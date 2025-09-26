Roztańczony PGE Narodowy ma własny hymn. Posłuchajcie utworu Ten świat należy do nas

fot. materiały prasowe

Roztańczony PGE Narodowy po raz kolejny dostarczy słuchaczom niezapomnianych wrażeń już w sobotę 27 września 2025 roku. W ramach tegorocznej edycji również powstał hymn, który wykonały liczne gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Tegoroczna edycja Roztańczonego PGE Narodowego zapowiada się naprawdę ciekawie. Słuchacze wezmą udział w wyjątkowym widowisku zatytułowanym Najlepsi z Najlepszych, które zgromadzi na jednej scenie artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne – od disco polo, przez pop, aż po rap. Poza najpopularniejszymi utworami uwielbianymi przez fanów tanecznych rytmów na imprezie nie zabraknie efektów świetlnych oraz wizualnych, które jeszcze bardziej podkreślą jej skalę i charakter.

Gwiazdy Roztańczonego PGE Narodowego w utworze Ten świat należy do nas

Łobuzy, Skolim, Zenek Martyniuk, Marcin Miller, Magda Narożna, Topky, Defis, MIG, oraz Sławomir i Kajra - to właśnie oni połączyli siły na potrzeby utworu Ten świat należy do nas. Jak można przeczytać w jego opisie:

Roztańczona Reprezentacja powraca z kolejnym przebojem! Po sukcesie singla „Złoto” supergrupa największych gwiazd polskiej sceny disco i pop przygotowała nowy utwór promujący zarówno tegoroczną imprezę jak i zapowiadający następną jubileuszową, 10. edycję Roztańczonego PGE Narodowego. Piosenka nosi tytuł „Ten świat należy do nas” i stanie się oficjalnym muzycznym symbolem tanecznej zabawy pod koniec tego roku.

Ten świat należy do nas doczekał się również teledysku osadzonego w scenerii czerwonego dywanu, na którym gwiazdy prezentują się w eleganckich kreacjach. Możecie go zobaczyć poniżej: