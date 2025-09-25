placeholder
Kuchenne rewolucje - Mroków: Bistro Galert. Dalsze losy, adres, menu

W 4. odcinku 31. sezonu programu Kuchenne rewolucje Magda Gessler odwiedziła Bistro Kociołek w Mrokowie. ​Czy przeprowadziła tam udaną rewolucję?
Klaudia Woźniak
Tagi:  magda gessler 
Kuchenne rewolucje TVN
Fragment programu Kuchenne rewolucje fot. TVN
W jesiennej ramówce TVN w 2025 roku nie zabrakło nowych odcinków programu Kuchenne rewolucje. W kolejnej odsłonie kulinarnego show Magda Gessler niezmiennie wyruszyła w Polskę, aby pomóc właścicielom lokali gastronomicznych zmagających się z kryzysem. W 4. odcinku 31. sezonu programu najpopularniejsza restauratorka w naszym kraju wpadła z wizytą do Mrokowa, wsi położonej kilkanaście kilometrów od południowych granic Warszawy, aby pomóc właścicielowi Bistro Kociołek. Kuchenne rewolucje przyciągnęły do lokalu złodziei, którzy ukradli 80 rolad. Czy mimo to lokal stanął na nogi?

Kuchenne rewolucje 31: Mroków

Niedługo po przybyciu na miejsce prowadząca Kuchenne rewolucje miała okazję poznać właściciela, czyli niespełna 30-letniego Maćka. Mężczyzna marzył o tym, aby Bistro Kociołek było pełne gości i działało do samego wieczora. Do tej pory nie udało mu się jednak spełnić tego marzenia, gdyż lokalna społeczność traktowała jego lokal wyłącznie jako miejsce na szybki obiad. Prowadząca Kuchenne rewolucje dowiedziała się też, że w pełnej frustracji i napięć atmosferze musi odnaleźć się również szef kuchni. Paweł jest samoukiem, który coraz bardziej zaczął narzekać na konfliktowego i wymagającego szefa-przyjaciela oraz tracić pewność siebie. Magda Gessler postanowiła zrobić wszystko, żeby Maciek w końcu zobaczył w swoim lokalu wymarzone tłumy i naprawił swoją relację z szefem kuchni. 

Magda Gessler tradycyjnie wprowadziła zmiany nie tylko w menu, ale również w wyglądzie lokalu. Wnętrze wzbogaciło się o ludowe motywy oraz dodatki w kolorze fioletowym. 

Zdjęcie z planu programu Kuchenne rewolucje
Fragment programu Kuchenne rewolucje
Odcinek Kuchennych rewolucji, w którym pojawia się Bistro Kociołek, można oglądać 25 września 2025 roku o godzinie 21:35 na kanale TVN. Odcinek jest dostępny również w Playerze oraz na platformie HBO Max. 

Bistro Galert Mroków: dalsze losy

Wszystko wskazuje na to, że lokal Maćka odniósł sukces. W trakcie Kuchennych rewolucji Bistro Kociołek zmieniło się na Bistro Galert. Lokal jest otwarty do dziś i można go znaleźć w mediach społecznościowych. 

Bistro Galert Mroków: menu

Goście odwiedzający Bistro Galert niezmiennie znajdą tam dania z kuchni polskiej. Każdego dnia oferowane są inne dania na wynos takie jak kapuśniak, barszcz biały, zupa pomidorowa, rosół, kotlet schabowy z kluskami i surówką czy bigos po śląsku z ziemniakami. Za lunch trzeba zapłacić 29 złotych

Bistro Galert Mroków: adres

Bistro Galert znajduje się pod adresem Szkolna 1, Wola Mrokowska. Od poniedziałku do czwartku lokal jest otwarty od 11:00 do 20:00, w piątki i soboty od 11:00 do 22:00, a w niedziele od 12:00 do 20:00.

Źródło: Materiały prasowe Warner Bros. Discovery

Klaudia Woźniak
