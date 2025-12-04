fot. materiały prasowe / Pixabay

Dla Richarda Gere'a (Pretty Woman, Lęk pierwotny, Chicago) gala rozdania Oscarów, która miała miejsce w 1993 roku, była szczególna. Nie zdobył jednak wtedy statuetki, tylko wygłosił nieplanowane uwagi potępiające chińskie łamanie praw człowieka w Tybecie. Gere najwyraźniej nie wziął pod uwagę tego, że publiczne skrytykowanie polityki może mieć poważne konsekwencje. Przez swoje przemówienie otrzymał 20-letni zakaz uczestnictwa w ceremoniach wręczenia Oscarów. W jednym z wywiadów udzielonych na początku grudnia 2025 roku aktor miał okazję wrócić wspomnieniami do tej sytuacji.

Richard Gere o zakazie uczestnictwa w Oscarach

Richard Gere nie ma za złe organizatorom Oscarów tego, co przed laty postanowili w jego sprawie. W rozmowie z Vanity Fair 76-latek stwierdził, że nie uważa ich za złych ludzi. Odnosząc się do swojej wypowiedzi zapewnił z kolei, że nie chciał wywołać gniewu i oburzenia, a jedynie potępić to, co przed laty miało miejsce w Tybecie:

Nie wziąłem tego do siebie i nie sądziłem, żeby w tej sytuacji byli jacyś źli ludzie. Robię to, co robię, i na pewno nie mam zamiaru nikogo krzywdzić. Chcę zaszkodzić gniewowi, wykluczeniu, naruszeniom praw człowieka. Staram się jednak być jak najbliżej tego, skąd pochodzi Jego Świątobliwość. Każdy może zostać odkupiony i że ostatecznie wszyscy muszą zostać odkupieni, inaczej nikt z nas nie zostanie odkupiony. Tak więc w tym sensie nie biorę tego do siebie.

Richard Gere stwierdził też, że nie ma dla niego znaczenia fakt, że jego zakaz uczestnictwa w Oscarach dobiegł końca ponad dekadę temu. Ponadto aktor nie ukrywał, że jest zadowolony z tego, że nadal może swobodnie wyrażać swoje zdanie oraz tworzyć własne produkcje.

Przemówienie Richarda Gere'a na Oscarach 1993