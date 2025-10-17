Powrót do przyszłości połączył siły z Casio. Kultowy zegarek powrócił w klimatycznym spocie
W 2025 roku mija 40 lat od premiery pierwszego filmu z serii Powrót do przyszłości. Z tej okazji firma Casio wypuściła na rynek limitowany zegarek z detalami nawiązującymi do wehikułu czasu. Do sieci trafił też klimatyczny spot inspirowany przygodami Marty'ego McFly'a.
Powrót do przyszłości do dziś jest uważany za jedną z najlepszych trylogii filmowych wszech czasów. Przypomnijmy, że premiera pierwszego z filmów śledzących losy nastoletniego Marty'ego McFly'a (Michael J. Fox) miała miejsce w 1985 roku. Okazuje się, że z okazji 40-lecia filmu firma Casio postanowiła wypuścić na rynek limitowaną edycję kultowego zegarka-kalkulatora Casio CA-53 noszonego przez samego Marty'ego McFly'a.
Casio CA-53 w nowej odsłonie z Powrotu do przyszłości
Limitowany zegarek Casio z Powrotu do przyszłości sprawi, że poczujecie się, jakbyście naprawdę przenieśli się w czasie. Ma on zarówno nostalgiczne przyciski sterujące, jak i retro-futurystyczne detale, które oddają ducha legendarnego DeLoreana. Jak można przeczytać w opisie zegarka:
Więcej informacji na temat zegarka znajdziecie na oficjalnej stronie Casio. W sieci jest także dostępny klimatyczny spot promujący ten ''miniaturowy wehikuł czasu'', który możecie obejrzeć poniżej:
Źródło: casio.com / YouTube: Casio UK