Kryształowa kukułka w topce Netflixa. Co zmieniono w serialowej adaptacji?

fot. Netflix / Suma

Kryształowa kukułka doczekała się premiery 14 listopada 2025 roku i zaledwie kilka dni po premierze stała się prawdziwym hitem na Netflixie. W Polsce ten hiszpański miniserial przebił nawet Heweliusza i znalazł się na 1. miejscu TOP 10 najchętniej oglądanych produkcji Netflixa. Opowiada on historię młodej lekarki - Clary Merlo (Catalina Sopelana) - która po przeszczepie serca chce dowiedzieć się czego o dawcy. W tym celu przyjeżdża do górskiego miasteczka, które od dziesięcioleci jest dręczone tajemniczymi tragediami. W dniu jej przybycia znika niemowlę. Kryształowa kukułka jest adaptacją powieści Javiera Castillo o tym samym tytule. Nie wszystko w serialu jest zgodne z jej fabułą.

Czym różni się serial Kryształowa kukułka od książki?

Serialowa adaptacja Kryształowej kukułki jest w dużej mierze wierna historii przedstawionej przez Javiera Castillo. Główną różnicą pomiędzy książką a jej serialową adaptacją jest jednak miejsce akcji. W powieści wydarzenia rozgrywają się w Stanach Zjednoczonych. W serialu akcja została przeniesiona do fikcyjnego miasta w Hiszpanii. Pomimo tej różnicy serial - podobnie jak sama powieść - trzyma w napięciu i jest owiany tajemnicą.

Zwiastun serialu Kryształowa kukułka możecie zobaczyć poniżej: