Nie żyje Magda Umer. Bliscy potwierdzili odejście artystki

fot. Wikimedia Commons/Maciej Klos

Reklama

Nie żyje Magda Umer – dziennikarka, scenarzystka, reżyserka, a przede wszystkim wybitna wykonawczyni polskiej poezji śpiewanej. Artystka miała 76 lat. Informację o jej śmierci potwierdziła rodzina:

Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu [na Facebooka] zaglądać i pisać. Mateusz i Franek.

Informacje o złym stanie zdrowia Magdy Umer pojawiły się już latem tego roku. Z powodu „poważnej choroby” odwołano jej koncerty zaplanowane na 30 i 31 sierpnia w Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej. W styczniu br. Umer udzieliła wywiadu, w którym przyznała, że od lat zmaga się z depresją. Ostatnie miesiące były więc dla niej i jej bliskich szczególnie trudne.

Magda Umer nie żyje. Jaka była przyczyna śmierci?

Choroba Magdy Umer nie została podana do publicznej wiadomości. Gdy odwołano sierpniowe koncerty, przedstawicielka jej impresariatu w rozmowie z o2.pl zaznaczyła, że nie będą komentować sprawy. Przyczyna śmierci Magdy Umer pozostaje nieznana. Artykuł będzie aktualizowany, gdy pojawią się nowe informacje.

Kim była Magda Umer? Dorobek i najważniejsze osiągnięcia

Magda Umer była wszechstronnie utalentowaną artystką – absolwentką Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i laureatką wielu prestiżowych nagród. Na swoim koncie miała liczne kultowe albumy, takie jak m.in. Koncert jesienny, Wszystko skończone, Magda Umer czy Kołysanki Utulanki, nagrane wspólnie z Grzegorzem Turnauem.