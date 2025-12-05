fot. Disney+

Serial Percy Jackson i bogowie olimpijscy, który doczekał się premiery w 2023 roku, jest dostępny na platformach HBO Max oraz Disney+. 10 grudnia 2025 roku swojej premiery doczeka się 2. sezon produkcji. Okazuje się, że w ramach promocji nadchodzących odcinków powstał naprawdę spektakularny billboard, który zdążył już zrobić furorę zarówno wśród mieszkańców Hollywood, jak i w mediach społecznościowych.

Tak wygląda chlapiący wodą billboard z Percy'ego Jacksona

''NIESAMOWITY i NAJBARDZIEJ SZALONY billboard, jaki kiedykolwiek widzieliśmy w życiu!!! 🤯🤯🤯😱🤯'' - to właśnie tak billboard promujący serial Percy Jackson i bogowie olimpijscy opisał profil na X o nazwie @SoCal360. Dołączone do wpisu nagranie ma już ponad 2 miliony wyświetleń. Trzeba przyznać, że billboard rzeczywiście robi wrażenie. Znajduje się pod nim fontanna, która co jakiś czas chlapie wodą. Unosi się z niej również dym. Billboard wyraźnie nawiązuje do fabuły 2. sezonu serialu. Skupia się on bowiem na historii z książki Morze potworów, w której Percy musi uratować porwanego Grovera i ocalić zniszczony przez potwory Obóz Herosów. Główni bohaterowie będą musieli stawić czoła nowym wrogom, w tym potężnemu cyklopowi Polifemowi.

INSANE and CRAZIEST Billboard we have ever seen in our life!!! 🤯🤯🤯😱🤯 Tidal wave of Water comes out of the billboard for Disney Percy Jackson and the Olympians 💦 💧 pic.twitter.com/rnioBnBLDM — Attractions 360° (@SoCal360) December 4, 2025 ROZWIŃ ▼