Król horrorów ocenił Czarny Telefon 2. Jest na poziomie pierwszej części?

Stephen King miał okazję obejrzeć już kontynuację hitu z Ethanem Hawkiem w roli głównej. Czy Czarny Telefon 2 utrzymał poziom pierwszej części?
Wiktor Stochmal
Czarny Telefon 2 fot. Universal Pictures
17 października 2025 roku na ekrany kin wejdzie Czarny Telefon 2. Pierwsza odsłona horroru z Ethanem Hawkiem w roli głównej okazała się sporym sukcesem. Czy kontynuacja również jest na niego skazana? Ocenił to król literackiego horroru, czyli Stephen King, który miał okazję już obejrzeć film.

Stephen King aktywnie udziela się za pośrednictwem swojego konta społecznościowego w serwisie X. Nie inaczej jest w przypadku filmu Czarny telefon 2, który już obejrzał. Czy stoi na poziomie jedynki?

Nie jest tak dobry, jak pierwsza część. Jest LEPSZY.

To spora rekomendacja z ust kogoś tak wyspecjalizowanego w gatunku horroru. Czy czekacie teraz bardziej na premierę nowej części?

O czym opowie Czarny Telefon 2?

W kontynuacji Czarnego Telefonu, Finney i jego siostra Gwen będą musieli stawić czoła nowemu zagrożeniu, które ponownie wystawi ich na próbę. Derrickson podkreślił, że chciał pogłębić relacje między rodzeństwem oraz zbadać dalsze możliwości nadprzyrodzonego telefonu. Tym razem akcja ma przenieść Finneya w czasy liceum, więc wysoce prawdopodobne, że fabuła będzie skupiać się na traumie i przeżyciach z pierwszego filmu. Do obsady powrócą również Jeremy Davies jako ojciec rodzeństwa oraz Ethan Hawke w roli porywacza. Dołączy do nich Demián Bichir w nieujawnionej jeszcze roli.

W obsadzie znajduje się również: Arianna Rivas, Miguel Mora, Maev Beaty oraz Graham Abbey.

Czarny Telefon 2 ma trafić do kin 17 października 2025 roku.

Źródło: bloody-disgusting.com

