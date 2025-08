Liam Neeson zdradził, z jakiego typu aktorami nigdy nie chciałby pracować

fot. Prime Video

Liam Neeson doskonale zdaje sobie sprawę, jak wygląda praca na planie filmowym. Gwiazdor zadebiutował na ekranie w 1978 roku za sprawą filmu Pilgrim's Progress i już od 18 lat jest związany z kinem akcji. Swoją przygodę z tym szczególnie wymagającym gatunkiem rozpoczął od filmu Uprowadzona, który okazał się wielkim hitem, przynosząc aktorowi znaczną popularność w Hollywood. W 2025 roku widzowie mogą podziwiać Liama Neesona na dużym ekranie w nowej wersji Nagiej broni, gdzie wciela się w Franka Drebina Jr. W jednym z wywiadów w ramach promocji tego właśnie filmu 73-latek miał okazję wspomnieć, z jakimi aktorami nigdy nie chciałby pracować na planie.

Liam Neeson nie lubi aktorów, którzy spóźniają się na plan

Liam Neeson nigdy nie chciałby pracować z aktorami, którzy spóźniają się na plan filmowy. W rozmowie z Rolling Stone aktor stwierdził, że punktualność jedną z najcenniejszych umiejętności, jakie może posiadać aktor. Poza tym uderzył w gwiazdorów, który nie mają problemu ze spóźnianiem się na plan, twierdząc że mają oni brak szacunku wobec członków ekipy filmowej:

To bardzo ważne. Słyszę niepokojące historie o aktorach i aktorkach, którzy są bardzo utalentowani, ale pojawiają się na planie spóźnieni o dwie, trzy, cztery godziny. Nigdy nie pracowałbym z takimi ludźmi. Uważam to za brak szacunku. Czeka na ciebie ekipa licząca 60, 70, 80 osób. Pojawienie się na planie na czas to minimum, co możesz zrobić, aby okazać im szacunek

