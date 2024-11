Zwierzogród 2 - nowe grafika. Wideo zapowiada powrót Gazeli

fot. materiały prasowe

Disney Animation opublikowało zapowiedź filmu Zwierzogród 2, w której Shakira potwierdza swój powrót do roli Gazeli. Z D23 pojawiła się również nowa grafika przedstawiająca głównych bohaterów sequela, nad którym trwają intensywne prace. Premiera filmu planowana jest na listopad 2025 roku.

Zwierzogród 2 – wideo

Tak wygląda zapowiedź promocyjna:

Grafika głównych bohaterów została zaprezentowana na panelu Disneya podczas D23 w Brazylii.

W październiku 2023 roku producent Brad Simonsen mówił o Zwierzogrodzie 2 z wielkim entuzjazmem:

- Wszyscy jesteśmy tym bardzo podekscytowani. To świat, którego byłem częścią w pierwszym filmie i, szczerze mówiąc, było to jedno z najbardziej niesamowitych doświadczeń w moim życiu. Wiem, że następna część wyniesie to na inny poziom i, jak wiadomo, będzie równie dobra lub lepsza niż pierwsza.

W sequelu ponownie usłyszymy głosy Ginnifer Goodwin, Jasona Batemana, Idrisa Elby, Jenny Slate, Nate’a Torrence’a, Bonnie Hunt i J.K. Simmonsa. Reżyserami są Jared Bush oraz Byron Howard.