Billboard z Percy'ego Jacksona... chlapie wodą. Zobaczcie wideo

W ramach promocji 2. sezonu serialu Percy Jackson i bogowie olimpijscy​ powstał naprawdę zjawiskowy billboard, który chlapie wodą. Zdążył on już zrobić wrażenie na internautach. Zobaczcie, jak się prezentuje.
Klaudia Woźniak
Tagi:  billboard 
Percy Jackson
Plakat z serialu Percy Jackson fot. Disney+
Serial Percy Jackson i bogowie olimpijscy, który doczekał się premiery w 2023 roku, jest dostępny na platformach HBO Max oraz Disney+. 10 grudnia 2025 roku swojej premiery doczeka się 2. sezon produkcji. Okazuje się, że w ramach promocji nadchodzących odcinków powstał naprawdę spektakularny billboard, który zdążył już zrobić furorę zarówno wśród mieszkańców Hollywood, jak i w mediach społecznościowych. 

Tak wygląda chlapiący wodą billboard z Percy'ego Jacksona 

''NIESAMOWITY i NAJBARDZIEJ SZALONY billboard, jaki kiedykolwiek widzieliśmy w życiu!!! 🤯🤯🤯😱🤯'' - to właśnie tak billboard promujący serial Percy Jackson i bogowie olimpijscy opisał profil na X o nazwie @SoCal360. Dołączone do wpisu nagranie ma już ponad 2 miliony wyświetleń. Trzeba przyznać, że billboard rzeczywiście robi wrażenie. Znajduje się pod nim fontanna, która co jakiś czas chlapie wodą. Unosi się z niej również dym. Billboard wyraźnie nawiązuje do fabuły 2. sezonu serialu. Skupia się on bowiem na historii z książki Morze potworów, w której Percy musi uratować porwanego Grovera i ocalić zniszczony przez potwory Obóz Herosów. Główni bohaterowie będą musieli stawić czoła nowym wrogom, w tym potężnemu cyklopowi Polifemowi. 

O tym, jak wygląda zjawiskowy billboard z Percy'ego Jacksona, możecie przekonać się poniżej:

Zobacz także:

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - oficjalny kadr z 2. sezonu serialu Disney+
-

Percy Jackson - plakaty 2. sezonu. Tak wyglądają potwory z książki

Percy Jackson - sezon 2
-

Nowy zwiastun 2. sezonu Percy'ego Jacksona! Fani marzyli o takim rozmachu

Źródło: X: @SoCal360

Klaudia Woźniak
Tagi:  billboard 
Percy Jackson
