placeholder
Reklama
placeholder

Nasz Nowy Dom ze zmianami w nowym sezonie. Kto dołączył do ekipy?

Nasz Nowy Dom powraca z 25. sezonem. W programie zapowiedziano kilka istotnych zmian i nowości. Obejmują one skład ekipy, długość formatu oraz nowe podejście do aranżacji domów i przestrzeni przydomowych. Co dokładnie uległo zmianie?
placeholder
Reklama
placeholder
Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  Polsat 
nasz nowy dom
nasz nowy dom fot. materiały.prasowe Polsat
Reklama

Program Nasz Nowy Dom powraca z nowym sezonem, wnosząc wiele nowości i niespodzianek dla widzów. Pierwszy odcinek nowej edycji zostanie wyemitowany już w czwartek 11 września 2025 roku o godzinie 20:30. Produkcja od lat zdobywa serca milionów odbiorców, pokazując przemiany domów oraz poruszające historie rodzin, które dzięki ekipie programu otrzymują szansę na lepsze życie. W 25. sezonie widzowie zobaczą nie tylko powrót Elżbiety Romanowskiej, ale zmiany obejmą także nowe twarze w gronie specjalistów i projektantów. To jednak nie koniec nowości w 25. sezonie.

Zobacz także:

Zdjęcie promujące ramówkę Polsatu na jesień 2025
-

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

Grafika promująca galę Telekamery
-

Telekamery 2025: nominacje. Jak głosować na swoich faworytów?

Co nowego przyniesie 25. sezon Nasz Nowy Dom?

Od 2013 roku program Nasz Nowy Dom zrealizował już ponad 350 remontów domów i mieszkań, docierając do najbardziej potrzebujących rodzin w całej Polsce. Dzięki wsparciu prowadzącej Elżbiety Romanowskiej, architektów Martyny Kupczyk, Marty Kołdej, Macieja Pertkiewicza i Kuby Babika, a także budowlańców Wiesława Nowobilskiego i Przemysława Oślaka oraz stolarza Dariusza „Stolarza” Wardziaka, kolejni bohaterowie programu mogą liczyć na kompleksową pomoc i realną zmianę życia. Jednak w nowym sezonie do ekipy dołączą zupełnie nowi, wyjątkowi goście. Wśród nich znajdą się m.in. Tomasz Wolny oraz siostry Ilona i Milena Krawczyńskie, znane m.in. z programu Farma. Co więcej, po raz pierwszy w historii programu ekipa nie ograniczy się wyłącznie do remontów wnętrz i tym razem na bohaterów czekać będą również odmienione przydomowe ogrody. To jednak nie koniec nowości. Format programu zostanie wydłużony niemal do godziny, co pozwoli widzom cieszyć się jeszcze większą dawką spektakularnych przemian. 

Nasz Nowy Dom: gdzie i kiedy oglądać?

Nowe odcinki programu Nasz Nowy Dom można oglądać w każdy czwartek o godzinie 20:10 w Polsacie.

Źródło: Polsat

Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  Polsat 
nasz nowy dom
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Star Lord Strażnicy Galaktyki 34
-

Glen Powell dziękuję temu aktorowi: dzięki niemu mężczyźni w Hollywood mogą się więcej uśmiechać

2 Układ jak w DCU
-

James Gunn ujawnia najlepszy casting w DCU. Nie chodzi o Supermana

3 Obcy: Ziemia - sezon 1, odcinek 6
-
Spoilery

Śmierć [SPOILER] to początek problemów korporacji Prodigy w Obcy: Ziemia. Kit Young o nowym odcinku

4 Anemone
-

Daniel Day-Lewis szczerze o powrocie do aktorstwa. Zdradza powód

5 Okładka książki Alchemised
-

Zakazany romans Draco i Hermiony otrzyma książkę i ekranizację. Kwota szokuje

6 The Mandalorian & Grogu
-
Plotka

Lucasfilm wybrał nową twarz Gwiezdnych Wojen? Trylogia jest w planach - jest jedno "ale"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

7

Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

8

Twoja Twarz Brzmi Znajomo: wyniki 1. odcinka. Kto wygrał?

9

Debby Ryan jest w ciąży. Gwiazda Disneya zostanie mamą po raz pierwszy

10

Rodzinka.pl powraca 6 września. Co się zmieni w nowych odcinkach?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV