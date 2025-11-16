Rycerz siedmiu królestw - nowe zdjęcie z serialu. Oto Dunk i Jajo ze świata Gry o tron
Rycerz siedmiu królestw to nowy serial osadzony w świecie hitu Gra o tron, opartego na książkach George’a R.R. Martina. Historia Dunka i jego giermka Jaja jest znana z nowel popularnego pisarza. Pojawiło się nowe zdjęcie bohaterów w sieci.
Amerykański portal Collider opublikował nowe zdjęcie z serialu Rycerz siedmiu królestw, które pozwala przyjrzeć się głównym bohaterom tej historii. Widzimy rycerza zwanego Dunkiem oraz jego giermka Jajo. Nowa historia ze świata Gry o tron jest już coraz bliżej, więc promocja się rozkręca.
Rycerz siedmiu królestw – nowe zdjęcie
Rycerz siedmiu królestw – co wiemy o serialu?
W obsadzie znaleźli się Finn Bennett (True Detective: Night Country), Bertie Carvel (The Crown), Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things), Daniel Ings (The Gentlemen) oraz Sam Spruell (Fargo). Bennett wciela się w Aeriona Targaryena, Carvel w Baelora Targaryena, Crawford gra Tamselle’a, Ings pojawi się jako Ser Lyonel Baratheon, a Spruell zagra Maekara Targaryena.
W ekipie reżyserskiej są Sarah Adina Smith (Lekcja chemii), która odpowiada za trzy z sześciu odcinków, oraz Owen Harris. Główne role rycerza i jego giermka, znanego jako Jajo, grają Peter Claffey i Dexter Sol Ansell. Scenariusze przygotowali Ira Parker (Ród smoka) oraz George R.R. Martin.
Rycerz siedmiu królestw – premiera 18 stycznia 2026 roku w HBO Max.
Źródło: collider.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
11
lis
Lumines Arise
12
lis
Między światłem a cieniem
12
lis
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
12
lis
Wybryk
12
lis
Camper
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1967, kończy 58 lat
ur. 1995, kończy 30 lat
ur. 1958, kończy 67 lat