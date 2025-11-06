Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Możesz mieć Crocsy z Powrotu do przyszłości. Jak się prezentują?

W 2025 roku mija 40 lat od premiery pierwszego filmu z serii Powrót do przyszłości. Z tej okazji producenci Crocsów postanowili wypuścić na rynek specjalją parę tych butów. Jeden z użytkowników mediów społecznościowych podzielił się nagraniem, na którym pokazał je z bliska.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  crocs 
crocsy powrót do przyszłości
Plakat filmu Powrót do przyszłości fot. IMDb / crocs.com
Reklama

Powrót do przyszłości niezmiennie od lat jest uważany za jedną z najlepszych trylogii filmowych wszech czasów. Przypomnijmy, że premiera pierwszego z filmów śledzących losy nastoletniego Marty'ego McFly'a (Michael J. Fox) miała miejsce w 1985 roku. Oznacza to, że w 2025 roku ta kultowa produkcja obchodzi swoje 40-lecie. Z tej okazji fani serii doczekali się licznych jubileuszowych gadżetów z nią związanych. Jednym z nich są specjalne Crocsy.

Tak wyglądają Crocsy z Powrotu do przyszłości

Croscy stworzone z okazji 40-lecia filmu Powrót do przyszłości naprawdę robią wrażenie i powinny przypaść wam do gustu nawet, jeśli nie należycie do wielkich fanów tego kultowego klasyka.  Zostały one ozdobione błyskawicami symbolizującymi czas i mają podeszwy pokryte płomieniami. Każdą parę Crocsów można dodatkowo ozdobić specjalnymi zawieszkami Jibbitz™ inspirowanymi filmem Powrót do przyszłości.

Jedna z par tych wyjątkowych butów jakiś czas temu trafiła w ręce właściciela konta na Instagramie o nazwie @deloreanrental. Postanowił podzielić się on poniższym nagraniem, na którym pokazał, jak prezentują się Crocsy:

Zobacz także:

Zdjęcia promujące zestaw LEGO z serii Powrót do przyszłości
-

Wehikuł czasu z Powrotu do przyszłości w nowej wersji LEGO. Jak się prezentuje?

Kadr z filmu Powrót do przyszłości
-

Powrót do przyszłości połączył siły z Casio. Kultowy zegarek powrócił w klimatycznym spocie

Źródło: Instagram: @deloreanrental

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  crocs 
crocsy powrót do przyszłości
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

8,5

1985
Powrót do przyszłości
Oglądaj TERAZ Powrót do przyszłości Komedia

Najnowsze

1 Canal+ listopad 2025
-

Canal+ - nowości na listopad 2025. Nowy sezon The Office PL, Reagan i inne

2 Wonder Man
-
Plotka

Jak długie będą odcinki Wonder Mana? To może być jeden z najkrótszych projektów MCU

3 O jedno cię proszę - 2. sezon
-

Pierwsze zdjęcia z 2. sezonu O jedno cię proszę. Jest data premiery

4 Syn przeznaczenia
-

Oto mroczne oblicze Biblii. Pełen zwiastun filmu Syn przeznaczenia

5 FKA Twigs
-

FKA Twigs jako Maryja - zdjęcia. Afera o kolor skóry, pochodzenie i operacje

6 Stranger Things
-

Gwiazda Stranger Things ostro o dziennikarzach: „Odczepcie się ode mnie, mam 21 lat”

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Damiano David ZARĘCZONY! Pierścionek Dove Cameron robi wrażenie

Damiano David ZARĘCZONY! Pierścionek Dove Cameron robi wrażenie

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV