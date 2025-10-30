Maryla Rodowicz wraca na sylwestrową scenę. Wiemy gdzie wystąpi

fot. materiały prasowe Warner Music Polska

Sylwester 2025/2026 zbliża się wielkimi krokami, a fani polskiej muzyki z niecierpliwością wyczekują największych imprez sylwestrowych. Telewizja publiczna właśnie potwierdziła udział jednej z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiej sceny muzycznej – Maryli Rodowicz. Po dłuższej przerwie w występach dla Dwójki artystka ogłosiła swój powrót na scenę właśnie podczas sylwestrowej gali, która tym razem odbędzie się w nowej lokalizacji, z dala od Stadionu Śląskiego. Udział Królowej polskiej estrady w wydarzeniu został oficjalnie potwierdzony przez stację, a dodatkowo ubarwiono go humorystycznym nagraniem. Maryla Rodowicz po raz kolejny wystąpi na Sylwestrze z Dwójką, a fani już mogą śledzić przygotowania artystki do tego koncertu.

Maryla Rodowicz wystąpi na Sylwestrze z Dwójką 2025

Chociaż do Sylwestra 2025/2026 pozostało jeszcze kilka tygodni, widzowie i fani polskiej muzyki już snują plany na powitanie nowego roku. Telewizje również rozpoczęły przygotowania do jednej z najważniejszych nocy w roku, dbając, by na scenach sylwestrowych nie brakowało gwiazd największego formatu. Co roku pytania o obecność Maryli Rodowicz pojawiają się w przestrzeni publicznej niemalże automatycznie. Najnowszy komunikat TVP rozwiewa wszelkie wątpliwości i oficjalnie potwierdziło się, że królowa polskiej sceny muzycznej wystąpi podczas sylwestrowego koncertu stacji. Maryla Rodowicz wróci na scenę TVP, by po raz kolejny zabrać publiczność w muzyczną podróż. W humorystycznym nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych artystka ogłosiła swój powrót, a wpis podpisano słowami:

It’s official! Maryla, widzimy się na Sylwestrze z Dwójką!

Jak podaje portal Wirtualne Media, impreza w 2025 roku odbędzie się w Katowicach, podczas gdy w poprzednim roku TVP organizowała Sylwestra w Chorzowie na Stadionie Śląskim. W 2024 roku widzowie mogli podziwiać występy takich gwiazd jak Bryan Adams, Sara James, Andrzej Piaseczny, Majka Jeżowska, Natasza Urbańska czy The Kolors. Wcześniej natomiast stacja organizowała Sylwester marzeń w Zakopanem.

Powrót Maryli Rodowicz na sylwestrową scenę TVP nie był jednak oczywisty. Artystka w niedawnej rozmowie z Plejadą przyznała, że początkowo była zaskoczona propozycją stacji. Przypomnijmy, że wokalistka ostatni raz wystąpiła na noworocznej imprezie telewizji publicznej w 2023 roku.