Nicole Kidman i Keith Urban rozstali się. Byli małżeństwem 19 lat

Oficjalnie potwierdziło się, że Nicole Kidman i Keith Urban postanowili się rozstać. Informację tę podał portal TMZ, a następnie potwierdził magazyn People. 58-letnia laureatka Oscara i 57-letni piosenkarz country uchodzili za jedną z najtrwalszych i najbardziej podziwianych par w show-biznesie, jednak ostatnie lata przyniosły narastające trudności. Wśród przyczyn rozpadu związku wymienia się m.in. napięte harmonogramy zawodowe, które znacząco wpłynęły na ich życie prywatne.

Nicole Kidman i Keith Urban rozstali się po 19 latach małżeństwa

Nicole Kidman i Keith Urban pobrali się w czerwcu 2006 roku, zaledwie rok po tym, jak się poznali. Mają dwie córki - 17-letnią Sunday Rose oraz 14-letnią Faith Margaret. Warto przypomnieć, że dla aktorki to drugie małżeństwo - wcześniej przez 11 lat była żoną Toma Cruise’a.

Rozstanie Nicole Kidman i Keitha Urbana wydaje się być efektem narastającej odległości, zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej. Jak donosi portal Daily Mail, aktorka miała być zaskoczona decyzją męża o zakończeniu małżeństwa. Źródła wskazują, że w ostatnich latach oboje prowadzili niemal osobne życie:

Keith nigdy nie widuje Nicole, ani gdy ona jest na planie, ani gdy on jest w trasie. Między nimi była wielka miłość i może się nie rozwiodą, ale oboje żyją w świecie, w którym żadne z nich nie jest obecne.

Co więcej, Nicole Kidman do samego końca miała podejmować próby ratowania ich związku, jednak już od początku lata 2025 para miała mieszkać osobno. Ostatni raz publicznie pojawili się razem w czerwcu tego samego roku. Keitha Urbana przez większą część czasu pochłaniała trasa koncertowa, a jego obowiązki artystyczne sprawiały, że spędzał długie miesiące z dala od domu. W tym czasie Nicole Kidman pozostała w Nashville, w rodzinnej rezydencji razem z córkami. Portal TMZ donosi, że muzyk zakupił nawet osobny dom w Nashville i wyprowadził się, co tylko potwierdza, że ich drogi od dłuższego czasu zdawały się biec w różnych kierunkach.

Warto zauważyć, że od początku małżeństwa Nicole Kidman i Keith Urban zabezpieczyli się finansowo, podpisując intercyzę, która obejmowała standardowe zapisy dotyczące podziału majątku oraz nietypową „klauzulę kokainową”. Zgodnie z nią Kidman zobowiązała się wypłacać mężowi 600 tysięcy dolarów rocznie pod warunkiem powstrzymania się od używek, co po 19 latach mogło wynieść łącznie ponad 11 milionów dolarów. Klauzula wiązała się z wcześniejszymi problemami Urbana z uzależnieniem, który tuż po ślubie przeszedł trzymiesięczny odwyk zorganizowany przez żonę. Teraz w kontekście rozwodu pojawiają się pytania o podział majątku wartego łącznie około 325 milionów dolarów, w tym wspólnych nieruchomości w Tennessee, Nowym Jorku, Kalifornii i Sydney o łącznej wartości około 30 milionów dolarów.

Nicole Kidman i Keith Urban jeszcze oficjalnie nie odnieśli się do szczegółów rozwodu. Kidman pozostaje w Nashville wraz z córkami w rodzinnym domu, natomiast muzyk kontynuuje swoją trasę koncertową.