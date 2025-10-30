Reklama
Kuchenne rewolucje: Tomaszów Mazowiecki - bistro Miodowy Bzik. Dalsze losy, adres, menu

W 9. odcinku 31. sezonu programu Kuchenne rewolucje Magda Gessler odwiedziła lokal Toscania w Tomaszowie Mazowieckim. Czy przeprowadziła w nim udaną rewolucję?
Klaudia Woźniak
Tagi:  magda gessler 
Kuchenne rewolucje TVN
Zdjęcie z programu Kuchenne rewolucje
We wrześniu 2025 roku na TVN wystartował 31. sezon kulinarnego show Kuchenne rewolucje. W każdym z odcinków Magda Gessler, czyli najpopularniejsza restauratorka w naszym kraju, odwiedza właścicieli lokali gastronomicznych, którzy do tej pory nie byli w stanie przyciągnąć odpowiedniej liczby gości. W 9. odcinku 31. sezonu programu prowadząca ruszyła na ratunek znajdującej się w Tomaszowie Mazowieckim restauracji Toscania. Czy dzięki pomocy Magdy Gessler właściciele w końcu odnieśli sukces?

Kuchenne rewolucje 31: Tomaszów Mazowiecki

Po przybyciu do restauracji Toscania prowadząca Kuchenne rewolucje poznała Krzysztofa. Właściciel w lokalu pracował już od 2016 roku, ale przejął go dopiero 2 lata temu. Jednak od 3 miesięcy kondycja finansowa restauracji jest coraz słabsza. Krzysztof boi się, że w końcu będzie musiał zamknąć swój biznes, a wtedy z pracą musiałyby się pożegnać jego trzy pracownice: Monika, Edyta i Vanessa. Dla Magdy Gessler rewolucja w Tomaszowie Mazowieckim była jedną z najbardziej zaskakujących. Nie obyło się bez między innymi podłączonych talerzy i.. spalonych blenderów. Magda Gessler mimo wszystko doceniła chęci właściciela oraz jego ekipy i  dołożyła wszelkich starań, aby restauracja w końcu stanęła na nogi. 

W trakcie rewolucji Magda Gessler tradycyjnie wprowadziła zmiany zarówno w karcie dań, jak i we wnętrzu lokalu. Nabrało ono kolorów dzięki ścianom i dodatkom w odcieniach miodu nawiązujących do nowej nazwy restauracji.

Odcinek Kuchennych rewolucji, w którym Magda Gessler odwiedziła restaurację Toscania, można oglądać 30 października 2025 roku o godzinie 21:35 na kanale TVN. Odcinek jest dostępny również w Playerze oraz na platformie HBO Max. 

Bistro Miodowy Bzik: Tomaszów Mazowiecki - dalsze losy

Podczas rewolucji Magdy Gessler restauracja Toscania zamieniła się w bistro Miodowy Bzik. Wszystko wskazuje na to, że pomoc Magdy Gessler  nie poszła na marne i lokal odniósł sukces. Jest otwarty do dziś i można go znaleźć w mediach społecznościowych. 

Bistro Miodowy Bzik: Tomaszów Mazowiecki - menu

W menu bistro Miodowy Bzik można znaleźć dania wzbogacone nutą miodów najwyższej jakości prosto od pszczelarza.

Bistro Miodowy Bzik: Tomaszów Mazowiecki - adres

Bistro Miodowy Bzik znajduje się przy ul.Ostrowskiego 12 w Tomaszowie Mazowieckim. We wtorki lokal jest czynny od 13:00 do 20:00, w środy i czwartki od 13:00 do 21:00, w piątki i soboty od 13:00 do 22:00, a w niedziele od 12:00 do 20:00.

Źródło: Materiały prasowe Warner Bros. Discovery

