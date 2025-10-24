placeholder
Reklama
placeholder

Cate Blachett przyjeżdża do Polski. Gdzie będzie można ją spotkać?

Cate Blanchett ostatni raz odwiedziła nasz kraj w 2024 roku. Okazuje się, że wybitna aktorka ma już w planach koleją wizytę w Polsce. Kiedy będzie można ją spotkać i co zrobi podczas swojej kolejnej wizyty w naszym kraju?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  camerimage 2025 
toruń camerimage cate blanchett
Zdjęcie promujące serial Disclaimer fot. Apple TV+ / Pixabay
Reklama

Cate Blanchett (Władca pierścieni, Blue Jasmine, Ciekawy przypadek Benjamina Buttona, Tar) od lat jest uważana za jedną z najwybitniejszych aktorek na świecie. Zdobywczyni między innymi dwóch Oscarów i trzech Złotych Globów miała okazję odwiedzić nasz kraj w listopadzie 2024 roku. Pojawiła się wtedy na Festiwalu Filmowym EnergaCAMERIMAGE w Toruniu, gdzie pełniła funkcję przewodniczącej jury Konkursu Głównego. Była również gwiazdą wystawy Manifesto  Juliana Rosefeldta, którą zaprezentowano w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej. Okazuje się, że Cate Blanchett za jakiś czas znów wybierze się w podróż do Polski. 

Cate Blanchett ponownie w Toruniu na EnergaCAMERIMAGE

Cate Blanchett po raz kolejny wpadnie z wizytą do naszego kraju i to jeszcze w 2025 roku. Aktorki nie zabraknie również na 33. edycji festiwalu EnergaCamerimage, który potrwa od 15 do 22 listopada. Cate Blanchett tym razem zostanie uhonorowana tam nagrodą dla icony - Icon Award - na gali zamknięcia. Jak przekazał dyrektor festiwalu, Marek Żydowicz:

Cate jest niesamowitą osobą, która każdą rozmowę z drugim człowiekiem traktuje jak wyjątkowe wydarzenie. To właśnie ta wrażliwość i uważność na otaczający ją świat sprawia, że kreowane przez nią postacie zapadają w pamięć i inspirują ludzi na całym świecie. Jestem zaszczycony możliwością uhonorowania jej przez festiwal nagrodą dla ikony — Icon Award, którą odbierze osobiście podczas gali zamknięcia. Wierzę, że jej powrót do Torunia wiąże się z dobrymi wspomnieniami i doświadczeniami z zeszłorocznego pobytu, kiedy to w niezwykle profesjonalny sposób prowadziła jury Konkursu Głównego.

Zobacz także:

Cate Blanchett
-

Cate Blanchett już myśli o aktorskiej emeryturze. "Mówię serio"

23. Cate Blanchett
-

Oscary i inne wydarzenia bez kamer? Tego chciałaby Cate Blanchett

Źródło: Instagram: @camerimage.festival

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  camerimage 2025 
toruń camerimage cate blanchett
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 4. Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - 48.3 mln ZYSKU
-

Star Wars - zyski i straty filmów Disneya. Jeden wielki sukces i jedna wielka klapa

2 Młode gliny - zdjęcia
-

Pierwsze zdjęcia z serialu Młode gliny. Kiedy premiera kryminału?

3 Materiał promujący film Superman
-

10 najchętniej oglądanych filmów i seriali w streamingu. Superman leci w górę!

4 Star Wars: Starfighter
-

Od Króla Lwa do Gwiezdnych Wojen. Aaron Pierre zapowiada Star Wars: Starfighter

5 Fragment okładki książki
-

Kiedy nowa książka Joego Hilla trafi do Polski? To 900-stronicowy epos o smoku

6 Szepty mroku - 4. sezon
-

Teaser 4. sezonu serialu Szepty mroku. Jest data premiery i opis fabuły

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Iga Światek dostała kolejny list od Taylor Swift. Pokazała go publicznie

Iga Światek dostała kolejny list od Taylor Swift. Pokazała go publicznie

Byliśmy na otwarciu Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Zobaczcie co się działo

Byliśmy na otwarciu Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Zobaczcie co się działo

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV