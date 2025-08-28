placeholder
Reklama
placeholder

LEGO Masters wróci z nowymi zasadami. Poznajcie szczegóły

Jeszcze w 2025 roku fani LEGO Masters poznają kolejnych uczestników, którzy zaprezentują swoje budowle z klocków i powalczą o nagrody. Okazuje się, że w nadchodzących odcinkach programu nie zabraknie zmian. Co wiadomo na temat 6. edycji LEGO Masters?
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Lego Masters 
TVN
Logo programu LEGO Masters fot. materiały prasowe
Reklama

TVN niedawno poinformował o rozpoczęciu castingu do programu LEGO Masters. Portal Wirtualne Media postanowił dowiedzieć się nieco więcej na temat nowej edycji. W tym celu skontaktował się z dyrektorką kanałów TVN - Lidią Kazen - która przekazała, że program powróci na innych zasadach, a nowe odcinki zaczną być emitowane pod koniec listopada 2025 roku. Co zmieni się w 6. edycji LEGO Masters?

Co zmieni się w LEGO Masters 6?

Nadchodzące odcinki LEGO Masters zapowiadają się naprawdę ciekawie. Portal Wirtualne Media dowiedział się, że uczestnicy tym razem będą musieli liczyć się nie tylko z oceną Poli Lisowicz i Oli Adamskiej, ale też trzeciego jurora. W każdym odcinku w jego rolę wcieli się inna osoba. Lidia Kazen nie ujawniła jeszcze ich nazwisk. Przekazała za to szczegóły na temat emisji oraz to, że nadchodzącą edycję programu niezmiennie poprowadzi Marcin Prokop:

Po finale "MasterChefa" w jego paśmie (w niedziele o 19:45) pojawi się szósta edycja "Lego Masters". Po raz pierwszy zrobiliśmy tak w zeszłym roku i ten ruch okazał się bardzo dobry. (...) Pewne zmiany czekają obsadę programu. Prowadzącym będzie nadal Marcin Prokop. – To jest jeden z jego ulubionych rozrywkowych formatów.

Uczestnicy 6. edycji LEGO Masters nie są jeszcze znani. W poprzedniej odsłonie programu walczyli oni o tytuł mistrzów LEGO Masters, zestawy klocków oraz czek na 100 tysięcy złotych.

Zobacz także:

Magda Gessler w programie Kuchenne rewolucje
-

Nowy sezon Kuchennych rewolucji z datą premiery. Jakie miasta odwiedzi Magda Gessler?

-

Szpital św. Anny z 2. sezonem. Kiedy premiera?

Źródło: Wirtualne Media

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Lego Masters 
TVN
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Bugonia
-

Emma Stone porwana przez fanów teorii spiskowych. Zwiastun filmu Bugonia

2 March of Giants
-

Pierwsi gracze już wkrótce sprawdzą March of Giants. To nowa MOBA od Amazon Games

3 Destiny: Rising
-

Premierowy zwiastun Destiny: Rising. Darmowy spin-off zadebiutował na urządzeniach mobilnych

4 Luke Cage
-
Plotka

Luke Cage powróci w MCU? Może się pojawić w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie!

5 Czwartkowy Klub Zbrodni
-

Czwartkowy Klub zbrodni - w filmie pojawia się język polski. Uszy więdną!

6 Peacemaker - sezon 2
-

Czy Batman pojawi się w 2. sezonie Peacemakera? Słowa Gunna mówią o dużym cameo

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

4

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

5

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

6

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

7

Nowe odcinki Na dobre i na złe. Kiedy premiera sezonu?

8

Taką kwotę 'zabiera się' wygranym w Milionerach. Wiedzieliście o tym podatku?

9

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

10

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV