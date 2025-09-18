placeholder
Kuchenne rewolucje: Lublin – restauracja 10Okien - Dieci Finestre. Dalsze losy, adres, menu

W 3. odcinku 31. sezonu programu Kuchenne rewolucje Magda Gessler odwiedziła pizzerię Pizzalover w Lublinie. ​Czy przeprowadziła tam udaną rewolucję?
Klaudia Woźniak
magda gessler 
Kuchenne rewolucje TVN
Zdjęcie z planu programu Kuchenne rewolucje fot. materiały prasowe Warner Bros. Discovery
W jesiennej ramówce TVN w 2025 roku nie zabrakło nowych odcinków Kuchennych rewolucji. W 31. odsłonie kulinarnego show najpopularniejsza restauratorka w naszym kraju po raz kolejny wyruszyła w Polskę, aby pomóc właścicielom lokali gastronomicznych zmagających się z kryzysem. W 3. odcinku 31. sezonu Magda Gessler wpadła z wizytą do Lublina, a dokładnie znajdującej się tam pizzerii o nazwie Pizzalover, który przed jej wizytą nie przyciągał wielu gości. Czy Magdzie Gessler udało się to zmienić?

Kuchenne rewolucje 31: Lublin

W Lublinie i w tutejszej pizzy, można się zakochać. Tak przynajmniej twierdzi właściciel lokalu Pizzalover, czyli zakochany w swojej pracy samouk Dawid. Choć w jego lokalu nie brakowało dobrej pizzy, przed zgłoszeniem się do Kuchennych rewolucji nie był w stanie przyciągnąć odpowiedniej ilości gości i zaczął tonąć w długach. Mimo to z twarzy nie schodził mu uśmiech. Kiedy Magda Gessler poznała Dawida bliżej odkryła, że za tym uśmiechem kryje się pewna tajemnica i postanowiła zrobić wszystko, aby jego lokal w końcu odniósł sukces.

Odcinek Kuchennych rewolucji z udziałem pizzerii Pizzalove można oglądać 18 września 2025 roku o godzinie 21:35 na kanale TVN. Odcinek jest dostępny również w Playerze oraz na platformie HBO Max. 

Restauracja 10Okien - Dieci Finestre: dalsze losy

Wszystko wskazuje na to, że brak wielu klientów w lokalu Dawia to już przeszłość. W trakcie rewolucji Magdy Gessler pizzeria Pizzalover stała się restauracją o nazwie 10Okien - Dieci Finestre. Lokal jest otwarty do dziś i można go znaleźć w mediach społecznościowych. 

Restauracja 10Okien - Dieci Finestre: menu

W menu restauracji 10Okien - Dieci Finestre wciąż króluje pizza. Karta dań została jednak zbogaca o inne  dania takie jak ravioli z kaczką, polędwica wołowa czy sałatka cezar z chrupiącymi liśćmi sałaty, soczystym kurczakiem, parmezanem oraz kremowym sosem z anchois.

Restauracja 10Okien - Dieci Finestre: adres

Restauracja 10Okien - Dieci Finestre znajduje się pod adresem Nowy Świat 40B w Lublinie. Od poniedziału do środy lokal jest czynny w godzinach od 10:00 do 21:00, w czwartki od 10:00 do 22:00, w piątki i soboty od 10:00 do 23:00, a w niedziele od 10:00 do 22:00.

Źródło: Materiały prasowe Warner Bros. Discovery

Klaudia Woźniak
