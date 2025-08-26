Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 265-267. Co się wydarzy?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Turecki serial Miłość i nadzieja, którego oryginalny tytuł to Aşk ve Umut, zadebiutował na antenie polskiej telewizji 18 lipca 2024 roku i od tego momentu cieszy się coraz większą popularnością wśród widzów. Przypomnijmy, że premiera telenoweli w Turcji odbyła się w 2022 roku i jej emisja tam dobiegła już końca. Składa się ona z dwóch sezonów.

Przypomnijmy, że główną bohaterką serialu Miłość i nadzieja jest Zeynep, która rozpoczęła studia prawnicze i trafiła pod opiekę biologicznego ojca, bo jej matka zostaje aresztowana. Możemy także poznać historię Kuzeya tkwiącego w związku z Hadan. Jego serce jednak biło do Elif. Ich drogi w końcu zeszły się, ale miłość przerwała śmierć Elif. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 263 odcinki serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 265-267 (27-29 sierpnia)

Ege w domu Gonul spotka pod jej nieobecność Sedę i Cihana. Będzie podejrzewać, że coś wspólnie knują i będzie chciała to udowodnić. Tymczasem Cavidan spotka się z Alperem, o czym przypadkiem dowie się Bahar. Dziewczyna postanawia ich wykorzystać, aby uwieść Kuzeya. Bahar już nie chce być dla nikogo miła i uprzejma. W związku z tym podejmuje próbę wymyślenia podstępnego planu, aby stać się żoną Kuzeya.

Yildiz przyprowadzi do domu Feraye Sedę, a zabójczyni Melodi odkryje, gdzie Ege trzyma jej medalion, który zgubiła na miejscu wypadku. Tymczasem Hulya oskarży Cavidan o wrogie działanie, a służąca zrobi jej awanturę. Z kolei Bahar odkryje, że Sila przebywa w szpitalu psychiatrycznym, i dowiaduje się, co tak naprawdę spotkało jej siostrę. W klinice zjawi się także Kuzey.Bahar zrobi wszystko, aby prawnik nie spotkał w szpitalu dawnej ukochanej. Gdy wydaje się, że do tego nie dojdzie, Kuzey wróci do kliniki po dokumenty.

Zeynep i Cihan spędzą miłe chwile w porcie. Gangster spróbuje zdobyć zaufanie dziewczyny, ale również czuje do niej sympatię, a może nawet coś więcej. Gdy wrócą do domu Feraye, będą świadkami kłótni między Melis a Yildiz. Ege poprosi służącą, aby się dowiedziała, gdzie jest Zeynep, co wywoła u niej złość. W tym czasie Cavidan udaje rozgniewaną po tym, jak Hulya oskarżyła ją o podstępne działanie. Służąca oświadczy, że zamierza wyprowadzić się razem z córką z domu Kuzeya. Naciye spróbuje ją powstrzymać, ale podstępna kobieta zamierza wywołać u matki prawnika poczucie winy. Z kolei na terenie szpitala psychiatrycznego Sila zauważy Kuzeya i wybiegnie stamtąd z krzykiem. Jej stanem będzie zaniepokojony doktor Levent, który wyruszy w pościg za pacjentką. Odnajdzie ją na placu budowy i dostrzeże, jak obłąkana dziewczyna zamierza rzucić z wysokiego piętra jednego z bloków. Lekarz spróbuje ją powstrzymać, a także chce się dowiedzieć, dlaczego to zrobiła. Sila wytłumaczy mu, że widziała niebieskookiego mężczyznę ze swojej przeszłości, który niesłusznie oskarżał ją o pewne złe uczynki. Był to Kuzey, ale zdenerwowana dziewczyna nie będzie mogła przypomnieć sobie jego imienia. Doktor Levent stara się ją uspokoić.