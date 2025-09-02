Jacek Iwaszko wygrał Milionerów. Tak teraz wygląda jego życie

fot. TVN

W rozmowie z portalem Fakt Jacek Iwaszko opowiedział o tym, jak wygrana głównej nagrody w teleturnieju Milionerzy odmieniła jego życie. Muzykolog z Warszawy wziął udział w programie w 2021 roku, a odcinek z jego udziałem został wyemitowany we wrześniu 2021 roku, kiedy to odpowiedział poprawnie na finałowe pytanie i zdobył najwyższą nagrodę. Jak sam przyznaje, sukces przyniósł mu nie tylko ogromną satysfakcję i możliwość realizacji wcześniej zaplanowanych inwestycji, ale także wymagał zmierzenia się z wieloma wyzwaniami i stresem, które towarzyszyły mu przez długi czas, zanim mógł w pełni cieszyć się zwycięstwem.

Jacek Iwaszko opowiedział, jak wygląda życie zwycięzcy Milionerów

W jednym z ostatnich wywiadów Jacek Iwaszko opowiedział o tym, jak udział w Milionerach odmienił jego życie. Choć wygrana przyniosła mu ogromną radość i pozwoliła zrealizować wcześniej zaplanowane inwestycje, towarzyszył mu również ogromny stres i poczucie odpowiedzialności. Muzykolog podkreślił, że nagroda finansowa była nie tylko spełnieniem marzeń, ale też wyzwaniem, które wymagało od niego przemyślanego działania i rozważnego podejmowania decyzji. Jak sam przyznał, przez długi czas nie potrafił w pełni cieszyć się sukcesem, obawiając się, że nie wykorzysta w pełni szansy, która się przed nim otworzyła:

Na początku to był dla mnie gigantyczny stres. Powiem szczerze, że ten stres ustąpił dopiero jakieś pół roku temu. Może dlatego, że udało mi się sfinalizować wszystkie inwestycje, które zaplanowałem, i wreszcie zaczęły przynosić jakieś zyski.

Z czasem Jacek Iwaszko pogodził się z faktem, że nie wszystkie plany udało się w pełni zrealizować. Początkowo traktował wygraną bardzo racjonalnie, próbując dokładnie zaplanować swoją przyszłość i zabezpieczyć wszystkie możliwe aspekty życia na wiele lat do przodu. Z biegiem czasu zaakceptował jednak, że nie wszystko musi przebiegać idealnie, a najważniejsze jest mądre korzystanie z nadarzających się okazji. Co więcej, w tym trudnym okresie ogromne znaczenie miało dla niego wsparcie rodziny i znajomych, które pomagało przetrwać najtrudniejsze chwile. Choć udział w teleturnieju był dla Jacka Iwaszko wyjątkowym doświadczeniem, sam nie traktuje go jako przełomowego momentu w życiu. Z jednej strony pozwolił mu się zabezpieczyć finansowo i otworzył pewne możliwości, z drugiej - nie zmienił jego długofalowych planów. Jego marzeniem pozostaje rozwój w stabilnej, naukowej karierze, a teleturniej traktuje jako jednorazowe, wyjątkowe doświadczenie, które zrealizowało się niemal przypadkiem. Iwaszko podkreślił, że udział w programie był spontaniczną decyzją i nie planuje w przyszłości występować w podobnych teleturniejach. Dla niego wygrana była przede wszystkim sposobnością do sprawdzenia siebie, zdobycia cennego doświadczenia i zmierzenia się z wyzwaniami, które mogą przydać się w dalszym życiu.