Roztańczony PGE Narodowy ma własny hymn. Posłuchajcie utworu Ten świat należy do nas
Piosenka z udziałem gwiazd Roztańczonego PGE Narodowego 2025 jest już dostępna. Hymn Ten świat należy do nas promuje zarówno tegoroczną imprezę, jak i jej następną jubileuszową edycję. Artyści wykonujący piosenkę wystąpili w klimatycznym teledysku.
Roztańczony PGE Narodowy po raz kolejny dostarczy słuchaczom niezapomnianych wrażeń już w sobotę 27 września 2025 roku. W ramach tegorocznej edycji również powstał hymn, który wykonały liczne gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Tegoroczna edycja Roztańczonego PGE Narodowego zapowiada się naprawdę ciekawie. Słuchacze wezmą udział w wyjątkowym widowisku zatytułowanym Najlepsi z Najlepszych, które zgromadzi na jednej scenie artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne – od disco polo, przez pop, aż po rap. Poza najpopularniejszymi utworami uwielbianymi przez fanów tanecznych rytmów na imprezie nie zabraknie efektów świetlnych oraz wizualnych, które jeszcze bardziej podkreślą jej skalę i charakter.
Gwiazdy Roztańczonego PGE Narodowego w utworze Ten świat należy do nas
Łobuzy, Skolim, Zenek Martyniuk, Marcin Miller, Magda Narożna, Topky, Defis, MIG, oraz Sławomir i Kajra - to właśnie oni połączyli siły na potrzeby utworu Ten świat należy do nas. Jak można przeczytać w jego opisie:
Ten świat należy do nas doczekał się również teledysku osadzonego w scenerii czerwonego dywanu, na którym gwiazdy prezentują się w eleganckich kreacjach. Możecie go zobaczyć poniżej:
Źródło: YouTube: Roztańczony PGE Narodowy