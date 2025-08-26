Reklama
Milionerzy: ujawniono ile pieniędzy rzeczywiście dostają wygrani

Polsat przejął Milionerów, którzy od 1999 roku (z przerwami) byli emitowani na TVN. Mimo zmian w nowej odsłonie teleturnieju główną nagrodą niezmiennie będzie czek na milion złotych. Okazuje się, że uczestnicy ostatecznie otrzymają znacznie mniej pieniędzy. Z czego to wynika?
Klaudia Woźniak
Tagi:  milionerzy 
Kadr z teleturnieju Milionerzy fot. TVN
Kultowy teleturniej Milionerzy był emitowany na TVN z przerwami od 1999 roku. W 2025 roku przeszedł do Polsatu. Nową odsłonę teleturnieju, w której nie zabraknie prowadzącego Huberta Urbańskiego, można oglądać w Polsacie w poniedziałek 1 września 2025 roku o 19:55. Kolejne będą emitowane od poniedziałku do czwartku o tej samej porze. Już wiadomo, że  w nowej odsłonie Milionerów nastąpią pewne zmiany. Jedną z nich są wyższe nagrody pieniężne za prawidłowe odpowiedzi na większość pytań. Główną nagrodą niezmiennie będzie jednak milion złotych. Okazuje się, że wygrani tak naprawdę otrzymują w nagrodę znacznie mniej pieniędzy.

Tyle tak naprawdę wygrywa się w Milionerach 

Uczestnicy Milionerów, którzy wygrali nagrodę główną, tak naprawdę nigdy nie doczekali się miliona złotych. Nagrody w konkursach zgodnie z polskim prawem są bowiem objęte podatkiem w wysokości 10% co oznacza, że zwycięzca powinien otrzymać 900 tysięcy złotych netto. Nie jest tajemnicą, że w przypadku zwycięzców Milionerów kwota jest jednak jeszcze niższa. Tomasz Orzechowski, który wygrał teleturniej w 2022 roku wyznał w rozmowie z Plejadą, że otrzymał przelew na 899 990,85 złotych. Kwota została obniżona ze względu na to, że otrzymał od produkcji prezent w postaci gry planszowej, którą fiskus uznał za część nagrody.

Kto wygrał główną nagrodę w polskiej edycji Milionerów?

W polskiej edycji Milionerów zwycięzcami dotychczas zostali następujący uczestnicy: Krzysztof Wójcik (2010), Maria Romanek (2018), Katarzyna Kant-Wysocka (2019), Jacek Iwaszko (2021), Tomasz Orzechowski (2022), Mateusz Żaboklicki (2024), Tomasz Boruch (2024), Marek Wojtuń (2024). W poniższej galerii znajdziecie pytania warte milion złotych oraz poprawną odpowiedź na każdą z nich:

arrow-left fot. TVN arrow-right

 

Źródło: TVN / Plejada

