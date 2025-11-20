Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Kryształowa kukułka w topce Netflixa. Co zmieniono w serialowej adaptacji?

Składający się z sześciu odcinków miniserial Kryształowa kukułka szybko stał się hitem na Netflixie. Hiszpańska produkcja jest oparta na powieści o tym samym tytule. Nie jest jednak z nią w pełni zgodna. Czym różni się serial od książki Kryształowa kukułka?
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  serial 
netflix kryształowa kukułka
Zdjęcie promujące serial Kryształowa kukułka fot. Netflix / Suma
Reklama

Kryształowa kukułka doczekała się premiery 14 listopada 2025 roku i zaledwie kilka dni po premierze stała się prawdziwym hitem na Netflixie. W Polsce ten hiszpański miniserial przebił nawet Heweliusza i znalazł się na 1. miejscu TOP 10 najchętniej oglądanych produkcji Netflixa. Opowiada on historię młodej lekarki -  Clary Merlo (Catalina Sopelana) - która po przeszczepie serca chce dowiedzieć się czego o dawcy. W tym celu przyjeżdża do górskiego miasteczka, które od dziesięcioleci jest dręczone tajemniczymi tragediami. W dniu jej przybycia znika niemowlę. Kryształowa kukułka jest adaptacją powieści Javiera Castillo o tym samym tytule. Nie wszystko w serialu jest zgodne z jej fabułą.

Czym różni się serial Kryształowa kukułka od książki?

Serialowa adaptacja Kryształowej kukułki jest w dużej mierze wierna historii przedstawionej przez Javiera Castillo. Główną różnicą pomiędzy książką a jej serialową adaptacją jest jednak miejsce akcji. W powieści  wydarzenia rozgrywają się w Stanach Zjednoczonych. W serialu akcja została przeniesiona do fikcyjnego miasta w Hiszpanii. Pomimo tej różnicy serial - podobnie jak sama powieść - trzyma w napięciu i jest owiany tajemnicą.

Zwiastun serialu Kryształowa kukułka możecie zobaczyć poniżej:

Zobacz także:

Kryształowa kukułka - oficjalny kadr z serialu Netflixa o fikcyjnej historii kryminalnej
-

Kryształowa kukułka - recenzja miniserialu

Netflix Logo
-

Współtwórca kultowego Prezydenckiego pokera robi nowy thriller dla Netflixa. To może być hit

Źródło: Netflix

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  serial 
netflix kryształowa kukułka
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

6,2

2025
Kryształowa kukułka
Kryształowa kukułka Dramat

Najnowsze

1 Avatar: Ogień i popiół
-

Avatar: Ogień i Popiół już na horyzoncie. Krytycy zobaczą film wcześniej, niż się spodziewaliśmy

2 Terminator 2 - Sarah Connor
-

Sarah Connor była terminatorem. James Cameron o znaczeniu Terminatora 2

3 Kadr animacji Swapped Skydance Animation
-

Michael B. Jordan jako leśne stworzenie? Nadchodzi nowa zwierzęca animacja

4 Squid Game
-

Squid Game: Ameryka wciąż owiane tajemnicą - a my znamy datę startu zdjęć!

5 Wicked: Na dobre
-

Nadchodzi największe otwarcie 2025 roku. Kina będą pękać w szwach; kwota robi wrażenie

6 Fortnite - Kill Bill
-

Crossover z Kill Bill wkrótce w Fortnite! Wraz z nowym sezonem zadebiutuje krótkometrażówka Yuki's Revenge

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

10

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozwiedli się. Sprawa odbyła się bez ich udziału

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozwiedli się. Sprawa odbyła się bez ich...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV