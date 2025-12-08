Ser Jamie z GoT i Ser Criston z Rodu Smoka przekazali miecz nowemu rycerzowi z Westeros. Zobaczcie wideo
Za jakiś czas swojej premiery doczeka się serial Rycerz siedmiu królestw, który jest spin-offem Gry o tron. Jego głównym bohaterem jest pewien rycerz, który wędruje po Westeros wraz ze swoim giermkiem. Co Nikolaj Coster-Waldau i Fabien Frankel przekazali nowemu rycerzowi?
W poniedziałek 19 stycznia 2026 roku na platformie HBO Max zadebiutuje serial Rycerz siedmiu królestw. Nie bez powodu czekają na niego fani Gry o tron. Jest to bowiem spin-off rozgrywający się sto lat przed wydarzeniami z serialu, kiedy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie. W Rycerzu siedmiu królestw po Westeros wędruje młody, naiwny, ale odważny rycerz, ser Duncan Wysoki (Peter Claffey) oraz jego młody giermek, Jajo (Dexter Sol Ansell). Okazuje się, że nowy rycerz zdążył już otrzymać aprobatę od dwóch bohaterów z uniwersum George'a R.R. Martina. Ser Jamie z Gry o tron oraz ser Criston z serialu Ród Smoka postanowili publicznie 'przekazać mu miecz' i podzielić się z nim pewnymi radami.
Takie rady otrzymał nowy rycerz z Westeros
Nikolaj Coster-Waldau (ser Jamie Lannister) i Fabien Frankel (ser Criston Cole) na początku grudnia 2025 połączyli się z publicznością obecną na festiwalu filmowym CCXP25. To właśnie tam mieli okazję odnieść się do Rycerza siedmiu królestw. Fabien Frankel przywitał się następującymi słowami:
Nikolaj Coster-Waldau dodał:
Fabien Frankel zaraz potem postanowił podzielić się pewną radą z nowym rycerzem:
Nikolaj Coster-Waldau stwierdził z kolei:
Fabien Frankel dodał wtedy:
Na koniec Nikolaj Coster-Waldau zwrócił się do rycerza i jego giermka, mówiąc:
Całe nagranie możecie zobaczyć poniżej:
Źródło: Instagram: @gameofthrones