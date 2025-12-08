fot. HBO Max

Reklama

W poniedziałek 19 stycznia 2026 roku na platformie HBO Max zadebiutuje serial Rycerz siedmiu królestw. Nie bez powodu czekają na niego fani Gry o tron. Jest to bowiem spin-off rozgrywający się sto lat przed wydarzeniami z serialu, kiedy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie. W Rycerzu siedmiu królestw po Westeros wędruje młody, naiwny, ale odważny rycerz, ser Duncan Wysoki (Peter Claffey) oraz jego młody giermek, Jajo (Dexter Sol Ansell). Okazuje się, że nowy rycerz zdążył już otrzymać aprobatę od dwóch bohaterów z uniwersum George'a R.R. Martina. Ser Jamie z Gry o tron oraz ser Criston z serialu Ród Smoka postanowili publicznie 'przekazać mu miecz' i podzielić się z nim pewnymi radami.

Takie rady otrzymał nowy rycerz z Westeros

Nikolaj Coster-Waldau (ser Jamie Lannister) i Fabien Frankel (ser Criston Cole) na początku grudnia 2025 połączyli się z publicznością obecną na festiwalu filmowym CCXP25. To właśnie tam mieli okazję odnieść się do Rycerza siedmiu królestw. Fabien Frankel przywitał się następującymi słowami:

Słyszałem, że do Westeros przybył nowy rycerz.

Nikolaj Coster-Waldau dodał:

Nowy rycerz w Westeros? Nie widzę tu żadnych białych peleryn. (...) Chciałem przywitać tego nowego gościa i życzyć mu szczęścia.

Fabien Frankel zaraz potem postanowił podzielić się pewną radą z nowym rycerzem:

Jeśli mogę podzielić się z tobą jedną radą, jest to, abyś wybierał ostrożnie wybierał, komu jesteś wierny. Zachowaj przytomność umysłu. Widzisz, nie ma chwały bez odrobiny ognia i krwi.

Nikolaj Coster-Waldau stwierdził z kolei:

Mam taką przyjacielską radę, staraj się zachować wszystkie kończyny w całości. Rycerz ma świetne życie, szczególnie jeśli ma u boku lojalnego giermka.

Fabien Frankel dodał wtedy:

Z tego co słyszałem, masz najlepszego giermka w całym Westeros.

Na koniec Nikolaj Coster-Waldau zwrócił się do rycerza i jego giermka, mówiąc:

Żarty na bok, witamy w Westeros Peterze i Dexterze.

Całe nagranie możecie zobaczyć poniżej:

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez gameofthrones (@gameofthrones) ROZWIŃ ▼