Powrót do przyszłości połączył siły z Casio. Kultowy zegarek powrócił w klimatycznym spocie

W 2025 roku mija 40 lat od premiery pierwszego filmu z serii Powrót do przyszłości. Z tej okazji firma Casio wypuściła na rynek limitowany zegarek z detalami nawiązującymi do wehikułu czasu. Do sieci trafił też klimatyczny spot inspirowany przygodami Marty'ego McFly'a.
Klaudia Woźniak
Tagi:  casio 
powrót do przyszłości
Kadr z filmu Powrót do przyszłości fot. Universal Pictures
Powrót do przyszłości do dziś jest uważany za jedną z najlepszych trylogii filmowych wszech czasów. Przypomnijmy, że premiera pierwszego z filmów śledzących losy nastoletniego Marty'ego McFly'a (Michael J. Fox) miała miejsce w 1985 roku. Okazuje się, że z okazji 40-lecia filmu firma Casio postanowiła wypuścić na rynek limitowaną edycję kultowego zegarka-kalkulatora Casio CA-53 noszonego przez samego Marty'ego McFly'a.

Casio CA-53 w nowej odsłonie z Powrotu do przyszłości

Limitowany zegarek Casio z Powrotu do przyszłości sprawi, że poczujecie się, jakbyście naprawdę przenieśli się w czasie. Ma on zarówno nostalgiczne przyciski sterujące, jak i retro-futurystyczne detale, które oddają ducha legendarnego DeLoreana. Jak można przeczytać w opisie zegarka:

Każde spojrzenie sprawia wrażenie, jakbyś ustawiał współrzędne na rok 1955, 1985 lub 2015. (...) CASIO X Powrót do przyszłości – Niezrównany Wehikuł Czasu na Twoim Nadgarstku. (...) Kultowy zegarek-kalkulator Casio powrócił z przyszłości w tej limitowanej edycji, będącej hołdem dla jednej z najwspanialszych trylogii filmowych wszech czasów. Marty McFly uczynił z Casio CA-53 legendę, gdy nosił go w Powrocie do Przyszłości. Teraz, 40 lat później, CASIO oddaje hołd temu dziedzictwu, prezentując nową wersję, która przekształca kultowy zegarek w miniaturowy wehikuł czasu w stylu DeLoreana. Został stworzony dla prawdziwych fanów i kolekcjonerów.

Więcej informacji na temat zegarka znajdziecie na oficjalnej stronie Casio. W sieci jest także dostępny klimatyczny spot promujący ten ''miniaturowy wehikuł czasu'', który możecie obejrzeć poniżej:

Źródło: casio.com / YouTube: Casio UK

Klaudia Woźniak
