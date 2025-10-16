Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Kuchenne rewolucje - Warszawa: Kolejka po Bryzol. Dalsze losy, adres, menu

W 7. odcinku 31. sezonu programu Kuchenne rewolucje Magda Gessler odwiedziła Bar Alpejski w Warszawie. ​Czy przeprowadziła tam udaną rewolucję?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  magda gessler 
Kuchenne rewolucje TVN
Zdjęcie z programu Kuchenne rewolucje fot. materiały prasowe Warner Bros. Discovery
Reklama

Od września 2025 roku na TVN można oglądać 31. sezon kulinarnego show Kuchenne rewolucje. W każdym z odcinków prowadząca Magda Gessler niezmiennie rusza na ratunek właścicielom lokali gastronomicznych w całej Polsce, którzy dotychczas nie byli w stanie przyciągnąć odpowiedniej liczby gości i zmagali się z kryzysem finansowym. W 7. odcinku 31. sezonu programu najpopularniejsza restauratorka w naszym kraju zawitała do Warszawy, aby odmienić losy Baru Alpejskiego. Czy udało jej się przeprowadzić tam udaną rewolucję?

Kuchenne rewolucje 31: Warszawa

Warszawska Saska Kępa jest synonimem pięknego zakątka Warszawy. To miejsce tętni życiem, zachwyca starą architekturą, przedwojennym klimatem bohemy i stanowi wręcz zagłębie restauracji. Wśród otwartych tam lokali znalazł się Bar Alpejski, w którym niestety zabrakło klasy i szyku. Po przybyciu na miejsce prowadząca Kuchenne rewolucje przekonała się, że klasę ma tylko... kultowa mozaika na ścianie. Czas nie dosyć, że (w tym złym rozumieniu) jakby się zatrzymał, to jeszcze przejawił w sposób okrutny, zamieniając to miejsce w muzeum… brudu. Na tym jednak nie koniec. To, co na talerzu, okazało się prawie trucizną, a to, co w kuchni i podziemiach, prawdziwym horrorem. 

Magda Gessler dała bohaterom odcinka do zrozumienia, że dawno nie widziała lokalu, w którym byłoby aż tak źle. Mimo to postanowiła zrobić wszystko, aby poprawić jakość serwowanych tam potraw i nauczyć szefostwo i personel, jak dbać o czystość. W trakcie jej wizyty wnętrze nabrało kolorów za sprawą dodatków w fioletowych, czerwonych, zielonych i niebieskich barwach. 

Zobacz także:

Zdjęcie z programu Kuchenne rewolucje
-

Kuchenne rewolucje - Garwolin: Bar u Małgosi Świrk. Dalsze losy, adres, menu

Zdjęcie z planu programu Kuchenne rewolucje
-

Kuchenne rewolucje - Mysłowice: pizzeria Tutti Felici. Dalsze losy, adres, menu

Odcinek Kuchennych rewolucji, w którym Magda Gessler odwiedziła Bar Alpejski, można oglądać 16 października 2025 roku o godzinie 21:35 na kanale TVN. Odcinek jest dostępny również w Playerze oraz na platformie HBO Max. 

Kolejka po Bryzol - dalsze losy

W trakcie wizyty Magdy Gessler Bar Alpejski zmienił nazwę na Kolejka po Bryzol. Wszystko wskazuje na to, że lokal już nie odstrasza gości. Jest otwarty do dziś i można go znaleźć w mediach społecznościowych. 

Kolejka po Bryzol - menu

W menu lokalu Kolejka po Bryzol znalazły się tradycyjne dania z kuchni polskiej takie jak rosół, krupnik, kotlet schabowy czy gołąbki. 

Kolejka po Bryzol - adres

Kolejka po Bryzol znajduje się pod adresem Międzynarodowa 68 w Warszawie. Lokal jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 13:00 do 21:00.

Źródło: Materiały prasowe Warner Bros. Discovery

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  magda gessler 
Kuchenne rewolucje TVN
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

6,4

2010
Oglądaj TERAZ Kuchenne rewolucje Reality show

Najnowsze

1 Itagaki Tomonobu
-

Nie żyje Tomonobu Itagaki. Twórca serii Dead or Alive miał 58 lat

2 Avatar
-

Jak powstał Avatar? Zwiastun dokumentu - Pandora to nie tylko piękne widoki

3 HBO Max - październik
-

HBO Max - nowości na 16-31 października 2025. To: Witajcie w Derry i 3. sezon Odwilży

4 Harry Potter - serial
-

Zdjęcia z planu serialu Harry Potter. Tej nocy Voldemort pojawił się w domu Jamesa i Lily

5 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-

Mniej nagości, więcej uśmiechu u Geralta. Klip, plakaty i data premiery 4. sezonu Wiedźmina

6 Wyjdź za mnie
-

Jennifer Lopez odrzuciła rolę, za którą inna aktorka zdobyła nominację do Oscara. O jaki film chodzi?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 6. odcinek? WYNIKI z 10.10

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

D'Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

D'Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

Eurowizja 2026 z udziałem Izraela? EBU z decyzją w sprawie głosowania

Eurowizja 2026 z udziałem Izraela? EBU z decyzją w sprawie głosowania

Eurowizja 2026 nie odbędzie się? Austria zapowiada bojkot

Eurowizja 2026 nie odbędzie się? Austria zapowiada bojkot

Ed Sheeran zaskoczył fanów nowym projektem. One Shot będzie wyjątkowy

Ed Sheeran zaskoczył fanów nowym projektem. One Shot będzie wyjątkowy

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV