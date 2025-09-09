Uczestnik Milionerów miał nietypowy talent. Pokazał go pod jednym warunkiem
Uczestnicy gry o milion niejednokrotnie mogą pochwalić się nie tylko rozległą wiedzą, ale też ukrytymi talentami. Dominik Legutko zgodził się zaprezentować swój niecodzienny talent przy okazji dotarcia do siódmego progu, który gwarantuje wysoką wygraną.
Oprócz zmiany anteny, na której obecnie emitowany jest program, w jesiennej edycji Milionerów wprowadzono także kilka nowych zasad, w tym progi gwarantowane - pierwszy na poziomie dwóch tysięcy złotych po drugim pytaniu, a drugi wynoszący 50 tysięcy złotych. W najnowszym odcinku do gry przystąpił Dominik Legutko, który zgodził się zaprezentować swój nietypowy talent, jednak właśnie w związku z wprowadzonymi progami postawił jeden warunek.
Dominik Legutko zaskoczył widzów niezwykłym talentem
W poniedziałek 8 września 2025 roku Dominik Legutko bezbłędnie odpowiadał na kolejne pytania, pewnie zmierzając w stronę drugiego progu gwarantowanego. Jednak poza imponującą wiedzą uczestnik zaskoczył czymś zupełnie nieprzewidywalnym. Szybko okazało się, że posiada wyjątkową umiejętność grania na wardze. Prowadzący program Hubert Urbański poprosił go o pokazanie tej umiejętności. Dominik zgodził się, ale pod jednym warunkiem - zaprezentuje talent dopiero po prawidłowej odpowiedzi na pytanie warte 50 tysięcy złotych. Pytanie okazało się sporym wyzwaniem muzycznym i dotyczyło grupy Pink Floyd. Uczestnik sięgnął po oba dostępne koła ratunkowe, które zawęziły wybór do dwóch odpowiedzi, ale i tak wciąż pozostawał w niepewności. Ostatecznie Dominik zdecydował się na odpowiedź, która niestety okazała się błędna. Pomimo niepowodzenia w zdobyciu 50 tysięcy złotych, uczestnik zapewnił sobie gwarantowane 2 tysiące złotych i zakończył swój udział w programie. Hubert Urbański jeszcze próbował namówić go na krótką prezentację gry na wardze, ale Dominik Legutko stanowczo odmówił, żartobliwie dodając, że musi jeszcze poćwiczyć.
Źródło: Polsat