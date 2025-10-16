Kuchenne rewolucje - Warszawa: Kolejka po Bryzol. Dalsze losy, adres, menu

fot. materiały prasowe Warner Bros. Discovery

Od września 2025 roku na TVN można oglądać 31. sezon kulinarnego show Kuchenne rewolucje. W każdym z odcinków prowadząca Magda Gessler niezmiennie rusza na ratunek właścicielom lokali gastronomicznych w całej Polsce, którzy dotychczas nie byli w stanie przyciągnąć odpowiedniej liczby gości i zmagali się z kryzysem finansowym. W 7. odcinku 31. sezonu programu najpopularniejsza restauratorka w naszym kraju zawitała do Warszawy, aby odmienić losy Baru Alpejskiego. Czy udało jej się przeprowadzić tam udaną rewolucję?

Kuchenne rewolucje 31: Warszawa

Warszawska Saska Kępa jest synonimem pięknego zakątka Warszawy. To miejsce tętni życiem, zachwyca starą architekturą, przedwojennym klimatem bohemy i stanowi wręcz zagłębie restauracji. Wśród otwartych tam lokali znalazł się Bar Alpejski, w którym niestety zabrakło klasy i szyku. Po przybyciu na miejsce prowadząca Kuchenne rewolucje przekonała się, że klasę ma tylko... kultowa mozaika na ścianie. Czas nie dosyć, że (w tym złym rozumieniu) jakby się zatrzymał, to jeszcze przejawił w sposób okrutny, zamieniając to miejsce w muzeum… brudu. Na tym jednak nie koniec. To, co na talerzu, okazało się prawie trucizną, a to, co w kuchni i podziemiach, prawdziwym horrorem.

Magda Gessler dała bohaterom odcinka do zrozumienia, że dawno nie widziała lokalu, w którym byłoby aż tak źle. Mimo to postanowiła zrobić wszystko, aby poprawić jakość serwowanych tam potraw i nauczyć szefostwo i personel, jak dbać o czystość. W trakcie jej wizyty wnętrze nabrało kolorów za sprawą dodatków w fioletowych, czerwonych, zielonych i niebieskich barwach.

Odcinek Kuchennych rewolucji, w którym Magda Gessler odwiedziła Bar Alpejski, można oglądać 16 października 2025 roku o godzinie 21:35 na kanale TVN. Odcinek jest dostępny również w Playerze oraz na platformie HBO Max.

Kolejka po Bryzol - dalsze losy

W trakcie wizyty Magdy Gessler Bar Alpejski zmienił nazwę na Kolejka po Bryzol. Wszystko wskazuje na to, że lokal już nie odstrasza gości. Jest otwarty do dziś i można go znaleźć w mediach społecznościowych.

Kolejka po Bryzol - menu

W menu lokalu Kolejka po Bryzol znalazły się tradycyjne dania z kuchni polskiej takie jak rosół, krupnik, kotlet schabowy czy gołąbki.

Kolejka po Bryzol - adres

Kolejka po Bryzol znajduje się pod adresem Międzynarodowa 68 w Warszawie. Lokal jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 13:00 do 21:00.