placeholder
Reklama
placeholder

Gdyby nie ty – recenzja filmu

Data premiery w Polsce: 21 października 2025

Po ekranizacji It Ends with Us kolejna bestsellerowa powieść autorstwa Colleen Hoover dostaje szansę na dużym ekranie. Jak wypada Gdyby nie ty? Sprawdzamy.
Ocena recenzenta:
5/10
Data premiery w Polsce:
21 października 2025
Data premiery w Polsce: 21 października 2025
Reklama
placeholder
Dawid Muszyński
Dawid Muszyński
Tagi:  recenzja 
Gdyby nie ty
Gdyby nie ty foto. materiały prasowe
Reklama

Życie Morgan Grant (Allison Williams) i jej nastoletniej córki Clary (Mckenna Grace) zostaje wywrócone do góry nogami za sprawą tragicznego wypadku, który ujawnia szokującą zdradę. Informacje, które ujrzały światło dzienne, sprawiają, że obie kobiety w żałobie muszą na nowo zdefiniować znaczenie takich słów jak „zaufanie” i „miłość”. A nie będzie to proste – ani dla nich, ani dla ich najbliższych.

Autorka Colleen Hoover ma zwyczaj stawiania swoich bohaterek w obliczu trudnych wyzwań. W It Ends with Us był to przemocowy mąż, natomiast w Gdyby nie tyniewierny partner. W obu przypadkach zranione kobiety muszą budować swoje życie od nowa. I nie jest to łatwe. Zwłaszcza gdy zaczyna się dostrzegać, że żyło się w kłamstwie i nie zauważało się niepokojących sygnałów. Chęć prowadzenia normalnego, szczęśliwego życia była silniejsza. Jak poradzić sobie z faktem, że przez wiele lat oszukiwały nas osoby najbliższe?

Morgan dla męża zrezygnowała ze swoich marzeń i dostosowała się do jego życia. Wprowadziła się do domu z jego dzieciństwa i zgodziła się nic w nim nie zmieniać. Swoje ambicje rzuciła w kąt i skupiła się na budowaniu – jak jej się wydawało – szczęśliwego gniazdka. Ale to była iluzja. Kłamstwo. Tak naprawdę była w związku, w którym podświadomie sama nigdy nie chciała być. Przytłumione kiedyś uczucia rzucały cień na jej późniejsze relacje.

Jej córka Clara jest zupełnie inna. Śmiało idzie po swoje, nie daje się zatrzymać. Czasami przejawia cechy egoistki, która uczucia innych ma za nic. Na szczęście potrafi się szybko zreflektować i naprawiać swoje błędy. Jest raczej typem osoby, która szybciej działa, niż myśli.

Nowy film w reżyserii Josha Boone’a – odpowiedzialnego za takie produkcje jak Nowi mutanci czy Gwiazd naszych winajest bardzo nierówny. Jakby twórca nie wiedział, czy chce iść w stronę dramatu rodzinnego, czy komedii romantycznej. Stara się więc podążać tymi dwoma drogami i średnio mu to wychodzi. Poważne wątki są nagle przykrywane dowcipami, przez co widz nie do końca wie, czy ma płakać, czy się śmiać. Wydaje mi się, że można było to lepiej wyważyć – w obecnej formie pasuje chaos. 

Clara i Morgan są swoimi kompletnymi przeciwieństwami. Jedna to wolny duch z otwartym sercem na miłość, druga – bardzo wycofana i ostrożna, nieufająca wielu osobom. Morgan szybko ocenia ludzi, nawet jeśli nic o nich nie wie. Nie przepada za nowym chłopakiem Clary, choć nawet nie próbuje go bliżej poznać. By go zdyskredytować, wystarcza jej informacja, że jego ojciec, z którym chłopak od lat nie ma kontaktu, siedzi w więzieniu za handel narkotykami. W zmianie zdania nie pomaga nawet to, że jej szwagier, nauczyciel, mówi o Millerze (Mason Thames) w samych superlatywach.

Gdyby nie ty

arrow-left
Gdyby nie ty
foto. materiały prasowe
arrow-right

Kompletnie nie kupuję Allison Williams na ekranie. Uważam, że gra bez emocji i przez cały film prezentuje tylko jeden wyraz twarzy. To Mckenna Grace i Mason Thames kradną cały film. Pomiędzy tą dwójką jest świetna chemia, dzięki czemu ich dialogi brzmią naturalnie, żywo i zabawnie. Widać, że aktorzy szybko zaczęli nadawać na tych samych falach, a widz momentalnie wierzy w uczucie, jakie się między nimi rodzi. Kibicuje im.

O Scottie Eastwoodzie i Davie Franco mogę jedynie napisać, że grają w tym filmie. Nie są to na tyle ciekawe występy, bym ich na dłużej zapamiętał. Ba, jestem przekonany, że za rok nawet nie będę pamiętał, że w ogóle w nim wystąpili.

Gdyby nie ty to film opowiadający o walce z traumą po utracie najbliższych i próbie budowania życia na nowo bez nich. Problem w tym, że robi to bardzo nieudolnie. Płytko przedstawia relację na linii rodzic – dziecko. Miejscami odnosiłem wrażenie, jakby twórcy próbowali skopiować więź matki z córką znaną z serialu Kochane kłopoty. Jednak Allison Williams to nie Lauren Graham.

 

Gdyby nie ty
Tagi:  recenzja 
Gdyby nie ty
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,1

2000
Kochane kłopoty
Oglądaj TERAZ Kochane kłopoty Komedia
Powiązane filmy

Oceń

2025
Gdyby nie ty
Zobacz w kinie Gdyby nie ty Dramat

6,3

2024
Oglądaj TERAZ It Ends with Us Dramat

5,3

2020
Nowi mutanci
Oglądaj TERAZ Nowi mutanci Sci-Fi

7,6

2014
Gwiazd naszych wina
Oglądaj TERAZ Gwiazd naszych wina Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Szepty mroku - 4. sezon
-

Teaser 4. sezonu serialu Szepty mroku. Jest data premiery i opis fabuły

2 12. Kylo (+2344)
-

Fani Star Wars naciskają na Disneya. Samolot z banerem nad studiem i oficjalna petycja

3 47. Bajecznie bogaci Azjaci (2018) – 91%
-

Na jakim etapie prac jest serial Bajecznie bogaci Azjaci? Reżyser o kontynuacji

4 Potwór: Historia Eda Geina
-

Reżyser Kodu zła atakuje Netflixa w obronie własnego ojca. Krytykuje kontrowersyjny serial

5 Spiderman No way home
-
Plotka

To może być wielki spoiler ze Spider-Mana 4. Co się stało z postacią Sadie Sink?

6 Salvation
-
Spoilery

DCU - ten wątek może ukazać się kluczowy. Wprowadzono go w 2. sezonie Peacemakera

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e03

Chirurdzy

s24e05

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e03

9-1-1

s21e16

Starożytni kosmici

s16e12

SpongeBob Kanciastoporty

s16e11

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e206

Moda na sukces

s27e05

Prawo i porządek: Sekcja specjalna
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Eliza Taylor
Eliza Taylor

ur. 1989, kończy 36 lat

Oliver Jackson-Cohen
Oliver Jackson-Cohen

ur. 1986, kończy 39 lat

Katie McGrath
Katie McGrath

ur. 1983, kończy 42 lat

F. Murray Abraham
F. Murray Abraham

ur. 1939, kończy 86 lat

Jemima Rooper
Jemima Rooper

ur. 1981, kończy 44 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV