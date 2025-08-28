LEGO Masters wróci z nowymi zasadami. Poznajcie szczegóły

fot. materiały prasowe

TVN niedawno poinformował o rozpoczęciu castingu do programu LEGO Masters. Portal Wirtualne Media postanowił dowiedzieć się nieco więcej na temat nowej edycji. W tym celu skontaktował się z dyrektorką kanałów TVN - Lidią Kazen - która przekazała, że program powróci na innych zasadach, a nowe odcinki zaczną być emitowane pod koniec listopada 2025 roku. Co zmieni się w 6. edycji LEGO Masters?

Co zmieni się w LEGO Masters 6?

Nadchodzące odcinki LEGO Masters zapowiadają się naprawdę ciekawie. Portal Wirtualne Media dowiedział się, że uczestnicy tym razem będą musieli liczyć się nie tylko z oceną Poli Lisowicz i Oli Adamskiej, ale też trzeciego jurora. W każdym odcinku w jego rolę wcieli się inna osoba. Lidia Kazen nie ujawniła jeszcze ich nazwisk. Przekazała za to szczegóły na temat emisji oraz to, że nadchodzącą edycję programu niezmiennie poprowadzi Marcin Prokop:

Po finale "MasterChefa" w jego paśmie (w niedziele o 19:45) pojawi się szósta edycja "Lego Masters". Po raz pierwszy zrobiliśmy tak w zeszłym roku i ten ruch okazał się bardzo dobry. (...) Pewne zmiany czekają obsadę programu. Prowadzącym będzie nadal Marcin Prokop. – To jest jeden z jego ulubionych rozrywkowych formatów.

Uczestnicy 6. edycji LEGO Masters nie są jeszcze znani. W poprzedniej odsłonie programu walczyli oni o tytuł mistrzów LEGO Masters, zestawy klocków oraz czek na 100 tysięcy złotych.