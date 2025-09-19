To tam ma odbyć się Sylwester z Polsatem 2025

fot. Polsat / Pexels

Sylwestrowa Moc Przebojów 2024 na toruńskim Rynku Staromiejskim okazała się jednym z największych sukcesów telewizyjnych ostatnich lat. Transmisja z imprezy przyciągnęła przed ekrany ponad 3 miliony widzów, a w kulminacyjnym momencie oglądało ją nieco ponad 4 miliony osób, co uczyniło ją najchętniej śledzonym sylwestrem w Polsce. Ubiegłoroczna edycja była również wyjątkowa pod względem lokalizacji – po raz pierwszy w historii ogólnopolska telewizja transmitowała sylwestra z Torunia. Na Rynku Staromiejskim, gdzie rozstawiono imponującą scenę, bawiło się około ponad 9 tysięcy osób, a w całej okolicy starówki uczestników wydarzenia było łącznie około 18 tysięcy. Sukces tego wydarzenia sprawił, że coraz głośniej mówi się o tym, iż Sylwester z Polsatem w 2025 roku również może odbyć się w tym mieście, kontynuując tradycję widowiskowych i tłumnie oglądanych zabaw sylwestrowych w sercu miasta.

Sylwester z Polsatem wraca do Torunia

Według ustaleń portalu Wirtualne Media władze Torunia oraz przedstawiciele Telewizji Polsat prowadzą obecnie intensywne rozmowy na temat ponownej organizacji sylwestrowej imprezy w mieście. Miasto powołało specjalny zespół, który ma wykorzystać doświadczenia zdobyte podczas poprzedniej edycji wydarzenia. Nieoficjalne informacje sugerują, że obie strony są bliskie porozumienia, co potwierdzają zarówno Polsat, jak i urzędnicy miejscy. Jak podkreśla prezydent Torunia, Paweł Gulewski:

Chcemy maksymalnie skorzystać z doświadczeń po ostatnim sylwestrze z Polsatem, aby jak najlepiej przygotować się do tak dużej imprezy masowej.

Przypomnijmy, że dla telewizji Polsat współpraca z Toruniem w 2024 roku była pierwszą taką organizacją sylwestra poza Śląskiem. Wcześniej, przez osiem lat z rzędu, stacja transmitowała wydarzenia odbywające się na Stadionie Śląskim.

Szczegóły dotyczące Sylwestra z Polsatem w Toruniu nie zostały jeszcze ujawnione, jednak wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie poznamy więcej informacji na temat artystów, sceny i atrakcji przygotowanych dla widzów i uczestników imprezy.