placeholder
Reklama
placeholder

Uczestnik Milionerów miał nietypowy talent. Pokazał go pod jednym warunkiem

Uczestnicy gry o milion niejednokrotnie mogą pochwalić się nie tylko rozległą wiedzą, ale też ukrytymi talentami. Dominik Legutko zgodził się zaprezentować swój niecodzienny talent przy okazji dotarcia do siódmego progu, który gwarantuje wysoką wygraną.
placeholder
Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  milionerzy 
Milionerzy Dominik Legutko fot. Polsat
Reklama

Oprócz zmiany anteny, na której obecnie emitowany jest program, w jesiennej edycji Milionerów wprowadzono także kilka nowych zasad, w tym progi gwarantowane - pierwszy na poziomie dwóch tysięcy złotych po drugim pytaniu, a drugi wynoszący 50 tysięcy złotych. W najnowszym odcinku do gry przystąpił Dominik Legutko, który zgodził się zaprezentować swój nietypowy talent, jednak właśnie w związku z wprowadzonymi progami postawił jeden warunek.

Zobacz także:

Jacek Iwaszko
-

Jacek Iwaszko wygrał Milionerów. Tak teraz wygląda jego życie

Kadr z teleturnieju Milionerzy
-

Taką kwotę 'zabiera się' wygranym w Milionerach. Wiedzieliście o tym podatku?

Dominik Legutko zaskoczył widzów niezwykłym talentem

W poniedziałek 8 września 2025 roku Dominik Legutko bezbłędnie odpowiadał na kolejne pytania, pewnie zmierzając w stronę drugiego progu gwarantowanego. Jednak poza imponującą wiedzą uczestnik zaskoczył czymś zupełnie nieprzewidywalnym. Szybko okazało się, że posiada wyjątkową umiejętność grania na wardze. Prowadzący program Hubert Urbański poprosił go o pokazanie tej umiejętności. Dominik zgodził się, ale pod jednym warunkiem - zaprezentuje talent dopiero po prawidłowej odpowiedzi na pytanie warte 50 tysięcy złotych. Pytanie okazało się sporym wyzwaniem muzycznym i dotyczyło grupy Pink Floyd. Uczestnik sięgnął po oba dostępne koła ratunkowe, które zawęziły wybór do dwóch odpowiedzi, ale i tak wciąż pozostawał w niepewności. Ostatecznie Dominik zdecydował się na odpowiedź, która niestety okazała się błędna. Pomimo niepowodzenia w zdobyciu 50 tysięcy złotych, uczestnik zapewnił sobie gwarantowane 2 tysiące złotych i zakończył swój udział w programie. Hubert Urbański jeszcze próbował namówić go na krótką prezentację gry na wardze, ale Dominik Legutko stanowczo odmówił, żartobliwie dodając, że musi jeszcze poćwiczyć. 

Źródło: Polsat

Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  milionerzy 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Samurai Fury
-

Furia samurajów! Zwiastun nowego kostiumowego akcyjniaka

2 Avengers: Doomsday
-

Tak Marvel zapowiada Avengers: Doomsday. Tajemnicza grafika od reżyserów

3 The Smashing Machine
-

Dwayne Johnson zachwyca kreacją aktorską - ileż tu emocji! Nowy zwiastun The Smashing Machine!

4 Nero
-

Oto francuski XVI-wieczny "John Wick". Zwiastun serialu kostiumowego Néro od Netflixa

5 10. Olaf (Kraina lodu)
-

Co dalej z Frozen 3? Na hit Disneya jeszcze poczekamy - prace postępują powoli

6 Rey Kylo Star Wars
-

Mąż Daisy Ridley nie wiedział, że jego nowy film zaczynał jako fanfik Reylo ze Star Wars

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV