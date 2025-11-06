fot. IMDb

Reklama

Mason Thames to jedno z najgorętszych nazwisk młodego pokolenia Hollywood. Choć dopiero w lipcu 2025 roku świętował swoje 18. urodziny, jego filmowy dorobek mógłby zawstydzić niejednego doświadczonego aktora. Zadebiutował na planie w wieku zaledwie 11 lat, a już kilka lat później zagrał u boku Ethana Hawke’a, zdobywając uznanie krytyków i widzów. Dziś młody artysta ma na koncie kolejne spektakularne osiągnięcie i właśnie zapisał się w historii kina jako pierwszy aktor od czasów Jima Carreya, który w ciągu jednego roku wystąpił w trzech kasowych produkcjach.

Zobacz także:

Młoda gwiazda Hollywood bije historyczny rekord

Mason Thames dokonał czegoś, czego Hollywood nie widziało od ponad trzech dekad. Zaledwie 18-letni aktor stał się sensacją kina, zapisując się w historii jako pierwszy od czasów Jima Carreya artysta, któremu udało się zdobyć trzy pierwsze miejsca w amerykańskim box office w ciągu jednego roku. Ostatni raz taki wyczyn miał miejsce w 1994 roku, gdy Carrey święcił triumfy dzięki Ace Ventura: Psi detektyw, Masce i Głupiemu i głupszemu. Teraz pałeczkę przejął Mason Thames - młody, ambitny i błyskawicznie zyskujący status gwiazdy wielkiego ekranu.

Rok 2025 okazał się dla niego prawdziwym pasmem sukcesów. Wszystko zaczęło się od letniej premiery aktorskiej wersji Jak wytresować smoka, w której Mason wcielił się w Czkawkę. Film okazał się ogromnym hitem i zarobił na całym świecie ponad 636 milionów dolarów, stając się jednym z najpopularniejszych tytułów roku. Kolejnym triumfem była jesienna premiera horroru Black Phone 2, czyli kontynuacji filmu, który zapoczątkował karierę Thamesa. Produkcja przekroczyła 104 miliony dolarów wpływów i znalazła się w elitarnym gronie zaledwie sześciu horrorów 2025 roku, które przebiły barierę stu milionów. Na tym jednak młody aktor nie poprzestał. Jego trzeci projekt, film Gdyby nie ty, będący ekranizacją bestsellerowej powieści Colleen Hoover, okazał się jednym z największych romantycznych przebojów roku. Produkcja z Masonem w głównej roli zarobiła 50 milionów dolarów i zyskała uznanie widzów za autentyczność i emocjonalną głębię kreacji młodego aktora.

Film Jak wytresować smoka można obejrzeć na platformie Prime Video, gdzie jest dostępny do wypożyczenia lub zakupu. Z kolei Czarny telefon 2 oraz Gdyby nie ty wciąż można zobaczyć na dużym ekranie - oba tytuły są obecnie grane w kinach.