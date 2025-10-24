fot. Apple TV+ / Pixabay

Cate Blanchett (Władca pierścieni, Blue Jasmine, Ciekawy przypadek Benjamina Buttona, Tar) od lat jest uważana za jedną z najwybitniejszych aktorek na świecie. Zdobywczyni między innymi dwóch Oscarów i trzech Złotych Globów miała okazję odwiedzić nasz kraj w listopadzie 2024 roku. Pojawiła się wtedy na Festiwalu Filmowym EnergaCAMERIMAGE w Toruniu, gdzie pełniła funkcję przewodniczącej jury Konkursu Głównego. Była również gwiazdą wystawy Manifesto Juliana Rosefeldta, którą zaprezentowano w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej. Okazuje się, że Cate Blanchett za jakiś czas znów wybierze się w podróż do Polski.

Cate Blanchett ponownie w Toruniu na EnergaCAMERIMAGE

Cate Blanchett po raz kolejny wpadnie z wizytą do naszego kraju i to jeszcze w 2025 roku. Aktorki nie zabraknie również na 33. edycji festiwalu EnergaCamerimage, który potrwa od 15 do 22 listopada. Cate Blanchett tym razem zostanie uhonorowana tam nagrodą dla icony - Icon Award - na gali zamknięcia. Jak przekazał dyrektor festiwalu, Marek Żydowicz:

Cate jest niesamowitą osobą, która każdą rozmowę z drugim człowiekiem traktuje jak wyjątkowe wydarzenie. To właśnie ta wrażliwość i uważność na otaczający ją świat sprawia, że kreowane przez nią postacie zapadają w pamięć i inspirują ludzi na całym świecie. Jestem zaszczycony możliwością uhonorowania jej przez festiwal nagrodą dla ikony — Icon Award, którą odbierze osobiście podczas gali zamknięcia. Wierzę, że jej powrót do Torunia wiąże się z dobrymi wspomnieniami i doświadczeniami z zeszłorocznego pobytu, kiedy to w niezwykle profesjonalny sposób prowadziła jury Konkursu Głównego.

