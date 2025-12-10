placeholder
Jest teledysk do piosenki Miley Cyrus z Avatara. Materiał na hit?

Miley Cyrus stworzyła utwór, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu Avatar: Ogień i popiół. Niedługo przed premierą kolejnego dzieła Jamesa Camerona piosenka doczekała się klimatycznego teledysku.
Klaudia Woźniak
Tagi:  miley cyrus 
avatar ogień i popiół teledysk avatar fire and ash piosenka z filmu
Miley Cyrus w teledysku do piosenki Dream As One fot. YouTube: Avatar
Avatar: Ogień i popiół w Polsce trafi do kin 19 grudnia 2025 roku. Kolejne zjawiskowe dzieło Jamesa Camerona jest kontynuują historię Jake'a Sully'ego i Neytiri. Bohaterowie muszą zmierzyć się z nowym zagrożeniem ze strony bezwzględnego plemienia Na'vi, Ludzi Popiołu, zamieszkujących tereny wulkaniczne. Czeka ich również walka wrogiem z Ziemi, Rekombinantem Quaritchem. Konflikt ten nie tylko przetestuje ich rodzinę, ale też prowadzi do odkrycia nowych, ognistych kultur Pandory. Pod koniec października 2025 roku wyszło na jaw, że częścią tej nieprzewidywalnej historii została Miley Cyrus. Wokalistka połączyła siły z Andrew Wyattem, Markiem Ronsonem i Simonem Franglenem tworząc utwór zatytułowany Dream as One, który pojawi się na soundtracku do filmu. Okazuje się, że piosenka doczekała się klimatycznego teledysku, który jest już dostępny. 

Avatar 3: tak wygląda teledysk do utworu Miley Cyrus

Utwór Miley Cyrus do filmu Avatar: Ogień i popiół podczas gali rozdania Złotych Globów 2026 powalczy o zwycięstwo w kategorii Best Original Song (najlepsza piosenka oryginalna). Niespełna miesiąc przed galą, która została zaplanowana na 11 stycznia, piosenka Dream As One doczekała się klimatycznego klipu. W głównej roli występuje w nim sama Miley Cyrus. Wokalistka jest otoczona zjawiskowymi wizualizacjami, które doskonale oddają klimat kolejnej odsłony Avatara. 

O tym, jak wygląda teledysk do utworu Miley Cyrus Dream As One, możecie przekonać się poniżej:

Klaudia Woźniak
