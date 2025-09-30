Nicole Kidman i Keith Urban rozstali się. Byli małżeństwem 19 lat
Nicole Kidman i Keith Urban zakończyli swoje małżeństwo po latach wspólnego życia. Jak się okazuje, w ostatnim czasie ich związek przechodził poważne trudności, a aktorka do samego końca starała się go ratować. Ostatecznie para zdecydowała się pójść własnymi drogami.
Oficjalnie potwierdziło się, że Nicole Kidman i Keith Urban postanowili się rozstać. Informację tę podał portal TMZ, a następnie potwierdził magazyn People. 58-letnia laureatka Oscara i 57-letni piosenkarz country uchodzili za jedną z najtrwalszych i najbardziej podziwianych par w show-biznesie, jednak ostatnie lata przyniosły narastające trudności. Wśród przyczyn rozpadu związku wymienia się m.in. napięte harmonogramy zawodowe, które znacząco wpłynęły na ich życie prywatne.
Nicole Kidman i Keith Urban pobrali się w czerwcu 2006 roku, zaledwie rok po tym, jak się poznali. Mają dwie córki - 17-letnią Sunday Rose oraz 14-letnią Faith Margaret. Warto przypomnieć, że dla aktorki to drugie małżeństwo - wcześniej przez 11 lat była żoną Toma Cruise’a.
Rozstanie Nicole Kidman i Keitha Urbana wydaje się być efektem narastającej odległości, zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej. Jak donosi portal Daily Mail, aktorka miała być zaskoczona decyzją męża o zakończeniu małżeństwa. Źródła wskazują, że w ostatnich latach oboje prowadzili niemal osobne życie:
Co więcej, Nicole Kidman do samego końca miała podejmować próby ratowania ich związku, jednak już od początku lata 2025 para miała mieszkać osobno. Ostatni raz publicznie pojawili się razem w czerwcu tego samego roku. Keitha Urbana przez większą część czasu pochłaniała trasa koncertowa, a jego obowiązki artystyczne sprawiały, że spędzał długie miesiące z dala od domu. W tym czasie Nicole Kidman pozostała w Nashville, w rodzinnej rezydencji razem z córkami. Portal TMZ donosi, że muzyk zakupił nawet osobny dom w Nashville i wyprowadził się, co tylko potwierdza, że ich drogi od dłuższego czasu zdawały się biec w różnych kierunkach.
Warto zauważyć, że od początku małżeństwa Nicole Kidman i Keith Urban zabezpieczyli się finansowo, podpisując intercyzę, która obejmowała standardowe zapisy dotyczące podziału majątku oraz nietypową „klauzulę kokainową”. Zgodnie z nią Kidman zobowiązała się wypłacać mężowi 600 tysięcy dolarów rocznie pod warunkiem powstrzymania się od używek, co po 19 latach mogło wynieść łącznie ponad 11 milionów dolarów. Klauzula wiązała się z wcześniejszymi problemami Urbana z uzależnieniem, który tuż po ślubie przeszedł trzymiesięczny odwyk zorganizowany przez żonę. Teraz w kontekście rozwodu pojawiają się pytania o podział majątku wartego łącznie około 325 milionów dolarów, w tym wspólnych nieruchomości w Tennessee, Nowym Jorku, Kalifornii i Sydney o łącznej wartości około 30 milionów dolarów.
Nicole Kidman i Keith Urban jeszcze oficjalnie nie odnieśli się do szczegółów rozwodu. Kidman pozostaje w Nashville wraz z córkami w rodzinnym domu, natomiast muzyk kontynuuje swoją trasę koncertową.
Źródło: TMZ