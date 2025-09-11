Kuchenne rewolucje: Siedliszcze. Restauracja Por-Fawor - dalsze losy, adres, menu

fot. TVN / fragment programu Kuchenne rewolucje

W jesiennej ramówce TVN w 2025 roku nie mogło zabraknąć kolejnego sezonu Kuchennych rewolucji. W 31. odsłonie prowadząca Magda Gessler po raz kolejny stanęła na wysokości zadania i wyruszyła w Polskę, aby pomóc właścicielom lokali gastronomicznych zmagających się z kryzysem. W 2. odcinku 31. sezonu kulinarnego show najpopularniejsza restauratorka w naszym kraju zatrzymała się w Siedliszczu. Na miejscu postanowiła ruszyć na ratunek właścicielom Bistro 12. Czy dzięki jej pomocy lokal zaczął przyciągać klientów?

Kuchenne rewolucje 31: Siedliszcze

Siedliszcze to miasto w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim. Jego południowymi obrzeżami przebiega droga krajowa nr 12. To właśnie przy niej Bistro 12 Siedliszcze postanowili otworzyć Joanna i jej partner, Włoch Luciano. Lokal ten jest ich drugą restauracją. Pierwszą z nich z sukcesem prowadzili w Warszawie. Bistro niestety zaczęło podupadać. Załoga postanowiła skorzystać z pomocy Magdy Gessler po tym, jak liczba klientów zmniejszyła się na tyle, że zaczęli bać się o swoją przyszłość. Właściciele również nie mieli pojęcia, z czego wynika brak zainteresowania lokalem.

Magda Gessler po przybyciu na miejsce szybko odkryła jednak, dlaczego w Bistro 12 Siedliszcze dzieje się źle. Restauratorka postanowiła pomóc właścicielom, tradycyjnie wprowadzając zmiany zarówno w menu, jak i we wnętrzu bistro. Stało się ono bardziej rozpoznawalne dzięki temu, że na stołach i ścianach pojawiły się pory nawiązujące do nowej nazwy lokalu. Niestety podczas rewolucyjnej kolacji okazało się, że na ratunek może być zbyt późno. W pewnym momencie prowadząca stwierdziła: ''jeśli ta restauracja przetrwa, to będzie cud''.

Odcinek Kuchennych rewolucji z udziałem Bistro 12 Siedliszcze można oglądać 11 września 2025 roku o godzinie 21:35 na kanale TVN. Odcinek jest dostępny również w Playerze oraz na platformie HBO Max.

Restauracja Por-Fawor - dalsze losy

Wszystko wskazuje na to, że cud się zdarzył i lokal przeszedł udaną rewolucję. W trakcie wizyty Magdy Gessler Bistro 12 Siedliszcze zmieniło nazwę na Por-Fawor. Lokal jest otwarty do dziś i można go znaleźć w mediach społecznościowych.

Restauracja Por-Fawor - menu

W menu restauracji Por-Fawor nie brakuje dań podpisanych nazwiskiem Magdy Gessler. Wśród nich znalazły się barszcz zielony, pieczony por na talarkach ziemniaków, sztufada wołowa i zielone faworki. Ponadto w karcie można znaleźć między innymi mix sałat z dodatkiem dipu według przepisu Magdy Gessler oraz różne dania główne takie jak roladki z kurczaka czy sztufada wołowa. Nie brakuje też różnego rodzaju pizzy, świeżych makaronów oraz specjalnego menu dla dzieci składającego się z dwóch dań, w tym delikatnie grillowanej piersi z kurczaka z frytkami oraz świeżego makaronu z masłem i parmezanem. Ceny dań zaczynają się od około 20 złotych i sięgają około 50 złotych.

Restauracja Por-Fawor - adres

Restauracja Por-Fawor znajduje się przy ulicy Chełmskiej 2 w Siedlcach. Lokal jest czynny od wtorku do niedzieli w godzinach od 12:00 do 20:00.