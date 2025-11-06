Możesz mieć Crocsy z Powrotu do przyszłości. Jak się prezentują?

fot. IMDb / crocs.com

Powrót do przyszłości niezmiennie od lat jest uważany za jedną z najlepszych trylogii filmowych wszech czasów. Przypomnijmy, że premiera pierwszego z filmów śledzących losy nastoletniego Marty'ego McFly'a (Michael J. Fox) miała miejsce w 1985 roku. Oznacza to, że w 2025 roku ta kultowa produkcja obchodzi swoje 40-lecie. Z tej okazji fani serii doczekali się licznych jubileuszowych gadżetów z nią związanych. Jednym z nich są specjalne Crocsy.

Tak wyglądają Crocsy z Powrotu do przyszłości

Croscy stworzone z okazji 40-lecia filmu Powrót do przyszłości naprawdę robią wrażenie i powinny przypaść wam do gustu nawet, jeśli nie należycie do wielkich fanów tego kultowego klasyka. Zostały one ozdobione błyskawicami symbolizującymi czas i mają podeszwy pokryte płomieniami. Każdą parę Crocsów można dodatkowo ozdobić specjalnymi zawieszkami Jibbitz™ inspirowanymi filmem Powrót do przyszłości.

Jedna z par tych wyjątkowych butów jakiś czas temu trafiła w ręce właściciela konta na Instagramie o nazwie @deloreanrental. Postanowił podzielić się on poniższym nagraniem, na którym pokazał, jak prezentują się Crocsy:

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Delorean Rental (@deloreanrental) ROZWIŃ ▼