Milionerzy: ujawniono ile pieniędzy rzeczywiście dostają wygrani

Kultowy teleturniej Milionerzy był emitowany na TVN z przerwami od 1999 roku. W 2025 roku przeszedł do Polsatu. Nową odsłonę teleturnieju, w której nie zabraknie prowadzącego Huberta Urbańskiego, można oglądać w Polsacie w poniedziałek 1 września 2025 roku o 19:55. Kolejne będą emitowane od poniedziałku do czwartku o tej samej porze. Już wiadomo, że w nowej odsłonie Milionerów nastąpią pewne zmiany. Jedną z nich są wyższe nagrody pieniężne za prawidłowe odpowiedzi na większość pytań. Główną nagrodą niezmiennie będzie jednak milion złotych. Okazuje się, że wygrani tak naprawdę otrzymują w nagrodę znacznie mniej pieniędzy.

Tyle tak naprawdę wygrywa się w Milionerach

Uczestnicy Milionerów, którzy wygrali nagrodę główną, tak naprawdę nigdy nie doczekali się miliona złotych. Nagrody w konkursach zgodnie z polskim prawem są bowiem objęte podatkiem w wysokości 10% co oznacza, że zwycięzca powinien otrzymać 900 tysięcy złotych netto. Nie jest tajemnicą, że w przypadku zwycięzców Milionerów kwota jest jednak jeszcze niższa. Tomasz Orzechowski, który wygrał teleturniej w 2022 roku wyznał w rozmowie z Plejadą, że otrzymał przelew na 899 990,85 złotych. Kwota została obniżona ze względu na to, że otrzymał od produkcji prezent w postaci gry planszowej, którą fiskus uznał za część nagrody.

Kto wygrał główną nagrodę w polskiej edycji Milionerów?

W polskiej edycji Milionerów zwycięzcami dotychczas zostali następujący uczestnicy: Krzysztof Wójcik (2010), Maria Romanek (2018), Katarzyna Kant-Wysocka (2019), Jacek Iwaszko (2021), Tomasz Orzechowski (2022), Mateusz Żaboklicki (2024), Tomasz Boruch (2024), Marek Wojtuń (2024). W poniższej galerii znajdziecie pytania warte milion złotych oraz poprawną odpowiedź na każdą z nich: