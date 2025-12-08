fot. Disney+

Serial Gwiezdne Wojny: Akolita skasowano już po pierwszym sezonie, choć twórcy mieli plany na kolejne serie. Produkcja nie przypadła do gustu krytyków ani fanów Star Wars, którzy na każdym kroku wytykali rozmaite niespójności, błędy i "obrazoburcze" zmiany. Za jedną z nich wskazano moment, w którym Osha w trakcie walki błyskawicznie zmieniła kolor miecza świetlnego na czerwony. "Krwawienie" miecza świetlnego to zjawisko dobrze znane fanom Gwiezdnych Wojen i ustanowione w oficjalnym kanonie Disneya, ale był to pierwszy raz, gdy zobaczyliśmy je na ekranie, a nie w komiksach czy książkach. Zdaniem wielu fanów przyszło to bohaterce stanowczo zbyt łatwo i szybko.

Nowy komiks z serii Star Wars: Legacy of Vader legitymizuje jednak sposób przedstawienia tego procesu w Akolicie.

W 11. numerze serii Kylo Ren przebywa na planecie Mustafar i spotyka byłego opiekuna zamku swojego dziadka o imieniu Vaneé. Mężczyzna chce utopić Kylo Rena w lawie tej planety, aby w ten sposób doszło do jego transformacji w "nowego Vadera". Zraniony Ren musi ukrywać się w zamku, unikać pułapek i odnajduje też mnóstwo kryształów kyber, które prawdopodobnie należały do ofiar Dartha Vadera jeszcze z czasów Czystki Jedi.

Używa jednego z nich, zielonego, do walki, ale w jej trakcie kryształ zmienia błyskawicznie kolor na czerwony - podobnie jak w Akolicie. Komiks zatem legitymizuje sposób, w jaki przedstawiono to zjawisko w serialu Disney+. Nie trzeba medytować nad kryształem i poświęcać temu wiele czasu. Wystarcza odpowiednia ilość gniewu i przepływu Ciemnej Strony Mocy, żeby "zakrwawić" jakikolwiek kryształ.

Można jeszcze w ramach ciekawostki wskazać, że kryształ był niestabilny - podobnie do tego w głównym mieczu świetlnym Kylo Rena. Działo się tak, ponieważ jego dusza była rozdarta pomiędzy Jasną a Ciemną Stroną Mocy i to dlatego promień miecza nie był stabilny, co widzieliśmy w filmach z Trylogii Sequeli.

