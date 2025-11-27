Macaulay Culkin zmienił swoje drugie imię. Wszystko przez internetową ankietę

fot. materiały prasowe

Macaulay Culkin, znany przede wszystkim z kultowych ról w filmach Kevin sam w domu i Kevin sam w Nowym Jorku, oficjalnie dokonał zmiany swojego drugiego imienia. Decyzja aktora jest wynikiem internetowej ankiety, którą przeprowadził wśród swoich fanów. Warto zaznaczyć, że pomysł sięga aż siedmiu lat wstecz, kiedy po raz pierwszy badano ich opinie.

Jak teraz brzmi pełne imię Macaulaya Culkina?

W 2018 roku Macaulay Culkin uruchomił na platformie X sondę, której celem było wyłonienie nowego drugiego imienia. Wśród propozycji znalazły się m.in. humorystyczna opcja The McRib Is Back, w tłumaczeniu McŻeberka powracają, oraz Kieran, na cześć jego brata, również aktora znanego z serialu Sukcesja. Ostatecznie zwyciężyła najbardziej oczywista, choć zabawna odpowiedź - Macaulay Culkin. Podczas specjalnego wydarzenia A Nostalgic Night With Macaulay Culkin, które odbyło się w Long Beach z okazji 35. rocznicy premiery kultowego filmu Kevin sam w domu, aktor zabrał głos i wyjaśnił powody zmiany swojego drugiego imienia:

Nazywam się Macaulay Macaulay Culkin Culkin. W sondzie zwyciężył Macaulay Culkin, więc nazywam się teraz Macaulay Macaulay Culkin Culkin. Gdy podejdzie do mnie na lotnisku ktoś i zapyta, czy to ja jestem Macualay Culkin, będę mógł odpowiedzieć, że jest to moje drugie imię. Zmieniłem więc imię dla tego jednego żartu.

Podczas tego samego wydarzenia, relacjonowanego przez portal Variety, Macaulay Culkin podzielił się również pomysłem na potencjalną nową część serii Kevina samego w domu. Aktor wyjaśnił, że mógłby ponownie wcielić się w rolę McCallistera, pod warunkiem, że scenariusz byłby przemyślany i interesujący. W wyobrażonej historii Kevin byłby wdowcem lub rozwodnikiem, który musi sam opiekować się dzieckiem, jednocześnie intensywnie pracując i nie poświęcając mu wystarczająco dużo uwagi. W rezultacie dziecko zaczyna mu się buntować, nie wpuszcza go do domu i zastawia na niego różne pułapki. Culkin zasugerował, że film mógłby nosić tytuł Kevin sam poza domem.