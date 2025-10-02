Kuchenne rewolucje - Mysłowice: pizzeria Tutti Felici. Dalsze losy, adres, menu

fot. materiały prasowe Warner Bros. Discovery

Jesienią 2025 roku na TVN można oglądać 31. sezon kulinarnego show Kuchenne rewolucje. W każdym z odcinków prowadząca Magda Gessler niezmiennie rusza na ratunek właścicielom lokali gastronomicznych w całej Polsce, który zmagają się z kryzysem. W 5. odcinku 31. sezonu programu najpopularniejsza restauratorka w naszym kraju odwiedziła znajdującą się w Mysłowicach pizzerię La Farina. Czy dzięki jej pomocy właścicielce lokalu udało się odnieść sukces?

Kuchenne rewolucje 31: Mysłowice

Po przybyciu do pizzerii La Farina prowadząca Kuchenne rewolucje poznała właścicielkę Wiolę. Restauratorka najpierw musiała odpowiedzieć sobie na następujące pytania: gdzie leży problem, skoro dookoła bloki i duże osiedla, a przed lokalem tłumy? Czemu dobre chęci właścicielki nie wystarczyły do osiągnięcia sukcesu? Co, kiedy rozum jedno, serce drugie, a ego trzecie?

Magda Gessler ostatecznie doceniła chęci właścicielki i postanowiła zrobić wszystko, aby jej pizzeria zaczęła przyciągać gości. Magda Gessler tradycyjnie wprowadziła zmiany nie tylko w karcie dań, ale również w wyglądzie lokalu. Wnętrze stało się bardziej przytulne dzięki kremowym i żółtym dodatkom oraz kwiatom.

