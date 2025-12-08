placeholder
Reklama
placeholder

Komiks z Kylo Renem legitymizuje Akolitę. TO wcale nie był błąd

Serial Gwiezdne Wojny: Akolita krytykowano z wielu rozmaitych powodów. Jednym z nich była kwestia "krwawienia" miecza świetlnego, która zdaniem wielu była niezgodna z ustanowionym kanonem. Nowy komiks legitymizuje jednak serial Disney+.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  gwiezdne wojny: akolita 
star wars: legacy of vader
Gwiezdne Wojny: Akolita fot. Disney+
Reklama

Serial Gwiezdne Wojny: Akolita skasowano już po pierwszym sezonie, choć twórcy mieli plany na kolejne serie. Produkcja nie przypadła do gustu krytyków ani fanów Star Wars, którzy na każdym kroku wytykali rozmaite niespójności, błędy i "obrazoburcze" zmiany. Za jedną z nich wskazano moment, w którym Osha w trakcie walki błyskawicznie zmieniła kolor miecza świetlnego na czerwony. "Krwawienie" miecza świetlnego to zjawisko dobrze znane fanom Gwiezdnych Wojen i ustanowione w oficjalnym kanonie Disneya, ale był to pierwszy raz, gdy zobaczyliśmy je na ekranie, a nie w komiksach czy książkach. Zdaniem wielu fanów przyszło to bohaterce stanowczo zbyt łatwo i szybko.

Nowy komiks z serii Star Wars: Legacy of Vader legitymizuje jednak sposób przedstawienia tego procesu w Akolicie.

Lepszy film science fiction nigdy nie powstanie. Tak twierdzi twórca innego arcydzieła gatunku

W 11. numerze serii Kylo Ren przebywa na planecie Mustafar i spotyka byłego opiekuna zamku swojego dziadka o imieniu Vaneé. Mężczyzna chce utopić Kylo Rena w lawie tej planety, aby w ten sposób doszło do jego transformacji w "nowego Vadera". Zraniony Ren musi ukrywać się w zamku, unikać pułapek i odnajduje też mnóstwo kryształów kyber, które prawdopodobnie należały do ofiar Dartha Vadera jeszcze z czasów Czystki Jedi.

Używa jednego z nich, zielonego, do walki, ale w jej trakcie kryształ zmienia błyskawicznie kolor na czerwony - podobnie jak w Akolicie. Komiks zatem legitymizuje sposób, w jaki przedstawiono to zjawisko w serialu Disney+. Nie trzeba medytować nad kryształem i poświęcać temu wiele czasu. Wystarcza odpowiednia ilość gniewu i przepływu Ciemnej Strony Mocy, żeby "zakrwawić" jakikolwiek kryształ.

nullfot. materiały prasowe

Można jeszcze w ramach ciekawostki wskazać, że kryształ był niestabilny - podobnie do tego w głównym mieczu świetlnym Kylo Rena. Działo się tak, ponieważ jego dusza była rozdarta pomiędzy Jasną a Ciemną Stroną Mocy i to dlatego promień miecza nie był stabilny, co widzieliśmy w filmach z Trylogii Sequeli.

Najlepsze pojedynki na miecze świetlne ze Star Wars

15. Obi-Wan Kenobi vs. Generał Grevious (Gwiezdne Wojny: Zemsta Sithów)

arrow-left
15. Obi-Wan Kenobi vs. Generał Grevious (Gwiezdne Wojny: Zemsta Sithów)
Źródło: fot. Lucasfilm Ltd.
arrow-right

Źródło: screenrant.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  gwiezdne wojny: akolita 
star wars: legacy of vader
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

4,3

2024
Gwiezdne Wojny: Akolita
Oglądaj TERAZ Gwiezdne Wojny: Akolita Przygodowy

Najnowsze

1 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-
Plotka

Koniec zdjęć do Spider-Mana 4. Post z social mediów usunięty - co to może oznaczać?

2 Zack Snyder
-

Odżyło wsparcie dla Snyderverse po przejęciu Warner Bros. Reżyser docenia fanów DC

3 29. Dana Scully (Z Archiwum X)
-

Gillian Anderson o występie w nowym Z Archiwum X. Jak wyglądała rozmowa z Ryanem Cooglerem?

4 Wiedźmin
-

To oni doprowadzą historię Geralta do końca. Lista scenarzystów i reżyserów 5. sezonu

5 Peacemaker (2022)
-

Peacemaker - gwiazda serialu bała się zwolnienia. Aktor wraca do głośnej afery z 2021 roku

6 2001: Odyseja kosmiczna - kadr z filmu
-

Lepszy film science fiction nigdy nie powstanie. Tak twierdzi twórca innego arcydzieła gatunku

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e10

Simpsonowie

s19e10

Zaklinacze koni

s2025e235

Moda na sukces

s16e08

Bob’s Burgers

s42e66

s20e11

Cztery żony i mąż

s10e08

s58e11
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Matthias Schoenaerts
Matthias Schoenaerts

ur. 1977, kończy 48 lat

Ian Somerhalder
Ian Somerhalder

ur. 1978, kończy 47 lat

Dominic Monaghan
Dominic Monaghan

ur. 1976, kończy 49 lat

Katie Stevens
Katie Stevens

ur. 1992, kończy 33 lat

Teri Hatcher
Teri Hatcher

ur. 1964, kończy 61 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

4

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Klan: Dominika zyskała nową twarz. Kto obecnie ją gra?

10

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV