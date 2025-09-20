Przeczytaj w weekend
Monica Bellucci i Tim Burton rozstali się. Wydali oświadczenie

Monica Bellucci i Tim Burton właśnie zakończyli swój związek. Ich relacja trwała dwa lata i od początku przyciągała uwagę fanów oraz mediów na całym świecie. Para w krótkim oświadczeniu zaznaczyła, że rozstanie przebiegło w atmosferze wzajemnego szacunku i troski.
Zuzanna Bogucka
Tagi:  Monica Bellucci 
tim burton
Monica Bellucci i Tim Burton fot. IMDb / materiały promocyjne
Związek włoskiej aktorki Moniki Bellucci z wybitnym reżyserem Timem Burtonem od samego początku przyciągał uwagę fanów na całym świecie. Para spędziła razem dwa lata, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w show-biznesie, a jeszcze niedawno pozowali razem na czerwonym dywanie. Teraz jednak Bellucci i Burton ogłosili zakończenie swojego związku we wspólnym oświadczeniu.

Monica Bellucci i Tim Burton zakończyli dwuletni związek

Pierwsze spekulacje o romansie Moniki Bellucci i Tima Burtona pojawiły się w 2022 roku, gdy aktorka wręczała reżyserowi nagrodę Lumière podczas festiwalu we Francji. Niedługo potem para była widziana razem w Madrycie, a publiczne potwierdzenie ich relacji nastąpiło dopiero w październiku 2023 roku podczas Festiwalu Filmowego w Rzymie. Choć związek był krótki, szybko stał się tematem gorących dyskusji w sieci, a Bellucci pełniła w nim zarówno rolę partnerki życiowej, jak i muzy reżysera. Burton zaangażował ją również do swojej produkcji Beetlejuice Beetlejuice z 2024 roku, w której wcieliła się w postać złowrogiej Delores.

W wydanym oświadczeniu para podkreśliła, że decyzja o rozstaniu była podjęta z wzajemnym szacunkiem i troską o siebie. Choć szczegóły zakończenia związku nie zostały ujawnione, zarówno Bellucci, jak i Burton zaznaczyli, że nadal darzą się głębokim uczuciem:

Monica Bellucci i Tim Burton podjęli decyzję o rozstaniu, kierując się wielkim szacunkiem i głęboką troską o siebie nawzajem.

Przypomnijmy, że Monica Bellucci przez czternaście lat była żoną francuskiego aktora Vincenta Cassela, z którym ma dwie córki. Tim Burton natomiast przez trzynaście lat był związany z aktorką Heleną Bonham Carter, z którą również wychowuje dwójkę dzieci. Reżyser niejednokrotnie podkreślał, że mimo formalnego zakończenia związku, podział opieki nad dziećmi pozostaje skomplikowanym i wymagającym procesem.

Źródło: AFP News Agency

Zuzanna Bogucka
