Teatr Telewizji powraca. TVP wyemituje ponad 100 spektakli

Telewizja Polska przygotowała bogaty sezon Teatru Telewizji, łączący premiery, klasykę i nowości dla dorosłych oraz młodszej widowni. W programie znalazły się zarówno współczesne dramaty, jak i adaptacje klasycznych utworów, a także specjalne cykle dla dzieci.
Zuzanna Bogucka
Tagi:  Teatr Telewizji 
tvp
Teatr Telewizji fot. materiały prasowe
W czwartek 4 września 2025 roku odbyła się konferencja prasowa, podczas której Telewizja Polska zaprezentowała najnowszą ofertę Teatru Telewizji na nadchodzący sezon. W planach znalazło się aż 106 spektakli, z czego 45 zostanie pokazanych po raz pierwszy, a 60 będzie powtórkami z archiwum. W repertuarze nie zabraknie także nowości, które z pewnością przypadną do gustu młodszej widowni. Wśród jesiennych propozycji znalazły się m.in. spektakle uznanych reżyserów, takich jak Krystian Lupa, oraz przedstawienie Embodying Pasolini z udziałem Tildy Swinton. Szczególną atrakcją sezonu będzie również nowa adaptacja Pana Tadeusza w nietypowej, rapowanej wersji, która z pewnością wzbudzi spore zainteresowanie widzów.

Co nowego w Teatrze Telewizji?

Już we wrześniu 2025 roku na widzów czeka pięć premier otwierających sezon. W niedzielę 8 września 2025 roku na antenie TVP1 odbędzie się pokaz spektaklu Księgi sprośności w reżyserii Macieja Wojtyszki, opowiadającego fikcyjne spotkanie Adama Mickiewicza z Aleksandrem Fredrą. Tydzień później swoją premierę będzie miał komediodramat Rodzice Tomasza Walesiaka, ukazujący współczesną historię młodej pary w kryzysie komunikacyjnym. Jesienią nie zabraknie także klasyki i już 22 września 2025 roku na antenie zagości Tartuffe Molière’a w nowoczesnej inscenizacji Tadeusza Kabicza. Jak się okazuje, jednym z największych wydarzeń sezonu będzie nowa adaptacja Pana Tadeusza w rapowanej wersji, pokazana na antenie TVP Kultura 30 września 2025 roku o godzinie 22:30. Spektakl, przygotowany przez Teatr Polski w Poznaniu i wyreżyserowany przez rapera Kamila Białaszka, znanego jako Koza, interpretuje narodowy epos poprzez hip hopowy rytm. Wśród innych głośnych projektów znajduje się również Embodying Pasolini z udziałem aktorki Tildy Swinton i historyka sztuki Oliviera Saillarda, hołd dla włoskiego reżysera Piera Paola Pasoliniego, zarejestrowany podczas tegorocznego Malta Festival w Poznaniu.

Nareszcie, po wieloletniej przerwie powraca Scena Młodego Widza. Cykl zostanie zainaugurowany w niedzielę 28 września 2025 roku o godzinie 14:00 spektaklem Człowiek jaki jest, każdy widzi. W październiku 2025 roku młodych widzów czeka natomiast Niezwykła historia Sebastiana van Pirka Marcina Wichy w reżyserii Marka Zákostelecký’ego.

To jednak nie wszystko. Teatr Telewizji kontynuuje inicjatywę skierowaną do młodych twórców i  rusza z kolejną edycją konkursu, w ramach którego autorzy scenariuszy poświęconych współczesnej pracy otrzymają wyjątkową szansę, aby zobaczyć swoje dzieło zrealizowane na antenie Teatru Telewizji.

Źródło: Wirtualne Media

