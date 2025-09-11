Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

fot. materiały.prasowe

Serial Na dobre i na złe powrócił po przerwie wakacyjnej. 10 września 2025 roku na antenie TVP2 pojawił się pierwszy odcinek 27. sezonu, a widzowie ponownie będą mogli śledzić losy lekarzy pracujących w szpitalu w Leśnej Górze. Produkcja łączy wątki medyczne z osobistymi historiami bohaterów, dzięki czemu każdy odcinek nie tylko pokazuje kolejne trudne przypadki, z jakimi mierzą się lekarze, ale także prywatne perypetie postaci. Nowe epizody emitowane są w środy o godzinie 20:55, a powtórki odcinków z poprzedniego sezonu będzie można oglądać w soboty o 16:20 na TVP2. Co się wydarzy w nadchodzących odcinkach emitowanych od 10 do 24 września 2025 roku?

Na dobre i na złe: streszczenie odcinka 960 (premiera 10.9.2025)

Mario otrzymuje wyniki testu na ojcostwo, a Blanka przyznaje Radwanowi, że wciąż obawia się, iż jej mąż może chcieć odebrać jej dziecko. Gdy lekarka przywozi Ninę do szpitala, doktor Tretter zauważa, że dziewczynka może mieć poważne problemy zdrowotne. Julka ponownie wyrusza do akcji w karetce z Jarkiem i transportuje do Leśnej Góry kierowcę, który stracił panowanie nad autem i doznał ciężkich urazów nogi oraz głowy. Na SOR-ze Borys i Agata mierzą się z ogromnym napływem pacjentów, gdy system nagle kieruje wszystkie karetki z okolicy do szpitala, tworząc długie kolejki oczekujących. Kilka godzin później dochodzi do kolejnej awarii, przez co lekarze tracą dostęp do wyników badań, a profesor Bart musi zoperować kolejnego pacjenta, podejrzewając, że ranny krwawi do mózgu.

Na dobre i na złe: streszczenie odcinka 961 (premiera 17.9.2025)

Kolejnym pacjentem Michała zostaje żołnierz, który skarży się na duszności i silny ból brzucha, a badania wykazują u niego perforację jelita. Gdy dodatkowo wychodzi na jaw, że mężczyzna ma również problemy z sercem, Gloria prosi o konsultację profesora Begera. Tymczasem Aleś stara się pomóc małej Ani, córce przyjaciół Heleny, u której pojawiła się gorączka i wysypka, a badania wskazują na chorobę Kawasakiego. Do tego Zagajewski otrzymuje nagłą wiadomość od szantażysty związanej z jego żoną. Szpital wciąż funkcjonuje w trybie awaryjnym, co utrudnia pracę personelowi i powoduje frustrację pacjentów czekających w długich kolejkach. Sytuację dodatkowo komplikuje wyciek danych jednego z pacjentów, który ujawnia się po kilku godzinach.

Na dobre i na złe: streszczenie odcinka 962 (premiera 24.9.2025)

Po ostatnich kontrowersjach dziennikarze wciąż bacznie obserwują szpital, a dyrektor Woźnicką przesłuchują śledczy z ministerstwa zdrowia. Gdy Drago w końcu przywraca funkcjonowanie systemu komputerowego, cała Leśna Góra uznaje hakera za bohatera. Na SOR trafia nastolatka z poważnymi obrażeniami ręki po wypadku z maszyną rolniczą, a opiekę nad nią natychmiast obejmują Michał, Konica, Julka i Bart. W tym samym czasie Aleś wraz z Glorią stara się pomóc Helenie, która nagle doświadcza problemów z sercem. Nowym pacjentem Tomaszka i Marii zostaje starszy mężczyzna skarżący się na pieczenie przy oddawaniu moczu, wymagający dokładnych badań i diagnostyki.