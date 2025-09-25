Kuchenne rewolucje - Mroków: Bistro Galert. Dalsze losy, adres, menu

W jesiennej ramówce TVN w 2025 roku nie zabrakło nowych odcinków programu Kuchenne rewolucje. W kolejnej odsłonie kulinarnego show Magda Gessler niezmiennie wyruszyła w Polskę, aby pomóc właścicielom lokali gastronomicznych zmagających się z kryzysem. W 4. odcinku 31. sezonu programu najpopularniejsza restauratorka w naszym kraju wpadła z wizytą do Mrokowa, wsi położonej kilkanaście kilometrów od południowych granic Warszawy, aby pomóc właścicielowi Bistro Kociołek. Kuchenne rewolucje przyciągnęły do lokalu złodziei, którzy ukradli 80 rolad. Czy mimo to lokal stanął na nogi?

Kuchenne rewolucje 31: Mroków

Niedługo po przybyciu na miejsce prowadząca Kuchenne rewolucje miała okazję poznać właściciela, czyli niespełna 30-letniego Maćka. Mężczyzna marzył o tym, aby Bistro Kociołek było pełne gości i działało do samego wieczora. Do tej pory nie udało mu się jednak spełnić tego marzenia, gdyż lokalna społeczność traktowała jego lokal wyłącznie jako miejsce na szybki obiad. Prowadząca Kuchenne rewolucje dowiedziała się też, że w pełnej frustracji i napięć atmosferze musi odnaleźć się również szef kuchni. Paweł jest samoukiem, który coraz bardziej zaczął narzekać na konfliktowego i wymagającego szefa-przyjaciela oraz tracić pewność siebie. Magda Gessler postanowiła zrobić wszystko, żeby Maciek w końcu zobaczył w swoim lokalu wymarzone tłumy i naprawił swoją relację z szefem kuchni.

Magda Gessler tradycyjnie wprowadziła zmiany nie tylko w menu, ale również w wyglądzie lokalu. Wnętrze wzbogaciło się o ludowe motywy oraz dodatki w kolorze fioletowym.

Odcinek Kuchennych rewolucji, w którym pojawia się Bistro Kociołek, można oglądać 25 września 2025 roku o godzinie 21:35 na kanale TVN. Odcinek jest dostępny również w Playerze oraz na platformie HBO Max.