Kuchenne rewolucje - Garwolin: Bar u Małgosi Świrk. Dalsze losy, adres, menu

fot. materiały prasowe Warner Bros. Discovery

Reklama

We wrześniu 2025 roku na TVN wystartował 31. sezon kulinarnego show Kuchenne rewolucje. W każdym z odcinków prowadząca Magda Gessler niezmiennie rusza na ratunek właścicielom lokali gastronomicznych w całej Polsce, który zmagają się z kryzysem. W 6. odcinku 31. sezonu programu najpopularniejsza restauratorka w naszym kraju odwiedziła znajdującą się w Garwolinie restaurację Pod Orłem. Czy udało jej się przeprowadzić tam udaną rewolucję?

Kuchenne rewolucje 31: Garwolin

Po przybyciu do restauracji Pod Orłem prowadząca Kuchenne rewolucje miała okazję poznać 62-letnią Gosię. Właścicielka od 14 lat jest niepijącą alkoholiczką, której po latach udało się stanąć na nogi. Jako że prowadziła już wcześniej bar, postanowiła wrócić do gastronomii. Szybko przekonała się jednak, że przyciągnięcie klientów do restauracji nie jest takie proste. Miał być rodzinny interes, ale z przychodzącą od czasu do czasu do lokalu córką Gosia niestety nie potrafiła się dogadać. W związku z tym wzięła na siebie cały ciężar prowadzenia tego ciężkiego biznesu i określiła siebie jako Gosia Samosia. Dopiero po czasie zdecydowała się na pomoc w kuchni.

Choć dzięki pomocy praca stała się dla niej łatwiejsza, Gosia popada w marazm i zaczęła myśleć o zamknięciu restauracji. Magda Gessler na szczęście postanowiła zrobić wszystko, aby do tego nie dopuścić. Tradycyjnie wprowadziła zmiany nie tylko w menu, ale także w wyglądzie restauracji. Tym razem postawiła na pastelowe ściany oraz dodatki.

Zobacz także:

Odcinek Kuchennych rewolucji z udziałem restauracji Pod Orłem można oglądać 9 października 2025 roku o godzinie 21:35 na kanale TVN. Odcinek jest dostępny również w Playerze oraz na platformie HBO Max.

Bar u Małgosi Świrk - dalsze losy

W trakcie rewolucji restauracja Pod Orłem zmieniła nazwę na Bar u Małgosi Świrk. Wszystko wskazuje na to, że właścicielce udało się pokonać kryzys. Lokal jest otwarty do dziś i cieszy się dobrymi opiniami w mediach społecznościowych.

Bar u Małgosi Świrk - menu

Bar u Małgosi Świrk oferuje między innymi dania obiadowe takie jak kotlet schabowy, sznycel wiedeński z jajkiem, kotlet mielony wieprzowy czy pstrąg smażony. W karcie dań nie brakuje również propozycji podpisanych nazwiskiem Magdy Gessler. Wśród nich znały się pomidor wyrywany z pola w pełnym słońcu faszerowany niespodzianką z serów garwolińskich, zimne nóżki wieprzowe z octem i sosem tatarskim, tatar polski klasyczny z polędwicy podawany z masłem garwolińskim i pieczywem oraz śledź w oleju z pieczoną cebulką dymką i jabłkiem. Ceny dań zaczynają się od około 20 złotych i sięgają około 50 złotych.

Bar u Małgosi Świrk - adres

Bar u Małgosi Świrk znajduje się pod adresem Długa 4 w Garwolinie. Od wtorku do czwartku lokal jest otwarty w godzinach od 12:00 do 21:00, w piątki od 10:00 do 21:00, w soboty od 14:00 do 21:00, a w niedziele od 13:00 do 21:00. W poniedziałki lokal jest zamknięty.