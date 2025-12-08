placeholder
Avatar: Ogień i popiół – budżet zwala z nóg. To dlatego film musi zarobić kosmiczne pieniądze

James Cameron powtarza w wywiadach, że nie jest pewny Avatar 4, ponieważ Avatar: Ogień i popiół musi najpierw na siebie zarobić. Teraz wiemy, skąd takie słowa, bo dziennikarz ujawnili, jak wysokie są koszty realizacji takiego widowiska.
Adam Siennica
Avatar: Ogień i popiół fot. materiały prasowe
Informowaliśmy o wypowiedziach Jamesa Camerona o tym, że nie jest pewny Avatara 4, ponieważ Avatar: Ogień i popiół musi zarobić. Podkreślał wówczas, że realizacja tych filmów kosztuje fortunę. Dzięki portalowi Variety wiemy, co miał na myśli: według ich źródeł koszty samego stworzenia filmu Avatar: Ogień i popiół wyniosły ponad 400 mln dolarów!

Avatar: Ogień i popiół - koszty produkcji są ogromne

Nie da się ukryć, że koszty Avatara 3 są ogromne, ale nie są jakoś szczególnie większe niż w przypadku filmu Avatar: Istota wody, którego budżet zamknął się w okolicach 400 mln dolarów. Przy takich kosztach wyniki ze sprzedaży biletów do kin muszą być ogromne, by myśleć o zysku. W przypadku dwójki była to kwota 2,34 mld dolarów, a według obliczeń zysk netto, czyli to, co już poszło na konto studia filmowego, wyniósł 531 mln dolarów.

Avatar: Ogień i popiół

Avatar: Ogień i popiół
fot. Empire
Przed premierą Avatar: Istota wody mało kto sądził, że ten film odniesie sukces, a już na pewno uważano, że nie dorówna Avatarowi z 2009 roku. Przed trójką mało kto chce postawić przeciwko Jamesowi Cameronowi. Eksperci są zgodni: ten film będzie gigantycznym sukcesem i pytanie nie brzmi: "czy nim będzie?", ale "jak wielkim?".

Avatar: Ogień i popiół - premiera 19 grudnia w kinach.

Źródło: variety.com

