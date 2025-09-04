placeholder
Reklama
placeholder

Michał Szpak śpiewa od dziecka i zachwycił na Eurowizji. Co o nim wiadomo?

Michał Szpak jest jednym z trenerów w programie The Voice of Poland. Wcześniej dał się poznać m.in. jako reprezentant Polski na Eurowizji. Co warto o nim wiedzieć?
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  the voice of poland 
michał szpak
Michał Szpak w programie The Voice of Poland fot. TVP
Reklama

Michał Szpak pełni funkcję trenera w programie The Voice of Poland. Zasiada tam u boku Kuby Badacha, Margaret oraz Tomsona i Barona. Wokalista niejednorotnie udowodnił, że ma ogromny talent muzyczny. Zanim dał się poznać z licznych albumów studyjnych, zachwycił słuchaczy między innymi w programie X-Factor oraz na Eurowizji. Co jeszcze warto wiedzieć o wokaliście?

Ile lat i wzrostu ma Michał Szpak i skąd pochodzi?

Michał Szpak urodził się 26 listopada 1990 roku. W 2025 roku skończy 35 lat. Ma 1,75 m wzrostu. Michał Szpak pochodzi z Jasła i jest synem Grażyny i Andrzeja Szpaków. Muzyka towarzyszyła mu już w dzieciństwie. Jego matka śpiewała i grała na gitarze, a jego ojciec śpiewał w chórze.

Czy Michał Szpak jest w związku i ma dzieci?

Michał Szpak chroni swoją prywatność. Pod koniec września 2024 roku wyznał jednak, że jest singlem. Nie wiadomo, czy od tamtej pory coś się zmieniło. Michał Szpak nie ma dzieci

Czy Michał Szpak ma rodzeństwo?

Michał Szpak ma starsze rodzeństwo - brata Damiana, siostrę Marlenę (która jest sopranistką) oraz młodszą siostrę o imieniu Ewa. 

Zobacz także:

Kuba Badach_bio_13_09_24
-

Kuba Badach jest nazywany 'księciem kefirów'. Skąd ta ksywa i co jeszcze wiemy o muzyku?

Baron
-

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

Michał Szpak śpiewa od najmłodszych lat

Michał Szpak w wieku zaledwie 9 lat zadebiutował na scenie w Domu Kultury w Jaśle podczas konkursu na pastorałki. Niedługo potem dołączył do lokalnego chóru. Po tym, jak zaczął przechodzić mutację, postanowił jednak z niego zrezygnować. Kiedy był w liceum wrócił do śpiewania i dołączył do heavymetalowego zespołu Whiplash, w którym był wokalistą wraz ze swoim przyjacielem, Kamilem Czaplą. 

W późniejszych latach swojej przygody z muzyką Michał Szpak nie miał łatwo. Kiedy zdawał egzaminy na Wydział Piosenkarski Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, usłyszał od egzaminatorów, że jego ubiór i makijaż jest na tyle szokujący, że nie może zostać przyjęty do szkoły. Mimo to nie zrezygnował ze swojego wizerunku i wierzył, że jeśli pozostanie sobą,  uda mu się odnieść sukces. W 2011 roku postanowił zgłosić się na casting do programu X Factor. Tam równie przykuł uwagę jurorów swoim androgyniczny wyglądem (uroda, w której występuje połączenie żeńskich i męskich cech). Maja Sablewska stwierdziła, że jego ubiór jest zbyt kontrowersyjny i kazała mu pościągać ''świecidełka''. Jurorzy docenili Michała Szpaka dopiero kiedy wykonał piosenkę Dziwny jest ten świat Czesława Niemena i otrzymał owacje na stojąco. Jego występ przeszedł do historii 1. edycji programu, w której ostatecznie zajął 2. miejsce w głosowaniu widzów

Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji 20216

Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji w 2016 roku z piosenką Color Of Your Life. Zajął 8. miejsce i zdobył łącznie 229 punktów, w tym 7 punktów od jurorów i 222 punkty od widzów. 

Michał Szpak: piosenki 

W 2011 roku Michał Szpak podzielił się swoim pierwszym minialbumem studyjnym pod tytułem X. Znalazły się na nim między innymi single Rewolucja Po niebo. Jego druga płytaByle być sobą, doczekała się premiery w listopadzie 2015 roku. Michał Szpak zadedykował ją swojej matce, która zmarła tego samego roku. Album uplasował się na pierwszym miejscu listy OLiS i zdobył status podwójnej platynowej płyty. W 2018 roku Michał Szpak wydał swój trzeci album o nazwie Dreamer. Otrzymał on certyfikat złotej płyty Związku Producentów Audio-Video. W 2023 roku na rynek trafił jego czwarta płyta pod tytułem Nadwiślański mrok. W jego zapowiedzi artysta przyznał, że jest ona początkiem nowej drogi w jego karierze.

Michał Szpak - Instagram

Michał Szpak prowadzi swój profil na Instagramie o nazwie @michal_szpakofficial.

Źródło: Instagram: @@michal_szpakofficial

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  the voice of poland 
michał szpak
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Czarny Telefon 2
-

Piekło jest inne, niż myślicie. Pełny zwiastun filmu Czarny telefon 2

2 Monster: The Ed Gein Story
-

Zwiastun kolejnego sezonu serialu Potwór. Nowe odcinki pokażą historię Eda Geina

3 Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - ocena: 7,5
-

Fantastyczna 4 jak z animacji! Zakulisowe zdjęcie Pożeracza Światów - aktor jest nie do poznania

4 Obcy: Ziemia - odcinek 5
-
Spoilery

Kopia Nostromo, kwestia androida i porównania do Elona Muska. Twórca Obcy: Ziemia o 5. odcinku

5 Halloween
-

Sequele, które mogłyby być osobnymi filmami. Niewiele je łączy z franczyzą

6 Magia 1978
-

To się dzieje! Sam Raimi wyprodukuje remake kultowego horroru z lat 70.

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

3 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

6

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

8

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV