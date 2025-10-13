Zwierzogród 2: Shakira nagrała piosenkę do filmu. Jak brzmi?

fot. Disney / YouTube: Shakira

Reklama

Zwierzogród powraca w wielkim stylu. Sequel uwielbianej animacji Disneya trafi do kin już 26 listopada 2025 roku. Tym razem detektywi Judy Hopps i Nick Bajer wpadną na trop tajemniczego gada, który wywróci metropolię ssaków do góry nogami. Aby rozwikłać sprawę, Judy i Nick będą musieli udać się pod przykrywką do zupełnie nowych części miasta. Ich współpraca zostanie tam wystawiona na próbę. W sequelu ponownie będzie można usłyszeć głosy Ginnifer Goodwin, Jasona Batemana, Idrisa Elby, Jenny Slate, Nate’a Torrence’a, Bonnie Hunt oraz J.K. Simmonsa. Nie zabraknie też Shakiry, która po raz kolejny użyczy głosu Gazeli, czyli wyjątkowej wokalistce, która zachwyca scenicznym wdziękiem. Okazuje się, że na potrzeby animacji Shakira nagrała nową piosenkę, która jest już dostępna w sieci.

Shakira w piosence promującej film Zwierzogród 2

Nadchodzącą przygodę Judy i Nicka zapowiada Zoo. To właśnie taki tytuł otrzymała piosenka promująca Zwierzogród 2, którą wykonuje Shakira. Warto wspomnieć, że producentem oraz współautorem tekstu tego rytmicznego kawałka z hiszpańskim akcentem jest Ed Sheeran.

O tym, jak brzmi piosenka Zoo w wykonaniu Shakiry, możecie przekonać się poniżej: