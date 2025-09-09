Uczestnik Milionerów miał nietypowy talent. Pokazał go pod jednym warunkiem

fot. Polsat

Oprócz zmiany anteny, na której obecnie emitowany jest program, w jesiennej edycji Milionerów wprowadzono także kilka nowych zasad, w tym progi gwarantowane - pierwszy na poziomie dwóch tysięcy złotych po drugim pytaniu, a drugi wynoszący 50 tysięcy złotych. W najnowszym odcinku do gry przystąpił Dominik Legutko, który zgodził się zaprezentować swój nietypowy talent, jednak właśnie w związku z wprowadzonymi progami postawił jeden warunek.

Dominik Legutko zaskoczył widzów niezwykłym talentem

W poniedziałek 8 września 2025 roku Dominik Legutko bezbłędnie odpowiadał na kolejne pytania, pewnie zmierzając w stronę drugiego progu gwarantowanego. Jednak poza imponującą wiedzą uczestnik zaskoczył czymś zupełnie nieprzewidywalnym. Szybko okazało się, że posiada wyjątkową umiejętność grania na wardze. Prowadzący program Hubert Urbański poprosił go o pokazanie tej umiejętności. Dominik zgodził się, ale pod jednym warunkiem - zaprezentuje talent dopiero po prawidłowej odpowiedzi na pytanie warte 50 tysięcy złotych. Pytanie okazało się sporym wyzwaniem muzycznym i dotyczyło grupy Pink Floyd. Uczestnik sięgnął po oba dostępne koła ratunkowe, które zawęziły wybór do dwóch odpowiedzi, ale i tak wciąż pozostawał w niepewności. Ostatecznie Dominik zdecydował się na odpowiedź, która niestety okazała się błędna. Pomimo niepowodzenia w zdobyciu 50 tysięcy złotych, uczestnik zapewnił sobie gwarantowane 2 tysiące złotych i zakończył swój udział w programie. Hubert Urbański jeszcze próbował namówić go na krótką prezentację gry na wardze, ale Dominik Legutko stanowczo odmówił, żartobliwie dodając, że musi jeszcze poćwiczyć.