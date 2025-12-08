placeholder
Koniec zdjęć do Spider-Mana 4. Post z social mediów usunięty - co to może oznaczać?

Asystentka reżysera Ziyi Cao opublikowała w social mediach post o zakończeniu zdjęć do filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień, po czym szybko go usunęła. Ten ruch wywołał falę spekulacji i pytań o to, co może oznaczać dla promocji nadchodzącego widowiska.
Adam Siennica
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Spider-Man: Całkiem nowy dzień fot. Instagram Toma Hollanda / Marvel Studios
Ziyi Cao, asystentka reżysera Destina Daniela Crettona, opublikowała post na Instagramie, który absolutnie niczego nie zdradza. Ani zdjęcie, ani prosta informacja o zakończeniu prac na planie filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień nie ujawniła niczego więcej poza tym prostym faktem. Jednak post szybko został usunięty, więc sam ten fakt wzbudził większe zainteresowanie i dyskusję, niż sam post w mediach społecznościowych.

Avengers: Doomsday jednak bez 3 uwielbianych postaci. Fani Marvela będą zawiedzeni

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - co oznacza usunięcie posta?

Spekulacje są naturalną częścią procesu promocyjnego. A w takich sytuacjach tym bardziej. Co może być powodem? Według teorii Sony Pictures i Marvel Studios planują jakieś większe ogłoszenie końca prac na planie - prawdopodobnie wraz z premierą pierwszego zwiastuna, który ma pojawić się jeszcze w grudniu 2025 roku. Dlatego nie chcieli, by ta informacja wyszła ze strony osoby z ekipy filmowej. W pewnym sensie traktuje się to jako potwierdzenie plotek o zwiastunie, który jeszcze oficjalnie nie został ogłoszony.

Według najnowszych informacji dokrętki na planie ruszą na początku 2026 roku. Na pewno udział w nich ma wziąć Sadie Sink, której rola nadal jest owiana tajemnicą.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - premiera w kinach w lipcu 2026 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

