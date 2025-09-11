Nasz Nowy Dom ze zmianami w nowym sezonie. Kto dołączył do ekipy?

fot. materiały.prasowe Polsat

Program Nasz Nowy Dom powraca z nowym sezonem, wnosząc wiele nowości i niespodzianek dla widzów. Pierwszy odcinek nowej edycji zostanie wyemitowany już w czwartek 11 września 2025 roku o godzinie 20:30. Produkcja od lat zdobywa serca milionów odbiorców, pokazując przemiany domów oraz poruszające historie rodzin, które dzięki ekipie programu otrzymują szansę na lepsze życie. W 25. sezonie widzowie zobaczą nie tylko powrót Elżbiety Romanowskiej, ale zmiany obejmą także nowe twarze w gronie specjalistów i projektantów. To jednak nie koniec nowości w 25. sezonie.

Co nowego przyniesie 25. sezon Nasz Nowy Dom?

Od 2013 roku program Nasz Nowy Dom zrealizował już ponad 350 remontów domów i mieszkań, docierając do najbardziej potrzebujących rodzin w całej Polsce. Dzięki wsparciu prowadzącej Elżbiety Romanowskiej, architektów Martyny Kupczyk, Marty Kołdej, Macieja Pertkiewicza i Kuby Babika, a także budowlańców Wiesława Nowobilskiego i Przemysława Oślaka oraz stolarza Dariusza „Stolarza” Wardziaka, kolejni bohaterowie programu mogą liczyć na kompleksową pomoc i realną zmianę życia. Jednak w nowym sezonie do ekipy dołączą zupełnie nowi, wyjątkowi goście. Wśród nich znajdą się m.in. Tomasz Wolny oraz siostry Ilona i Milena Krawczyńskie, znane m.in. z programu Farma. Co więcej, po raz pierwszy w historii programu ekipa nie ograniczy się wyłącznie do remontów wnętrz i tym razem na bohaterów czekać będą również odmienione przydomowe ogrody. To jednak nie koniec nowości. Format programu zostanie wydłużony niemal do godziny, co pozwoli widzom cieszyć się jeszcze większą dawką spektakularnych przemian.

Nasz Nowy Dom: gdzie i kiedy oglądać?

Nowe odcinki programu Nasz Nowy Dom można oglądać w każdy czwartek o godzinie 20:10 w Polsacie.