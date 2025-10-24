Cate Blachett przyjeżdża do Polski. Gdzie będzie można ją spotkać?
Cate Blanchett ostatni raz odwiedziła nasz kraj w 2024 roku. Okazuje się, że wybitna aktorka ma już w planach koleją wizytę w Polsce. Kiedy będzie można ją spotkać i co zrobi podczas swojej kolejnej wizyty w naszym kraju?
Cate Blanchett (Władca pierścieni, Blue Jasmine, Ciekawy przypadek Benjamina Buttona, Tar) od lat jest uważana za jedną z najwybitniejszych aktorek na świecie. Zdobywczyni między innymi dwóch Oscarów i trzech Złotych Globów miała okazję odwiedzić nasz kraj w listopadzie 2024 roku. Pojawiła się wtedy na Festiwalu Filmowym EnergaCAMERIMAGE w Toruniu, gdzie pełniła funkcję przewodniczącej jury Konkursu Głównego. Była również gwiazdą wystawy Manifesto Juliana Rosefeldta, którą zaprezentowano w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej. Okazuje się, że Cate Blanchett za jakiś czas znów wybierze się w podróż do Polski.
Cate Blanchett ponownie w Toruniu na EnergaCAMERIMAGE
Cate Blanchett po raz kolejny wpadnie z wizytą do naszego kraju i to jeszcze w 2025 roku. Aktorki nie zabraknie również na 33. edycji festiwalu EnergaCamerimage, który potrwa od 15 do 22 listopada. Cate Blanchett tym razem zostanie uhonorowana tam nagrodą dla icony - Icon Award - na gali zamknięcia. Jak przekazał dyrektor festiwalu, Marek Żydowicz:
Źródło: Instagram: @camerimage.festival