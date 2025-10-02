Kuchenne rewolucje - Mysłowice: pizzeria Tutti Felici. Dalsze losy, adres, menu
W 5. odcinku 31. sezonu programu Kuchenne rewolucje Magda Gessler odwiedziła pizzerię La Farina w Mysłowicach. Czy przeprowadziła tam udaną rewolucję?
Jesienią 2025 roku na TVN można oglądać 31. sezon kulinarnego show Kuchenne rewolucje. W każdym z odcinków prowadząca Magda Gessler niezmiennie rusza na ratunek właścicielom lokali gastronomicznych w całej Polsce, który zmagają się z kryzysem. W 5. odcinku 31. sezonu programu najpopularniejsza restauratorka w naszym kraju odwiedziła znajdującą się w Mysłowicach pizzerię La Farina. Czy dzięki jej pomocy właścicielce lokalu udało się odnieść sukces?
Kuchenne rewolucje 31: Mysłowice
Po przybyciu do pizzerii La Farina prowadząca Kuchenne rewolucje poznała właścicielkę Wiolę. Restauratorka najpierw musiała odpowiedzieć sobie na następujące pytania: gdzie leży problem, skoro dookoła bloki i duże osiedla, a przed lokalem tłumy? Czemu dobre chęci właścicielki nie wystarczyły do osiągnięcia sukcesu? Co, kiedy rozum jedno, serce drugie, a ego trzecie?
Magda Gessler ostatecznie doceniła chęci właścicielki i postanowiła zrobić wszystko, aby jej pizzeria zaczęła przyciągać gości. Magda Gessler tradycyjnie wprowadziła zmiany nie tylko w karcie dań, ale również w wyglądzie lokalu. Wnętrze stało się bardziej przytulne dzięki kremowym i żółtym dodatkom oraz kwiatom.
Odcinek Kuchennych rewolucji z udziałem pizzerii La Farina można oglądać 2 października 2025 roku o godzinie 21:35 na kanale TVN. Odcinek jest dostępny również w Playerze oraz na platformie HBO Max.
Pizzeria Tutti Felici Mysłowice - dalsze losy
Wszystko wskazuje na to, że Wiola nie musi już martwić się o przyszłość swojego lokalu. W trakcie wizyty Magdy Gessler pizzeria La Farina zmieniła nazwę na Tutti Felici. Lokal jest otwarty do dziś i można go znaleźć w mediach społecznościowych.
Pizzeria Tutti Felici Mysłowice - menu
W menu pizzerii Tutti Felici oczywiście nie mogło zabraknąć różnego rodzaju pizzy. Wśród propozycji znalazła się pizzognocci, czyli niezwykła pizza z dodatkiem gnocchi. Ponadto w menu nie brakuje makaronów, włoskich ciast idealnych na deser czy sezonowego kremu kukurydzianego serwowanego z chrupiącym popcornem.
Pizzeria Tutti Felici Mysłowice - adres
Pizzeria Tutti Felici znajduje się pod adresem Katowicka 69 A w Mysłowicach.