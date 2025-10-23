Reklama
Kuchenne rewolucje: Myślibórz - Szynk u Basi Fink. Dalsze losy, adres, menu

W 8. odcinku 31. sezonu programu Kuchenne rewolucje Magda Gessler odwiedziła lokal Domowe Obiady u Rudej​ w Myśliborzu. Czy przeprowadziła w nim udaną rewolucję?
Klaudia Woźniak
Tagi:  magda gessler 
Kuchenne rewolucje TVN
Zdjęcie z programu Kuchenne rewolucje fot. materiały prasowe Warner Bros. Discovery
Od września 2025 roku na TVN można oglądać 31. sezon kulinarnego show Kuchenne rewolucje. W każdym z odcinków Magda Gessler, czyli najpopularniejsza restauratorka w naszym kraju, rusza na pomoc właścicielom lokali gastronomicznych, którzy do tej pory nie byli w stanie przyciągnąć odpowiedniej liczby gości. W 8. odcinku 31. sezonu programu prowadząca odwiedziła Myślibórz, aby pomóc właścicielce lokalu Domowe Obiady u Rudej. Czy w końcu odniosła sukces?

Kuchenne rewolucje 31: Myślibórz

Po przybyciu do znajdującego się blisko rynku w Myśliborzu lokalu Domowe Obiady u Rudej prowadząca Kuchenne rewolucje poznała właścicielkę Basię, która prowadzi swój biznes wraz z synem. Choć poza nim dotychczas mogła liczyć również na wsparcie męża i przyjaciółki, jej lokal przed wizytą Magdy Gessler nie cieszył się zbyt dużym zainteresowaniem. Wszyscy byli przekonani, że karmią naprawdę dobrze. Restauratorka była jednak innego zdania. 8. odcinek 31. sezonu Kuchennych rewolucji odpowie na pytania co na ocenę Magdy Gessler odpowiedziała Basia, co właścicielka i załoga jej lokalu tak naprawdę sądzili o rewolucji i czy posłuchali rad prowadzącej. 

Odcinek Kuchennych rewolucji, w którym Magda Gessler odwiedziła lokal Domowe Obiady u Rudej, można oglądać 23 października 2025 roku o godzinie 21:35 na kanale TVN. Odcinek jest dostępny również w Playerze oraz na platformie HBO Max. 

Szynk u Basi Fink: Myślibórz - dalsze losy

W trakcie rewolucji Magdy Gessler lokal Domowe Obiady u Rudej zmienił nazwę na Szynk u Basi Fink. Wszystko wskazuje na to, że lokal przeszedł udaną rewolucję. Jest otwarty do dziś i można go znaleźć w mediach społecznościowych.

Szynk u Basi Fink: Myślibórz - menu

W menu lokalu Szynk u Basi Fink nie brakuje tradycyjnych domowych obiadów.  W karcie dań można znaleźć między innymi pierogi, kluski śląskie oraz różne rodzaje zup.

Szynk u Basi Fink: Myślibórz - adres

Szynk znajduje się pod adresem Bohaterów Warszawy 8 w Myśliborzu. Lokal jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 21:00. W soboty i niedziele lokal jest zamknięty. 

 

Źródło: Materiały prasowe Warner Bros. Discovery

Co o tym sądzisz?
