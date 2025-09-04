Michał Szpak śpiewa od dziecka i zachwycił na Eurowizji. Co o nim wiadomo?

fot. TVP

Michał Szpak pełni funkcję trenera w programie The Voice of Poland. Zasiada tam u boku Kuby Badacha, Margaret oraz Tomsona i Barona. Wokalista niejednorotnie udowodnił, że ma ogromny talent muzyczny. Zanim dał się poznać z licznych albumów studyjnych, zachwycił słuchaczy między innymi w programie X-Factor oraz na Eurowizji. Co jeszcze warto wiedzieć o wokaliście?

Ile lat i wzrostu ma Michał Szpak i skąd pochodzi?

Michał Szpak urodził się 26 listopada 1990 roku. W 2025 roku skończy 35 lat. Ma 1,75 m wzrostu. Michał Szpak pochodzi z Jasła i jest synem Grażyny i Andrzeja Szpaków. Muzyka towarzyszyła mu już w dzieciństwie. Jego matka śpiewała i grała na gitarze, a jego ojciec śpiewał w chórze.

Czy Michał Szpak jest w związku i ma dzieci?

Michał Szpak chroni swoją prywatność. Pod koniec września 2024 roku wyznał jednak, że jest singlem. Nie wiadomo, czy od tamtej pory coś się zmieniło. Michał Szpak nie ma dzieci.

Czy Michał Szpak ma rodzeństwo?

Michał Szpak ma starsze rodzeństwo - brata Damiana, siostrę Marlenę (która jest sopranistką) oraz młodszą siostrę o imieniu Ewa.

Michał Szpak śpiewa od najmłodszych lat

Michał Szpak w wieku zaledwie 9 lat zadebiutował na scenie w Domu Kultury w Jaśle podczas konkursu na pastorałki. Niedługo potem dołączył do lokalnego chóru. Po tym, jak zaczął przechodzić mutację, postanowił jednak z niego zrezygnować. Kiedy był w liceum wrócił do śpiewania i dołączył do heavymetalowego zespołu Whiplash, w którym był wokalistą wraz ze swoim przyjacielem, Kamilem Czaplą.

W późniejszych latach swojej przygody z muzyką Michał Szpak nie miał łatwo. Kiedy zdawał egzaminy na Wydział Piosenkarski Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, usłyszał od egzaminatorów, że jego ubiór i makijaż jest na tyle szokujący, że nie może zostać przyjęty do szkoły. Mimo to nie zrezygnował ze swojego wizerunku i wierzył, że jeśli pozostanie sobą, uda mu się odnieść sukces. W 2011 roku postanowił zgłosić się na casting do programu X Factor. Tam równie przykuł uwagę jurorów swoim androgyniczny wyglądem (uroda, w której występuje połączenie żeńskich i męskich cech). Maja Sablewska stwierdziła, że jego ubiór jest zbyt kontrowersyjny i kazała mu pościągać ''świecidełka''. Jurorzy docenili Michała Szpaka dopiero kiedy wykonał piosenkę Dziwny jest ten świat Czesława Niemena i otrzymał owacje na stojąco. Jego występ przeszedł do historii 1. edycji programu, w której ostatecznie zajął 2. miejsce w głosowaniu widzów.

Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji 20216

Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji w 2016 roku z piosenką Color Of Your Life. Zajął 8. miejsce i zdobył łącznie 229 punktów, w tym 7 punktów od jurorów i 222 punkty od widzów.

Michał Szpak: piosenki

W 2011 roku Michał Szpak podzielił się swoim pierwszym minialbumem studyjnym pod tytułem X. Znalazły się na nim między innymi single Rewolucja i Po niebo. Jego druga płyta, Byle być sobą, doczekała się premiery w listopadzie 2015 roku. Michał Szpak zadedykował ją swojej matce, która zmarła tego samego roku. Album uplasował się na pierwszym miejscu listy OLiS i zdobył status podwójnej platynowej płyty. W 2018 roku Michał Szpak wydał swój trzeci album o nazwie Dreamer. Otrzymał on certyfikat złotej płyty Związku Producentów Audio-Video. W 2023 roku na rynek trafił jego czwarta płyta pod tytułem Nadwiślański mrok. W jego zapowiedzi artysta przyznał, że jest ona początkiem nowej drogi w jego karierze.

Michał Szpak - Instagram

Michał Szpak prowadzi swój profil na Instagramie o nazwie @michal_szpakofficial.