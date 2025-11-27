Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Macaulay Culkin zmienił swoje drugie imię. Wszystko przez internetową ankietę

Macaulay Culkin oficjalnie zmienił swoje drugie imię na podstawie ankiety przeprowadzonej w 2018 roku. Podczas wydarzenia upamiętniającego 35-lecie filmu Kevin sam w domu aktor wyjaśnił swoją decyzję i przedstawił pomysł na możliwą nową część serii, w której ponownie wcieliłby się w Kevina McCallistera.
placeholder
Reklama
placeholder
Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  Macaulay Culkin 
fot. materiały prasowe
Reklama

Macaulay Culkin, znany przede wszystkim z kultowych ról w filmach Kevin sam w domu i Kevin sam w Nowym Jorku, oficjalnie dokonał zmiany swojego drugiego imienia. Decyzja aktora jest wynikiem internetowej ankiety, którą przeprowadził wśród swoich fanów. Warto zaznaczyć, że pomysł sięga aż siedmiu lat wstecz, kiedy po raz pierwszy badano ich opinie.

Jak teraz brzmi pełne imię Macaulaya Culkina?

W 2018 roku Macaulay Culkin uruchomił na platformie X sondę, której celem było wyłonienie nowego drugiego imienia. Wśród propozycji znalazły się m.in. humorystyczna opcja The McRib Is Back, w tłumaczeniu McŻeberka powracają, oraz Kieran, na cześć jego brata, również aktora znanego z serialu Sukcesja. Ostatecznie zwyciężyła najbardziej oczywista, choć zabawna odpowiedź - Macaulay Culkin. Podczas specjalnego wydarzenia A Nostalgic Night With Macaulay Culkin, które odbyło się w Long Beach z okazji 35. rocznicy premiery kultowego filmu Kevin sam w domu, aktor zabrał głos i wyjaśnił powody zmiany swojego drugiego imienia:

Nazywam się Macaulay Macaulay Culkin Culkin. W sondzie zwyciężył Macaulay Culkin, więc nazywam się teraz Macaulay Macaulay Culkin Culkin. Gdy podejdzie do mnie na lotnisku ktoś i zapyta, czy to ja jestem Macualay Culkin, będę mógł odpowiedzieć, że jest to moje drugie imię. Zmieniłem więc imię dla tego jednego żartu.

Zobacz także:

Kadr z reklamy z udziałem Macaulaya Culkina
-

Macaulay Culkin wrócił do roli Kevina w nowej świątecznej reklamie

Macaulay Culkin
-

Kevin sam w Nowym Jorku lepszy od 'jedynki'? Tak uważa Macaulay Culkin

Podczas tego samego wydarzenia, relacjonowanego przez portal Variety, Macaulay Culkin podzielił się również pomysłem na potencjalną nową część serii Kevina samego w domu. Aktor wyjaśnił, że mógłby ponownie wcielić się w rolę McCallistera, pod warunkiem, że scenariusz byłby przemyślany i interesujący. W wyobrażonej historii Kevin byłby wdowcem lub rozwodnikiem, który musi sam opiekować się dzieckiem, jednocześnie intensywnie pracując i nie poświęcając mu wystarczająco dużo uwagi. W rezultacie dziecko zaczyna mu się buntować, nie wpuszcza go do domu i zastawia na niego różne pułapki. Culkin zasugerował, że film mógłby nosić tytuł Kevin sam poza domem.

 

 

Źródło: A Nostalgic Night With Macaulay Culkin

Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  Macaulay Culkin 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Tydzień Warszawskich Kin Studyjnych
-

NaEKRANIE zaprasza na muzyczno-filmowy quiz KINO ŁĄCZY POKOLENIA w Centrum Kultury Filmowej

2 Zwierzogród 2
-

Duża zmiana w Zwierzogród 2? Aktorka ujawnia skasowany pomysł na sequel

3 Star Wars: Starfighter
-

Star Wars: Starfighter stawia na świeże brzmienie. Muzykę stworzy topowy kompozytor z Hollywood

4 The Copenhagen Test
-

To może być najciekawszy serial sci-fi ostatnich lat. Szpieg, którego oczy i uszy należą do wroga

5 The Marvels
-

Te sceny po napisach mogą być istotne dla najważniejszego filmu MCU. Co zapowiadają?

6 Death Stranding 2
-

Death Stranding 2 trafi na PC? Wkrótce możemy otrzymać oficjalną zapowiedź

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

2
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

K-popowe łowczynie demonów z własnym merchem. Gdzie można kupić ciuchy inspirowane filmem?

K-popowe łowczynie demonów z własnym merchem. Gdzie można kupić ciuchy inspir...

Eurowizja 2026 ze zmianami w głosowaniu. O co chodzi?

Eurowizja 2026 ze zmianami w głosowaniu. O co chodzi?

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV