spencer i Motyl Still Alice, a zarazem adaptacja bestsellerowych wspomnień Lidii Yuknavitch. Widowisko miało przedpremierowy pokaz na prestiżowym Festiwalu Filmowym w Cannes, na którym widownia przyjęła go ciepło i owacje na stojąco trwały ponad sześć minut. Obecnie ma 94% pozytywnych opinii krytyków w Rotten Tomatoes przy 34 recenzjach, co jest bardzo wysokim wynikiem. Wszystko wskazuje więc na to, że jest na co czekać.

The Chronology of Water - obsada, fabuła, premiera

Reżyserką The Chronology of Water jest Kristen Stewart. Aktorka zdobyła sławę dzięki roli w Zmierzchu, jednak największe uznanie widzów zyskała dzięki zagraniu Księżnej Diany w Spencer. Za ten występ dostała nawet nominację do Oscara. W obsadzie The Chronology of Water są Imogen Poots, Thora Birch, Jim Belushi, Earl Cave, Tom Sturridge, Charlie Carrick i Kim Gordon. Poots wciela się w główną bohaterkę o imieniu Lidia. To młoda kobieta, która w latach 80. znajduje ucieczkę przed agresywnym ojcem w zawodach pływackich. Gdy jej sportowe marzenia legną w gruzach, będzie musiała stawić czoło porażce, problemom miłosnym, autodestrukcyjnym impulsom i uzależnieniu. Odkryje jednak swój głos i ratunek w akcie pisania.

Kiedy oficjalna premiera The Chronology of Water? Film trafi do kin w Nowym Jorku i Los Angeles 5 grudnia 2025 roku, a premiera w całym kraju odbędzie się 9 stycznia 2026 roku.