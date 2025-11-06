Kuchenne rewolucje: Jelenia Góra - Quattro por Quattro. Dalsze losy, adres, menu

fot. materiały prasowe Warner Bros. Discovery

We wrześniu 2025 roku na TVN wystartował 31. sezon kulinarnego show Kuchenne rewolucje. W każdym z odcinków najpopularniejsza restauratorka w naszym kraju, odwiedza właścicieli lokali gastronomicznych, którzy do tej pory nie byli w stanie przyciągnąć odpowiedniej liczby gości. W 10. odcinku 31. sezonu programu Magda Gessler wpadła z wizytą do Jeleniej Góry, gdzie odwiedziła lokal o nazwie Pod Batutą. Czy dzięki jej pomocy właściciele w końcu odnieśli sukces?

Kuchenne rewolucje 31: Jelenia Góra

Po przybyciu do lokalu Pod Batutą prowadząca Kuchenne rewolucje poznała właścicieli, czyli Mariolę oraz jej życiowego partnera Wiesława. Choć ich śniadaniówka działała już od kilku lat i była czynna do godziny 14-tej, nadal nie przynosiła zysków. Zarówno Mariola, jak i Wiesław byli zdania, że w Jeleniej Górze ulice szybko pustoszeją a miasto zamiera wczesnym popołudniem. Właściciele zastanawiali się czy zmiany mają sens, bo może nie ma co zmieniać i czy słuchać rad Magdy Gessler i jej zaufać, czy może robić swoje po staremu, bo Jelenia Góra to nie Warszawa. Prowadząca postanowiła udowodnić właścicielom, że wprowadzając zmiany w menu oraz wyglądzie lokalu można odnieść sukces. Jego wnętrze stało się bardziej przytulne między innymi dzięki czerwonym dodatkom.

Odcinek Kuchennych rewolucji, w którym Magda Gessler odwiedziła lokal Pod Batutą, można oglądać 6 listopada 2025 roku o godzinie 21:35 na kanale TVN. Odcinek jest dostępny również w Playerze oraz na platformie HBO Max.

Quattro por Quattro: Jelenia Góra - dalsze losy

W trakcie rewolucji Magdy Gessler lokal Pod Batutą zmienił nazwę na Quattro por Quattro. Wszystko wskazuje na to, że właścicielom w końcu udało się odnieść sukces. Ich lokal jest otwarty do dziś i można go znaleźć w mediach społecznościowych.

Quattro por Quattro: Jelenia Góra - menu

W menu lokalu Quattro pod Quattro można znaleźć tradycyjne i wegetariańskie dania idealne na śniadania, lunch czy obiad. Wśród nich nie brakuje dań podpisanych nazwiskiem Magdy Gessler takich jak sałatka bałkańska, sałatka jajeczna, zapiekanka wegtariańska, rosół kaczy z makaronem czy zupa bazyliowa. Ceny dań zaczynają się od około 15 złotych i sięgają około 50 złotych.

Quattro por Quattro: Jelenia Góra - adres

Lokal Quattro por Quattro znajduje się pod adresem Józefa Piłsudzkiego 25 w Jeleniej Górze. Od poniedziałku do piątku jest czynny od 7:00 do 18:00, a w soboty i niedziele od 9:00 do 17:00.