Rycerz Siedmiu Królestw - ile sezonów? Showrunnerka potwierdza plany
Ira Parker, showrunnerka Rycerza Siedmiu Królestw, potwierdziła ile sezonów może potrwać produkcja jeśli otrzyma zielone światło na kolejne serie.
Na New York Comic-Con zadebiutował pierwszy zwiastun spin-offu Gry o tron, czyli Rycerza Siedmiu Królestw. To zdecydowanie mniejsza produkcja, w której nie ujrzymy wielkich bitew, dworskich intryg i przerażających przepowiedni. Całość adaptuje opowiadania George'a R.R. Martina, których akcja ma miejsce przed wydarzeniami z Gry o tron.
Rycerz Siedmiu Królestw naprawia błąd Gry o tron. George R.R. Martin dostawał od niego białej gorączki
W trakcie NYCC zorganizowano specjalne spotkanie prasowe, w którym wzięła udział Ira Parker, twórczyni i showrunnerka serialowego Rycerza Siedmiu Królestw. Przyznała, że spodziewała się, że HBO będzie miało inne podejście do tego projektu. Spodziewała się, że wszystkie tomy opowiadań zostaną od razu zaadaptowane jako jedna całość, żeby móc pokazać wszystkie większe wydarzenia i w ten sposób zachęcić publiczność.
Tak się jednak nie stało. 1. sezon Rycerza Siedmiu Królestw adaptuje pierwsze z opowiadań George'a R.R. Martina. Łącznie pojawiły się trzy. Ta wiadomość ucieszyła showrunnerkę.
Założywszy, że HBO zdecyduje się na przedłużenie Rycerza Siedmiu Królestw o kolejne sezony, to łącznie doczekamy się ich trzech. Przypomnijmy, że pierwszy ma sześć odcinków, które potrwają pół godziny.
Źródło: collider.com
