Rodzinka.pl: mamy swoją Wednesday w domu. Ta postać przykuła uwagę widzów

fot. TVP / Netflix

Reklama

Rodzinka.pl w sobotę 6 września 2025 roku powróciła na antenę TVP2 po 5 latach przerwy. Nowe odcinki będą emitowane co tydzień o 20:00. Widzowie już za sprawą 1. odcinka 17. sezonu serialu przekonali się, że w rodzinie Boskich zaszły naprawdę spore zmiany. Wszyscy synowie Natalii (Małgorzata Kożuchowska) i Ludwika (Tomasz Karolak) wkroczyli w dorosłość. a Tomek (Maciej Musiał) i Magda (Olga Kalicka) zamieszkali w nowym domu wraz ze swoją córką Mają, w którą od nowego sezonu wciela się Emma Pokromska. Okazuje się, że spora część widzów odnalazła w niej podobieństwo do Wednesday Addams.

Rodzinka.pl: Maja jest jak Wednesday? Tak twierdzą widzowie

Wygląda na to, że Maja sporo namiesza w rodzinie Boskich. Bohaterka ma dość nietypowe i mroczne zainteresowania i używa zaskakującego, momentami zabawnego słownictwa. Oto jak została przedstawiona w mediach społecznościowych Rodzinki.pl:

W nowych odcinkach do rodziny Boskich dołącza wyjątkowa postać - Majka (Emma Pokromska) córka Tomka i Magdy. To dziewczynka absolutnie nieszablonowa: ma niezwykle oryginalne zainteresowania, używa zaskakującego, momentami zabawnego słownictwa i nie kryje, że szkoła to dla niej najmniej fascynujące miejsce na świecie 🤩Szczególnie bliską więź ma z dziadkiem Ludwikiem – razem spędzają dużo czasu!

Pod wpisem nie zabrakło komentarzy od widzów, którzy mieli już okazję zobaczyć Maję w akcji. Spora część z nich twierdzi, że dziewczynka idealnie pasuje do świata Rodziny Addamsów:

Ta Majka to bardziej jak z Rodziny Adamsów.

Ta mała przypomina Wednesday.

Tylko mi ona przypomina Wednesday?

Warto wspomnieć, że internautów zaskoczyła również scena otwierająca 1. odcinek nowego sezonu serialu. Spora część z nich na widok mrocznej scenografii przez moment była przekonana, że ogląda horror. Zaraz potem okazało się, że jest to pokój serialowej Mai i w takim właśnie świecie czuje się najlepiej.