Reklama
placeholder

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 265-267. Co się wydarzy?

Nadchodzące odcinki serialu Miłość i nadzieja dostarczą widzom wielu emocji. Co się w nich wydarzy?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  miłość i nadzieja 
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
fot. TVP
Reklama

Turecki serial Miłość i nadzieja, którego oryginalny tytuł  to Aşk ve Umut, zadebiutował na antenie polskiej telewizji 18 lipca 2024 roku i od tego momentu cieszy się coraz większą popularnością wśród widzów. Przypomnijmy, że premiera telenoweli w Turcji odbyła się w 2022 roku i jej emisja tam dobiegła już końca. Składa się ona z dwóch sezonów. 

Przypomnijmy, że główną bohaterką serialu Miłość i nadzieja jest Zeynep, która rozpoczęła studia prawnicze i trafiła pod opiekę biologicznego ojca, bo jej matka zostaje aresztowana. Możemy także poznać historię Kuzeya tkwiącego w związku z Hadan. Jego serce jednak biło do Elif. Ich drogi w końcu zeszły się, ale miłość przerwała śmierć Elif. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 263 odcinki serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 265-267 (27-29 sierpnia)

Ege w domu Gonul spotka pod jej nieobecność Sedę i Cihana. Będzie podejrzewać, że coś wspólnie knują i będzie chciała to udowodnić. Tymczasem Cavidan spotka się z Alperem, o czym przypadkiem dowie się Bahar. Dziewczyna postanawia ich wykorzystać, aby uwieść Kuzeya. Bahar już nie chce być dla nikogo miła i uprzejma. W związku  z tym podejmuje próbę wymyślenia podstępnego planu, aby stać się żoną Kuzeya.

Yildiz przyprowadzi do domu Feraye Sedę, a zabójczyni Melodi odkryje, gdzie Ege trzyma jej medalion, który zgubiła na miejscu wypadku. Tymczasem Hulya oskarży Cavidan o wrogie działanie, a służąca zrobi jej awanturę. Z kolei Bahar odkryje, że Sila przebywa w szpitalu psychiatrycznym, i dowiaduje się, co tak naprawdę spotkało jej siostrę. W klinice zjawi się także Kuzey.Bahar zrobi wszystko, aby prawnik nie spotkał w szpitalu dawnej ukochanej. Gdy wydaje się, że do tego nie dojdzie, Kuzey wróci do kliniki po dokumenty.

Zeynep i Cihan spędzą miłe chwile w porcie. Gangster spróbuje zdobyć zaufanie dziewczyny, ale również czuje do niej sympatię, a może nawet coś więcej. Gdy wrócą do domu Feraye, będą świadkami kłótni między Melis a Yildiz. Ege poprosi służącą, aby się dowiedziała, gdzie jest Zeynep, co wywoła u niej złość. W tym czasie Cavidan udaje rozgniewaną po tym, jak Hulya oskarżyła ją o podstępne działanie. Służąca oświadczy, że zamierza wyprowadzić się razem z córką z domu Kuzeya. Naciye spróbuje ją powstrzymać, ale podstępna kobieta zamierza wywołać u matki prawnika poczucie winy. Z kolei na terenie szpitala psychiatrycznego Sila zauważy Kuzeya i wybiegnie stamtąd z krzykiem. Jej stanem będzie zaniepokojony doktor Levent, który wyruszy w pościg za pacjentką. Odnajdzie ją na placu budowy i dostrzeże, jak obłąkana dziewczyna zamierza rzucić z wysokiego piętra jednego z bloków. Lekarz spróbuje ją powstrzymać, a także chce się dowiedzieć, dlaczego to zrobiła. Sila wytłumaczy mu, że widziała niebieskookiego mężczyznę ze swojej przeszłości, który niesłusznie oskarżał ją o pewne złe uczynki. Był to Kuzey, ale zdenerwowana dziewczyna nie będzie mogła przypomnieć sobie jego imienia. Doktor Levent  stara się ją uspokoić.

 

 

Źródło: TVP

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  miłość i nadzieja 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Wiedźmin
-

Spin-off Wiedźmina określony "katastrofą"! Co poszło nie tak?

2 the lowdown
-

Ethan Hawke zagra szalonego dziennikarza. Zobacz zwiastun The Lowdown

3 10. Thunderbolts* - 7,4 (93%)
-

Prace nad X-Menami w MCU się rozpoczęły! Czego Jake Schreier nauczył się przy Thunderbolts*?

4 Kobieta z kabiny dziesiątej
-

Nie chcecie popłynąć w tym rejsie. Zwiastun filmu Kobieta z kabiny dziesiątej

5 Nieczysta gra
-

Klasyczne napady w szalonej odsłonie! Zwiastun filmu Nieczysta gra

6 Bruce Willis
-

Problemy zdrowotne Bruce'a Willisa. "Jest w dobrym zdrowiu, ale mózg go zawodzi"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

8

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

9

Aubrey Plaza w pierwszym wywiadzie po śmierci męża. Zdobyła się na szczere wyznanie

10

Śmierć na planie Emily w Paryżu. Co wiadomo w sprawie?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV