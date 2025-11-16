Rycerz siedmiu królestw - nowe zdjęcie z serialu. Oto Dunk i Jajo ze świata Gry o tron

fot. Steffan Hill/HBO

Amerykański portal Collider opublikował nowe zdjęcie z serialu Rycerz siedmiu królestw, które pozwala przyjrzeć się głównym bohaterom tej historii. Widzimy rycerza zwanego Dunkiem oraz jego giermka Jajo. Nowa historia ze świata Gry o tron jest już coraz bliżej, więc promocja się rozkręca.

Rycerz siedmiu królestw – nowe zdjęcie

Rycerz siedmiu królestw – co wiemy o serialu?

W obsadzie znaleźli się Finn Bennett (True Detective: Night Country), Bertie Carvel (The Crown), Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things), Daniel Ings (The Gentlemen) oraz Sam Spruell (Fargo). Bennett wciela się w Aeriona Targaryena, Carvel w Baelora Targaryena, Crawford gra Tamselle’a, Ings pojawi się jako Ser Lyonel Baratheon, a Spruell zagra Maekara Targaryena.

W ekipie reżyserskiej są Sarah Adina Smith (Lekcja chemii), która odpowiada za trzy z sześciu odcinków, oraz Owen Harris. Główne role rycerza i jego giermka, znanego jako Jajo, grają Peter Claffey i Dexter Sol Ansell. Scenariusze przygotowali Ira Parker (Ród smoka) oraz George R.R. Martin.

Rycerz siedmiu królestw – premiera 18 stycznia 2026 roku w HBO Max.