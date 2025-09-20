Przeczytaj w weekend
The Voice of Poland 16: Magdalena Chołuj oczarowała trenerów swoim głosem

16. edycja The Voice of Poland przyciąga wyjątkowe talenty, a wśród nich jedna uczestniczka zrobiła ogromne wrażenie podczas Przesłuchań w ciemno. Magdalena Chołuj zachwyciła trenerów swoim wykonaniem, dając pokaz umiejętności, który już teraz wskazuje na jej potencjał do stania się jedną z faworytek programu.
Zuzanna Bogucka
Magdalena Chołuj fot. materiały prasowe TVP
The Voice of Poland od lat przyciąga uczestników, którzy zachwycają swoim talentem wokalnym. Ich umiejętności często wywołują podziw trenerów nie tylko podczas Przesłuchań w ciemno, ale także w kolejnych etapach programu, gdy prezentują swoją muzyczną ewolucję i wszechstronność. 16. edycja The Voice of Poland ponownie udowadnia, że program przyciąga wyjątkowe talenty muzyczne. Tym razem potwierdziła to Magdalena Chołuj, której występ podczas Przesłuchań w ciemno wywołał prawdziwe poruszenie wśród trenerów. Utalentowana wokalistka i nauczycielka śpiewu z Morawicy sięgnęła po wielki przebój Arethy Franklin. Zobaczcie nagranie z jej występu.

Magdalena Chołuj w gronie faworytek 16. edycji The Voice of Poland

Magdalena Chołuj od lat koncertuje na scenach w całej Polsce, a dodatkowo dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, ucząc innych śpiewu. Jej udział w The Voice of Poland był kolejnym ważnym krokiem w rozwoju kariery, przynosząc jej szerokie uznanie i ogólnopolską rozpoznawalność. Już podczas występu trenerzy, Kuba Badach, Michał Szpak, Margaret oraz duet Tomson i Baron, nie kryli zachwytu. Wokalistka oczarowała ich nie tylko wyjątkową barwą głosu, ale też pewnością siebie i dopracowanym przygotowaniem scenicznym, a jej interpretacja ponadczasowego przeboju Arethy Franklin (You Make Me Feel Like) A Natural Woman okazała się prawdziwym muzycznym wydarzeniem, które poruszyło zarówno jury, jak i publiczność. Umiejętności Magdaleny zrobiły na trenerach tak duże wrażenie, że nie mogli powstrzymać się od pochwał. Oto, jak skomentowali jej występ:

Świetne frazowanie, rasowy głos!

To było zawodowe! Ty każdy dźwięk wyśpiewujesz z szacunkiem.

Nowe odcinki The Voice of Poland emitowane są w soboty o godzinie 20:30 na antenie TVP2, gdzie widzowie mogą śledzić kolejne występy uczestników.

 

Źródło: TVP2

